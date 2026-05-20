Ξυπνάς, πίνεις καφέ, κάνεις την ίδια διαδρομή για τη δουλειά, γυρνάς, βλέπεις την ίδια σειρά και κοιμάσαι. Ο εγκέφαλός σου λατρεύει αυτή τη ρουτίνα, σωστά; Ναι, αφού θέλει να γλιτώνει ενέργεια και γι’ αυτό ενεργοποιεί τον “αυτόματο πιλότο”.

Παρόλο που αυτός ο μηχανισμός μας σώζει από το να… ξαναμαθαίνουμε πώς να δένουμε τα κορδόνια μας κάθε πρωί, μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε μια “χρυσή φυλακή” που μας εμποδίζει να εξελιχθούμε.

Ας δούμε πώς αυτή η άνεση της συνήθειας μας κρατάει στάσιμους και πώς μπορούμε να πάρουμε και πάλι το τιμόνι στα χέρια μας.

1. Πέφτουμε στην παγίδα της άνεσης

Έχεις αναρωτηθεί ποτέ γιατί οι άνθρωποι μένουν σε δουλειές που δεν τους γεμίζουν ή σε σχέσεις που έχουν τελειώσει; Μα πολύ απλά γιατί ο αυτόματος πιλότος τρέφεται από την ασφάλεια - οτιδήποτε καινούργιο φαντάζει στο υποσυνείδητο ως απειλή και έτσι το “γνωστό κακό” μοιάζει πιο διαχειρίσιμο από το “άγνωστο καλό”.

