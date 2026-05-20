6 τάσεις του καλοκαιριού που μπορείς να φορέσεις από τώρα

Η boho αισθητική συνεχίζει να κυριαρχεί και τα φορέματα γίνονται πιο ρομαντικά και ανάλαφρα από ποτέ.

Αν υπάρχει κάτι που έχω καταλάβει παρακολουθώντας τα shows των πιο επιδραστικών οίκων, τις street style εμφανίσεις και τα looks των πιο stylish κοριτσιών στο Instagram είναι ότι οι τάσεις δεν εμφανίζονται ξαφνικά.

Ξεκινούν αθόρυβα, επανέρχονται μέσα από μικρές λεπτομέρειες και χωρίς καλά καλά να το καταλάβουμε βρίσκονται παντού. Και κάπως έτσι φαίνεται να διαμορφώνεται ήδη το καλοκαίρι 2026.

Το ενδιαφέρον με το φετινό καλοκαίρι είναι ότι παρά το έντονο fashion χαρακτήρα τους, παραμένουν απόλυτα φορέσιμες. Υπάρχει μια boho διάθεση, λίγη νοσταλγία, αθλητικές αναφορές και κομμάτια που μοιάζουν effortless χωρίς να στερούνται στιλ.

Αυτές είναι οι τάσεις που έχω ήδη ξεχωρίσει και που βλέπω παντού αυτή τη στιγμή.

1. Paisley prints

Το κλασικό paisley ή bandana print επιστρέφει δυναμικά και ετοιμάζεται να γίνει το απόλυτο μοτίβο του καλοκαιριού. Από tops και μαντήλια μέχρι αέρινα φορέματα και παντελόνια, τα λαχούρια που θυμίζουν ανέμελα καλοκαίρια και festival looks από τα ‘70s αποκτούν ξανά πρωταγωνιστικό ρόλο σε outfits πιο επίκαιρα από ποτέ.

Συντάκτης άρθρου: Ντιάνα Γρηγοροπούλου