Μια τραγωδία εκτυλίχθηκε στο Δαφνί, όταν 48χρονος τρόφιμος στραγγάλισε 59χρονο ασθενή, με τον οποίο μοιραζόταν τον ίδιο θάλαμο.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το άγριο έγκλημα σημειώθηκε στις 03:30 τα ξημερώματα στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Δαφνί. Μεταξύ των δύο ανδρών ξέσπασε άγριος καβγάς, με αποτέλεσμα ο 48χρονος να πνίξει τον συγκάτοικό του με τα χέρια του.
Το θύμα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από το προσωπικό του νοσοκομείου και ειδοποιήθηκαν αμέσως οι αστυνομικές αρχές και το ΕΚΑΒ.
Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, ο 59χρονος κατέληξε και ο δράστης συνελήφθη.
Οι Αρχές εξετάζουν τα ακριβή αίτια της επίθεσης, καθώς και το ιστορικό των δύο τροφίμων, ενώ έχει διαταχθεί προανάκριση για την υπόθεση.