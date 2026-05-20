Καιρός: Συνεχίζεται η αστάθεια έως τέλος Μαΐου - Πού θα έχει βροχές

Νέο κύμα με έντονα φαινόμενα από την Πέμπτη

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Γιάννης Παναγόπουλος)
Πόσο θα διαρκέσει η αστάθεια και πού θα έχει βροχές. Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη / Βίντεο Open

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο άστατος καιρός θα συνεχιστεί έως το τέλος Μαΐου, με βροχές και καταιγίδες.
  • Νέα κύματα αστάθειας αναμένονται από την Πέμπτη, με κορύφωση από Παρασκευή έως Κυριακή.
  • Στην Αττική, ο καιρός θα βελτιωθεί το Σάββατο, ενώ στα ηπειρωτικά θα παραμείνει έντονος.
  • Σήμερα, περιορισμένα φαινόμενα κυρίως στα ανατολικά και βόρεια τμήματα της χώρας.
  • Θερμοκρασίες από 12 έως 28 βαθμούς Κελσίου, με ισχυρούς βόρειους ανέμους.

Διάρκεια φαίνεται πως θα έχει ο άστατος καιρός, με τις βροχές και τις καταιγίδες να συνεχίζονται τις επόμενες ημέρες. Η πρώτη διαταραχή έχει ήδη απομακρυνθεί προς την Τουρκία, ωστόσο νέα κύματα αστάθειας αναμένονται από την Πέμπτη και μετά.

Καιρός: Βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα - Με ομπρέλα έως το Σαββατοκύριακο

Συγκεκριμένα, από την Πέμπτη, η αστάθεια επιστρέφει πιο έντονα, με καταιγίδες που ενδέχεται να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα. Η κορύφωση του κύματος κακοκαιρίας αναμένεται από την Παρασκευή έως και την Κυριακή, με αρκετές βροχές και καταιγίδες στα ηπειρωτικά και το Αιγαίο, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη. 

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Για την Αττική, τα νεότερα στοιχεία δείχνουν ότι το Σάββατο ο καιρός θα είναι βελτιωμένος μετά το μεσημέρι, καθώς οι βοριάδες θα περιορίσουν την αστάθεια. Αντίθετα, στα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας τα φαινόμενα θα παραμείνουν πιο έντονα.

Η αστάθεια φαίνεται να διατηρείται τουλάχιστον έως το τέλος Μαΐου, πιθανόν και στις αρχές Ιουνίου, λόγω της συνεχούς μεταφοράς ψυχρών αερίων μαζών από τη βορειοανατολική Ευρώπη, όπως επεσήμανε ο κ. Μαρουσάκης. 

Η πρόγνωση του καιρού για την Τετάρτη - Πού θα βρέξει

Για σήμερα Τετάρτη, τα φαινόμενα θα είναι πιο περιορισμένα και θα επηρεάσουν κυρίως τα ανατολικά και βόρεια τμήματα της χώρας τις πρωινές ώρες, όπως την ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια, τις Σποράδες, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βόρειο Αιγαίο. Ο καιρός σταδιακά θα βελτιωθεί, ενώ το απόγευμα αναμένονται τοπικές μπόρες και καταιγίδες σε ορεινές περιοχές της κεντρικής Στερεάς και της Πελοποννήσου.

Ισχυροί βορειοδυτικοί άνεμοι, που τοπικά φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ, επικρατούν σε αρκετές περιοχές, καθαρίζοντας την ατμόσφαιρα από τη σκόνη και μειώνοντας την υγρασία. Οι θερμοκρασίες νωρίς το πρωί κυμαίνονται από 12 έως 15 βαθμούς, ωστόσο το μεσημέρι θα φτάσουν ακόμη και τους 27 με 28 βαθμούς σε ηπειρωτικές περιοχές μακριά από τη θάλασσα.

Στην Αττική, ο καιρός ξεκίνησε με νεφώσεις και πιθανότητα ασθενών βροχών στα βόρεια, όμως από το μεσημέρι αναμένεται βελτίωση με ηλιοφάνεια και θερμοκρασία έως 26 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού για την Τετάρτη από την ΕΜΥ

ΑΤΤΙΚΗ

  • Καιρός: Παροδικές νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες τις πρωινές κυρίως ώρες, οπότε θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Βελτίωση από το απόγευμα.
  • Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 2 με 4 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  • Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι - απόγευμα,κυρίως στα ορεινά.
  • Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

  • Καιρός: Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με βροχές ή όμβρους και βελτίωση από το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι -απόγευμα, κυρίως στα ορεινά.
  • Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονίααπό 09 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

  • Καιρός: Σχεδόν αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και πιθανώς να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.
  • Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο 6 και τοπικά 7 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

  • Καιρός: Στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια και τις Σποράδες τις πρώτες πρωινές ώρες νεφώσεις με βροχές ή όμβρους και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα γρήγορα θα σταματήσουν και ο καιρός θα βελτιωθεί. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημεριανές ώρες, κυρίως στα ορεινά.
  • Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα θαλάσσια τοπικά 6 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

  • Καιρός: Παροδικές νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες τις πρωινές κυρίως ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από το απόγευμα.
  • Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

  • Καιρός: Παροδικές νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες τις πρωινές κυρίως ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από το απόγευμα.
  • Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
     
