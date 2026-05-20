Είναι αριστούχος της Νομικής και σπουδάστρια μουσικής, έγινε ευρέως γνωστή το 2005 με το δίσκο «Εκατό μικρές ανάσες», ξεκινώντας μια επιτυχημένη και σταθερά ανοδική πορεία στον καλλιτεχνικό χώρο. Ο λόγος για τη Νατάσσα Μποφίλιου, μία από τις πιο ξεχωριστές φωνές της σύγχρονης ελληνικής μουσικής σκηνής.

Γνωρίζοντας τη Νατάσσα Μποφίλιου - Το βιογραφικό της τραγουδίστριας

Γεννήθηκε στις 18 Οκτωβρίου 1983 στην Αθήνα και έχει τρία αδέλφια, τον ράπερ Antonis B. και τις Αναστασία και Νέλλη Μποφίλιου

Είναι 43 χρόνων, ανήκει στο ζώδιο του Ζυγού, ενώ ο προσωπικός λογαριασμός της στο Instagram είναι @natassabofiliouofficial

Σπούδασε και αποφοίτησε από το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ, όμως την κέρδισε η αγάπη της για τη μουσική

Επιπρόσθετα, η Νατάσσα Μποφίλιου είναι πτυχιούχος πιάνου και θεωρίας από το Ελληνικό Ωδείο, ενώ έχει αποφοιτήσει επίσης και από το Ωδείο «Φίλιππος Νάκας»

Ξεκίνησε τη δισκογραφική της καριέρα στα μέσα της δεκαετίας του 2000 με τη συμμετοχή της στις συναυλίες του Χρόνη Αηδονίδη

Η Νατάσσα Μποφίλιου ξεχώρισε σε σύντομο χρονικό διάστημα λόγω της χαρακτηριστικής φωνή της και τον συναισθηματικό τρόπο που ερμηνεύει τα τραγούδια της, ενώ έγινε αρκετά γνωστή μέσα από τη συνεργασία της με τους Θέμη Καραμουρατίδη και Γεράσιμο Ευαγγελάτο

Με τραγούδια που αγγίζουν την ψυχή, όπως τα: «Εν Λευκώ», «Στην καρδιά», «Κοίτα εγώ», «Η καρδιά πονάει όταν ψηλώνει», «Τσιγάρα βαριά» και «Μέτρημα» , έχει καθιερωθεί ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες της γενιάς της

Οι live εμφανίσεις της συνδυάζουν ένταση, ευαισθησία και θεατρικότητα, ενώ μέσα από τα τραγούδια της μιλά για τον έρωτα, τις ανθρώπινες σχέσεις και τις κοινωνικές ανησυχίες

Έχει συνεργαστεί με σπουδαία ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου, όπως οι Σταύρος Ξαρχάκος, Γιάννης Χαρούλης, Αλκίνοος Ιωαννίδης, Σωκράτης Μάλαμας, Ελεονώρα Ζουγανέλη κ.ά.

Όσον αφορά στην προσωπική της ζωή, την οποία έχει αποφασίσει να κρατά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, η Νατάσσα Μποφίλιου είναι παντρεμένη με τον ηχολήπτη Χρήστο Κορτσέλη. Το ζευγάρι αποφάσισε να επισημοποιήσει τη σχέση του πραγματοποιώντας πολιτικό γάμο, το 2018. Για την ημέρα του γάμου της, η Νάτάσσα Μποφίλιου είχε αποκαλύψει σε συνέντευξή της ότι: «Στον γάμο μας κανείς δεν ασχολήθηκε με το κινητό του, δεν σταμάτησε ποτέ να γίνεται κάτι. Ήταν κάτι πολύ ωραίο, πολύ ξεχωριστό. Ήταν η πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής μου. Εμείς παντρευτήκαμε και ήταν όλοι εκεί. Δεν έχω ξανανιώσει πιο πλήρης».

Δισκογραφία

Εκατό μικρές ανάσες (2005)

Μέχρι το τέλος (2008)

Εισιτήρια διπλά (2010)

Οι μέρες του φωτός (2012)

Πρώτες Λέξεις (2014) [με τον Σωκράτη Μάλαμα]

Βαβέλ (2016)

Μπελ Ρεβ LIVE (2018)

Η εποχή του θερισμού (2020)

Κάτι καίγεται (2024)

Όλα είναι μπροστά (2025) [με τον Μανώλη Φάμελλο]

Cd - singles