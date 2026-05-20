BMW ALPINA: Ταχύτητα, άνεση και εκλεπτυσμένη τεχνογνωσία

Το νέο κεφάλαιο της μάρκας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
20.05.26 , 10:49 «Καμπανάκι» ΠΟΥ για τον θανατηφόρο Έμπολα: «Εξαπλώνεται πολύ γρήγορα»
20.05.26 , 10:12 Αννα Κανδύλη: Το σχόλιο για την αποχώρηση της Σίας Κοσιώνη
20.05.26 , 10:00 Wag the dog στον Κινηματογράφο ΓΑΛΑΞΙΑΣ, την Κυριακή 24 Μαΐου
20.05.26 , 09:59 Κώστας Τσουρός: Η εκπομπή του ρίχνει αυλαία σε 10 ημέρες!
20.05.26 , 09:44 Σταυροπούλου: «Όταν αποφάσισα να χωρίσω, με έτρωγαν οι ενοχές για τη Δανάη»
20.05.26 , 09:31 Δυνατός σεισμός 5,6 Ρίχτερ στην Τουρκία
20.05.26 , 09:20 Kylie Minogue - Σοκαριστική αποκάλυψη: «Το '21 διαγνώστηκα ξανά με καρκίνο»
20.05.26 , 09:13 Νατάσσα Μποφίλιου: Η ηλικία, οι σπουδές, η καριέρα και ο γάμος
20.05.26 , 09:06 Χριστίνα Μπόμπα: «Είχα πει “είμαι content creator” και είχε γίνει χαμός»
20.05.26 , 09:03 Μάχη της Κρήτης: Γιατί ονομάστηκε «νεκροταφείο των Γερμανών αλεξιπτωτιστών»
20.05.26 , 09:00 Καιρός: Συνεχίζεται η αστάθεια έως τέλος Μαΐου - Πού θα έχει βροχές
20.05.26 , 09:00 BMW ALPINA: Ταχύτητα, άνεση και εκλεπτυσμένη τεχνογνωσία
20.05.26 , 08:48 Άγριο έγκλημα στο Δαφνί: Τρόφιμος στραγγάλισε 59χρονο ασθενή
20.05.26 , 08:40 Βικτώρια Χαλκίτη: «Τότε κατάλαβα ότι θα κερδίσει η Dara για την Βουλγαρία»
20.05.26 , 08:35 Kira May Cry: «Δεν τραγουδούσα μέχρι πριν δύο χρόνια. Το έκρυβα φουλ»
Απόστολος Ρουβάς: «Ένα όμορφο ταξίδι έφτασε στο τέλος του»
Γωγώ Μαστροκώστα: Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό
MasterChef Silver Week: Αυτοί οι δύο μάγειρες περνούν στην επόμενη φάση
Σίσσυ Χρηστίδου: Αγνώριστη με τη νέα αλλαγή στα μαλλιά της
ΜasterChef 10: Δύο εξαιρετικά πιάτα, αλλά ένα κερδίζει!
Δημήτρης Κοντόπουλος: Τα γνωστά τραγούδια που έχει γράψει
Σίσσυ Χριστίδου: Η ηλικία, το ύψος, τα παιδιά και η σχέση με τον Μαραντίνη
Χρουσαλά - Πατίτσας: Dinner και Eurovision στο πολυτελές γιοτ τους
Άγριο έγκλημα στο Δαφνί: Τρόφιμος στραγγάλισε 59χρονο ασθενή
Καραβάτου - Φερεντίνος: «Κλείδωσαν» για να παρουσιάσουν το Στούντιο 4
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
BMW ALPINA: Ταχύτητα, άνεση και εκλεπτυσμένη τεχνογνωσία
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Vision BMW ALPINA, που αποκαλύφθηκε στο Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2026, είναι μια σχεδιαστική μελέτη που σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για μια μάρκα η οποία χαρακτηρίζεται από κορυφαίες δυνατότητες, εκλεπτυσμένο στυλ και την άρτια ισορροπία μεταξύ επιδόσεων και άνεσης.

BMW ALPINA: Ταχύτητα, άνεση και εκλεπτυσμένη τεχνογνωσία

Το σχήμα της ταχύτηγτας 

 Με σεβασμό στην κληρονομιά της μάρκας, η Vision BMW ALPINA ενσαρκώνει τις πιο σύγχρονες δημιουργικές τάσεις. Με μήκος 5.200 mm, μεγάλο πλάτος και χαμηλωμένο αμάξωμα, χαρακτηρίζεται από αυτοπεποίθηση. Η γραμμή της οροφής του κουπέ είναι μακριά και κεκλιμένη, ενώ η σχεδίασή του υποδηλώνει τόσο την ταχύτητα όσο και τη δυνατότητα να φιλοξενεί με άνεση τέσσερις ενήλικες. Ένα V8 κινητήριο σύνολο βάζει τη σφραγίδα του στην οδηγική εμπειρία, ρυθμισμένο να παράγει τον χαρακτηριστικό ήχο της εξάτμισης Alpina: πλούσιο και βαθύ σε χαμηλές στροφές, που γίνεται πιο έντονος στις υψηλές.Το μπροστινό μέρος χαρακτηρίζεται από δυναμικούς όγκους και μια κλίση προς τα εμπρός που υπόσχεται ταχύτητα χωρίς υπερβολές. Το «ρύγχος καρχαρία» επαναπροσδιορίζει τη γνώριμη μάσκα της BMW ως ένα τρισδιάστατο γλυπτό που διαμορφώνει τη μορφή του αυτοκινήτου και πλαισιώνει το έμβλημα της μάρκας με αθόρυβη αυτοπεποίθηση.

BMW ALPINA: Ταχύτητα, άνεση και εκλεπτυσμένη τεχνογνωσία

Το BMW Panoramic iDrive και η υψηλή τεχνολογία  

Το BMW Panoramic iDrive, που περιλαμβάνει τη νέα οθόνη του συνοδηγού, εκτείνεται σε όλο το πλάτος του ταμπλό με μια ψηφιακή διεπαφή χρήση σχεδιασμένη ειδικά για τη BMW ALPINA. Τα παραδοσιακά μπλε (heritage blue) και πράσινα χρώματα αποδίδονται με διακριτικότητα και αποκτούν μεγαλύτερη ένταση καθώς ο οδηγός μεταβαίνει από το Comfort+ στο Speed mode μέσα από το BMW Panoramic Vision head-up display. Το φόντο έχει επιλεγεί με προσοχή. Το αλπικό τοπίο αποτελεί ακριβή απόδοση της οροσειράς που διακρίνεται κοιτάζοντας νότια από το Buchloe.

BMW ALPINA: Ταχύτητα, άνεση και εκλεπτυσμένη τεχνογνωσία

Η BMW ALPINA έγινε αποκλειστική μάρκα του BMW Group το 2026, φέρνοντας μαζί της αποδεδειγμένη εμπειρία στη διαχείριση της μάρκας και σαφή ευθύνη: να κατανοήσει τι αντιπροσωπεύει η Alpina για όσους την έχουν αγαπήσει και να συνεχίσει να τιμά αυτό το πνεύμα στο μέλλον. Του χρόνου, οι πελάτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν το πρώτο μοντέλο της BMW ALPINA — εμπνευσμένο από την BMW Σειρά 7, αλλά με την αδιαμφισβήτητη ταυτότητα της BMW ALPINA.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
BMW
 |
BMW ALPINA
 |
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top