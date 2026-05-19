Έντονη είναι η φημολογία για τη... μετακίνηση της Κατερίνας Καραβάτου και του Χρήστου Φερεντίνου στην ΕΡΤ, όπως είδαμε το πρωί της Τρίτης στο Breakfast@Star.

Οι δύο παρουσιαστές φαίνεται πως βρίσκονται σε συζητήσεις εδώ και αρκετούς μήνες προκειμένου να αναλάβουν την καθημερινή εκπομπή Στούντιο 4, κάτι που σημαίνει ότι η νέα τους προσπάθεια δε θα βρίσκεται απέναντι από το μαγκαζίνο της Σίσσυς Χρηστίδου στο Mega, όπως ακούγεται εδώ και καιρό.

Ωστόσο, η μετακίνηση αυτή φέρνει στην επιφάνεια γραφειοκρατικά και πρακτικά ζητήματα, καθώς η παρουσιάστρια δεσμεύεται με συμβόλαιο με τον ΑΝΤ1 το οποίο έχει ισχύ μέχρι τον Οκτώβριο. Αυτή η εκκρεμότητα περιπλέκει τα πράγματα, αφού για να ξεκινήσει τις προετοιμασίες και τη συνεργασία της με τη δημόσια τηλεόραση θα πρέπει πρώτα να βρεθεί μια φόρμουλα για την πρόωρη λύση του συμβολαίου της. Παράλληλα, εξαιτίας αυτών των εξελίξεων, φαίνεται να ναυαγεί και το σενάριο που ήθελε την τρέχουσα εκπομπή της να συνεχίζεται κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου.

Η μετακίνηση των παρουσιαστών επηρεάζει άμεσα και τον προγραμματισμό του ΑΝΤ1, με τις πληροφορίες να διίστανται για το μέλλον της ψυχαγωγικής ζώνης του Σαββατοκύριακου. Ενώ ορισμένες πηγές αναφέρουν ότι εξετάζονται νέα πρόσωπα για την παρουσίαση, άλλες πληροφορίες θέλουν τον σταθμό να αποφασίζει το οριστικό πάγωμα της συγκεκριμένης ζώνης για τα επόμενα χρόνια. Πρόκειται για μια ζώνη που ο ΑΝΤ1 είχε κρατήσει ανενεργή για μεγάλο διάστημα στο παρελθόν, μέχρι την έλευση της Μπέττυς Μαγγίρα.

Αυτή η πιθανή κατάργηση του προγράμματος του σαββατοκύριακου αναμένεται να λειτουργήσει ευνοϊκά για την καθημερινή εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα. Η διακοπή της ζώνης θα απελευθερώσει ένα σημαντικό οικονομικό μπάτζετ, το οποίο μπορεί να διοχετευθεί στην ενίσχυση της καθημερινής πρωινής εκπομπής, λύνοντας τρέχοντα προβλήματα στις διαπραγματεύσεις.

Παρόλα αυτά, η προοπτική αυτή προκαλεί προβληματισμό και αρνητικά σχόλια, καθώς η απόφαση ενός καναλιού να εγκαταλείψει μια ζώνη που μόλις πρόσφατα ενεργοποίησε ξανά, δείχνει αστάθεια. Η συχνή αλλαγή προσώπων και εκπομπών μέσα σε λίγες σεζόν, με τελική κατάληξη το οριστικό κόψιμο για τη μεταφορά πόρων, μεταφέρει μια μάλλον ζοφερή εικόνα για το μέλλον της τηλεοπτικής αγοράς και την εργασιακή ασφάλεια των επαγγελματιών του χώρου. Σε περίπτωση που επιβεβαιωθούν αυτά τα σενάρια, η εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου θα παραμείνει η μοναδική ψυχαγωγική επιλογή στη ζώνη του σαββατοκύριακου.

Η Κατερίνα Καραβάτου κι ο Χρήστος Φερεντίνος στην πρωινή ραδιοφωνική εκπομπή τους στον Δρόμο 89,8 FM

