Τραγικό θάνατο βρήκε ένας άνδρας στις ΗΠΑ, όταν εγκλωβίστηκε σε κυλιόμενη σκάλα.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν ο Στίβεν ΜακΚλάσκι, πατέρας δύο παιδιών και ξυλουργός, σκόνταψε ενώ κατέβαινε κυλιόμενη σκάλα στον σταθμό Davis στο Σόμερβιλ. Το παλτό του πιάστηκε στις σκάλες, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί.

Παρά το γεγονός ότι κινδύνευε παλεύοντας για τη ζωή του, κανείς περαστικός δε έσπευσε να τον βοηθήσει. Βίντεο από κάμερες ασφαλείας δείχνει δεκάδες περαστικούς να περνούν από δίπλα του χωρίς να σταματούν.

Τελικά, εργαζόμενοι του σταθμού έσπευσαν στο σημείο και κάλεσαν τις αρχές. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου οι διασώστες κατάφεραν αρχικά να τον επαναφέρουν, ωστόσο λίγες ημέρες αργότερα κατέληξε από τα τραύματά του.

Η οικογένειά του που είναι συγκλονισμένη, εξαπέλυσε σφοδρή κριτική προς όσους δεν αντέδρασαν, τονίζοντας ότι θα μπορούσε να είχε σωθεί.

«Ήταν ένας άνθρωπος με ζωή, τον αγαπούσαμε. Τον αντιμετώπισαν σαν να μην υπήρχε», δήλωσε η μητέρα του, προσθέτοντας ότι αν κάποιος είχε σταματήσει έγκαιρα, ο γιος της πιθανότατα θα ζούσε σήμερα.

Από την πλευρά του, ο γενικός διευθυντής του σταθμού χαρακτήρισε το γεγονός τραγικό, σημειώνοντας πως η ασφάλεια των επιβατών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα, εκφράζοντας τη θλίψη του για τον θάνατο του άνδρα.