Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη μητέρα που άφησε μόνη στο σπίτι την 4χρονη κόρη της

Προληπτικά στο νοσοκομείο και τα άλλα δύο ανήλικα παιδιά της

19.05.26 , 10:24 Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη μητέρα που άφησε μόνη στο σπίτι την 4χρονη κόρη της
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Δανάη Δαυλοπούλου)
Θεσσαλονίκη: Άφησε Μόνη Την 4χρονη Κόρη Της Και Συνελήφθη
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συνελήφθη 45χρονη μητέρα στη Θεσσαλονίκη για έκθεση ανηλίκου.
  • Άφησε μόνη στο σπίτι την 4χρονη κόρη της για περίπου δύο ώρες.
  • Η παρέμβαση έγινε από αστυνομικούς και κοινωνικό λειτουργό.
  • Τα άλλα δύο παιδιά της ήταν στο σχολείο την ώρα του περιστατικού.
  • Τα τρία παιδιά μεταφέρθηκαν προληπτικά σε νοσοκομείο για προστασία.

Στη σύλληψη μίας 45χρονης γυναίκας προχώρησαν οι Αρχές στις Συκιές Θεσσαλονίκης, καθώς είχε αφήσει χωρίς επίβλεψη την τετράχρονη κόρη της στο σπίτι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το μικρό παιδί παρέμεινε μόνο του για περίπου δύο ώρες, όπως διαπίστωσαν οι αστυνομικοί που έφτασαν στην οικία μαζί με κοινωνικό λειτουργό του δήμου Νεάπολης – Συκεών.

Την ώρα του περιστατικού, τα άλλα δύο παιδιά της οικογένειας βρίσκονταν στο σχολείο.

Μετά την παρέμβαση των Αρχών, η 45χρονη, υπήκοος Νιγηρίας, συνελήφθη με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου ενώ και τα τρία ανήλικα παιδιά μεταφέρθηκαν προληπτικά υπό προστατευτική φύλαξη στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

