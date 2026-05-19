Θεσσαλονίκη: Άφησε Μόνη Την 4χρονη Κόρη Της Και Συνελήφθη

Στη σύλληψη μίας 45χρονης γυναίκας προχώρησαν οι Αρχές στις Συκιές Θεσσαλονίκης, καθώς είχε αφήσει χωρίς επίβλεψη την τετράχρονη κόρη της στο σπίτι.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το μικρό παιδί παρέμεινε μόνο του για περίπου δύο ώρες, όπως διαπίστωσαν οι αστυνομικοί που έφτασαν στην οικία μαζί με κοινωνικό λειτουργό του δήμου Νεάπολης – Συκεών.
Την ώρα του περιστατικού, τα άλλα δύο παιδιά της οικογένειας βρίσκονταν στο σχολείο.
Μετά την παρέμβαση των Αρχών, η 45χρονη, υπήκοος Νιγηρίας, συνελήφθη με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου ενώ και τα τρία ανήλικα παιδιά μεταφέρθηκαν προληπτικά υπό προστατευτική φύλαξη στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.