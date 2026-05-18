Στεφανίδου - Ευαγγελάτος: Στη Νέα Υόρκη για την αποφοίτηση της κόρης τους

Η Λυδία σπούδασε χρηματοοικονομικά στο Stern School of Business

Απόσπασμα από τη συνέντευξη της Τατιάνας Στεφανίδου στην εκπομπή The 2night Show, τον Μάρτιο του 2025

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Τατιάνα Στεφανίδου και Νίκος Ευαγγελάτος ταξίδεψαν στη Νέα Υόρκη για την αποφοίτηση της κόρης τους, Λυδίας.
  • Η Λυδία αποφοίτησε από το Stern School of Business του New York University.
  • Έλαβε πτυχίο στο Finance με minor στο Computer Science and Mathematics.
  • Η Στεφανίδου περιέγραψε την αποφοίτηση ως μια σημαντική στιγμή γεμάτη προσπάθεια και θυσίες.
  • Ευχές για καλή αποφοίτηση απηύθυνε στην τάξη 2026 για όλους τους φοιτητές.

Στη Νέα Υόρκη ταξίδεψαν Τατιάνα Στεφανίδου και Νίκος Ευαγγελάτος για να καμαρώσουν την κόρη τους, Λυδία, στην αποφοίτησή της από το Stern School of Business του New York University.

«Η αποφοίτηση από το πανεπιστήμιο είναι από εκείνες τις στιγμές που ο χρόνος σταματά. Μια στιγμή που χωρά μέσα της χρόνια προσπάθειας, αγωνίας, πειθαρχίας, κόπου, ονείρων και αμέτρητων μεγάλων και μικρών θυσιών. Πολλοί το έχετε ζήσει, είτε ως γονείς, είτε ως παιδιά και με καταλαβαίνετε. 

H Tατιάνα Στεφανίδου με την κόρη της Λυδία, στην αποφοίτησή της από το Stern της Νέας Υόρκης/ instagram

Ταξιδέψαμε στη Νέα Υόρκη για την αποφοίτηση της Λυδίας από το Stern School of Business του New York University. Πήρε το πτυχίο της στο Finance (χρηματοοικονομικά) με minor στο Computer Science and Mathematics.

Εύχομαι καλή αποφοίτηση στην τάξη 2026 για όλους τους φοιτητές», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης της η περήφανη μαμά - δημοσιογράφος και παρουσιάστρια.

O Nίκος Ευαγγελάτος με την κόρη του, Λυδία, στην αποφοίτησή της από το Stern της Νέας Υόρκης/ instagram

Η Λυδία Ευαγγελάτου πήρε πτυχίο στο Finance (χρηματοοικονομικά), με minor στο Computer Science and Mathematics. Η 22χρονη κόρη των γνωστών δημοσιογράφων έχει εξελιχθεί σε μια όμορφη νεαρή γυναίκα και πλέον σε πτυχιούχο ενός εκ των πιο αξιόλογων πανεπιστημίων. 

Η Λυδία Ευαγγελάτου στην αποφοίτησή της από το Stern της Νέας Υόρκης/ instagram

Η αποφοίτησή της περιλάμβανε διάφορες τελετές και στις φωτογραφίες που δημοσίευσε η μητέρα της, τη βλέπουμε με λευκό μίνι φόρεμα μα κρύσταλλα ή παγιέτες και τη μωβ τήβεννο, που συμβολίζει τα χρώματα του Πανεπιστημίου. 

Η Λυδία Ευαγγελάτου στην αποφοίτησή της από το Stern της Νέας Υόρκης/ instagram

Η Λυδία Ευαγγελάτου στην αποφοίτησή της από το Stern της Νέας Υόρκης/ instagram

