Γιώργος Καπουτζίδης: «Είναι μια δικαίωση για τον Δημήτρη Κοντόπουλο»

Όσα δήλωσε ο ηθοποιός για τον Akyla και τη νίκη της Βουλγαρίας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
18.05.26 , 16:07 Στεφανίδου - Ευαγγελάτος: Στη Νέα Υόρκη για την αποφοίτηση της κόρης τους
18.05.26 , 16:00 Το πρότυπο του girl boss μου χάρισε μία ωραιότατη υπερκόπωση
18.05.26 , 15:48 Ρόδος: Βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο με θύματα μάνα και κόρη
18.05.26 , 15:20 Άννα Βίσση: Για φαγητό σε παραδοσιακό καφενείο - «Το νέο στέκι μου»
18.05.26 , 15:19 MasterChef: Ποια μπριγάδα θα καθορίσει με τη νίκη της τις εξελίξεις;
18.05.26 , 15:11 Δρ. Κούκος: Συμπτώματα, διάγνωση και αντιμετώπιση ρήξης τενόντων στον ώμο
18.05.26 , 15:10 Akylas: Ξύπνησε με πυρετό και μεγάλη αδυναμία στο σώμα
18.05.26 , 15:00 Παγκόσμια Ημέρα Οικογένειας: Οι προκλήσεις της σύγχρονης εποχής
18.05.26 , 14:48 Κρήτη: Μητέρα κατήγγειλε τον σύζυγό της για κακοποίηση του γιου τους
18.05.26 , 14:47 Ελένη Μενεγάκη: Μπήκε σε summer mood - Οι φωτογραφίες με κίτρινο φόρεμα
18.05.26 , 14:47 Γιώργος Καπουτζίδης: «Είναι μια δικαίωση για τον Δημήτρη Κοντόπουλο»
18.05.26 , 14:44 Citroën Racing Formula E: Υποσχόμενη εμφάνιση στον διπλό αγώνα του Μονακό
18.05.26 , 14:40 Πανελλαδικές 2026: Πώς να διαχειριστείς τις τελευταίες ημέρες
18.05.26 , 14:36 Αθηνά Οικονομάκου: Οι φωτογραφίες με τη βέρα της και ο «μικτός» γάμος
18.05.26 , 14:23 Άγιοι Ανάργυροι: Οι κοινωνικές υπηρεσίες πάνω από την οικογένεια
Δέσποινα Βανδή: Έγινε νονά στη Βουλιαγμένη - Μαζί η κόρη της, Μελίνα
Τσιμτσιλή: O λόγος που Οικονομάκου – Τσερέλα δεν ήθελαν κάμερες στον γάμο
Τέλος στην υπόθεση εξαφάνισης του μικρού Μπεν στην Κω
Πάνος Κουτσουμπής: Είναι ένας τρυφερός μπαμπάς - Η φωτογραφία με την Ξένια
ΣΚΑΪ: Δε συνεχίζει η Βίδου - Αναλαμβάνει η Φλυτζάνη τη θέση της Κοσιώνη
Μπάρκα: Το πάρτι του γάμου, το νυφικό & οι προετοιμασίες από τις φίλες της
Αθηνά Οικονομάκου: Οι φωτογραφίες με τη βέρα της και ο «μικτός» γάμος
Ρόδος: Βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο με θύματα μάνα και κόρη
Ούτε Ομπράντοβιτς ούτε Σάρας - Η επιστροφή που θα απογειώσει τον ΠΑΟ
Άννα Βίσση: Για φαγητό σε παραδοσιακό καφενείο - «Το νέο στέκι μου»
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Καπουτζίδης επέστρεψε στην Ελλάδα μετά τον τελικό της Eurovision 2026, εκφράζοντας απογοήτευση για τη θέση του Akyla με το τραγούδι "Ferto".
  • Τόνισε ότι ο διαγωνισμός έχει ανατροπές και η Ελλάδα αξίζει καλύτερη θέση.
  • Η ελληνική συμμετοχή πέτυχε το καλύτερο αποτέλεσμα στο televoting από την εφαρμογή του συστήματος διαχωρισμού ψήφων.
  • Σχολίασε την επιτυχία του Δημήτρη Κοντόπουλου με το τραγούδι "Bangaranga" της Βουλγαρίας, χαρακτηρίζοντάς την δικαίωση.
  • Ο Καπουτζίδης και η Μαρία Κοζάκου παρουσίασαν τον 70ό Διαγωνισμό της Eurovision με χιούμορ και χημεία.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης επέστρεψε στην Ελλάδα το μεσημέρι της Κυριακής μετά τον τελικό της Eurovision 2026.

Κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο, ο ηθοποιός, παρουσιαστής και σεναριογράφος μίλησε στους δημοσιογράφους για την πορεία της Ελλάδας στη φετινή Eurovision. 

Akylas: «Ένιωσα όλο αυτό που χτιζόταν τόσο καιρό ξαφνικά τελείωσε»

Παραδέχτηκε πως περίμενε καλύτερη θέση για τον Akyla και το τραγούδι «Ferto», ωστόσο τόνισε πως ο διαγωνισμός επιφυλάσσει ανατροπές που άλλοτε είναι ευχάριστες κι άλλοτε δυσάρεστες.

«Θέλαμε να πάμε λίγο παραπάνω, το αξίζαμε κιόλας. Έτσι είναι αυτός ο διαγωνισμός. Καμιά φορά σου έρχεται μια χαρά που δεν την περιμένεις, όπως πέρυσι που ήμασταν πιο ψηλά απ’ ό,τι μάς έλεγαν», ανέφερε αρχικά ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Και συνέχισε: «Άλλες φορές σου έρχεται μια στεναχώρια γιατί πας για πιο ψηλά, αλλά τελικά πας πιο κάτω. Αυτό γίνεται κάθε χρόνο, τι να κάνουμε;».

Ο Γιώργος Καπουτζίδης επέστρεψε χαμογελαστός στην Ελλάδα / NDP Photo Agency

Ο Γιώργος Καπουτζίδης επέστρεψε χαμογελαστός στην Ελλάδα / NDP Photo Agency

Σχολιάζοντας στη συνέχεια το televoting, είπε ότι η ελληνική συμμετοχή κατάφερε να συγκεντρώσει το καλύτερο αποτέλεσμα από τότε που εφαρμόστηκε το συγκεκριμένο σύστημα διαχωρισμού ψήφων, ακόμη και καλύτερο από την περσινή χρονιά.

Το «συγγνώμη» του Akyla που συγκίνησε την Ελλάδα

«Το televoting που πήραμε είναι το καλύτερο που έχουμε πάρει από τότε που ξεκίνησε αυτό το σύστημα με τον διαχωρισμό, πρώτα επιτροπές και μετά televoting. Είναι ακόμα καλύτερο και από το περσινό», κατέληξε.

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του, σχολίασε την επιτυχία του Δημήτρη Κοντόπουλου, ο οποίος συνυπογράφει το τραγούδι της Βουλγαρίας, «Bangaranga», με το οποίο η Dara κατέκτησε την πρώτη θέση.

Dara: Η πρώτη επέτειος του γάμου της & η «αποθέωση» στο αεροδρόμιο

«Ο Δημήτρης Κοντόπουλος το έχει πλησιάσει δύο φορές. Χαίρομαι. Στην τρίτη φορά λοιπόν ξεπέρασε το εμπόδιο της δεύτερης θέσης και κέρδισε. Είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο έχουμε κάνει αυτή τη διαδρομή πολλές φορές. Είναι όντως και γι’ αυτόν μια μεγάλη χαρά και μια δικαίωση. Είναι μια μεγάλη προσπάθεια», τόνισε.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης και η Μαρία Κοζάκου παρουσίασαν τον 70ό Διαγωνισμό της Eurovision, χαρίζοντας με το χιούμορ και τη χημεία τους αξέχαστες ατάκες στο τηλεοπτικό κοινό.

 

 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΟΥΤΖΙΔΗΣ
 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
 |
EUROVISION 2026
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top