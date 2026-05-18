Ο Γιώργος Καπουτζίδης επέστρεψε στην Ελλάδα το μεσημέρι της Κυριακής μετά τον τελικό της Eurovision 2026.

Κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο, ο ηθοποιός, παρουσιαστής και σεναριογράφος μίλησε στους δημοσιογράφους για την πορεία της Ελλάδας στη φετινή Eurovision.

Παραδέχτηκε πως περίμενε καλύτερη θέση για τον Akyla και το τραγούδι «Ferto», ωστόσο τόνισε πως ο διαγωνισμός επιφυλάσσει ανατροπές που άλλοτε είναι ευχάριστες κι άλλοτε δυσάρεστες.

«Θέλαμε να πάμε λίγο παραπάνω, το αξίζαμε κιόλας. Έτσι είναι αυτός ο διαγωνισμός. Καμιά φορά σου έρχεται μια χαρά που δεν την περιμένεις, όπως πέρυσι που ήμασταν πιο ψηλά απ’ ό,τι μάς έλεγαν», ανέφερε αρχικά ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Και συνέχισε: «Άλλες φορές σου έρχεται μια στεναχώρια γιατί πας για πιο ψηλά, αλλά τελικά πας πιο κάτω. Αυτό γίνεται κάθε χρόνο, τι να κάνουμε;».

Ο Γιώργος Καπουτζίδης επέστρεψε χαμογελαστός στην Ελλάδα / NDP Photo Agency

Σχολιάζοντας στη συνέχεια το televoting, είπε ότι η ελληνική συμμετοχή κατάφερε να συγκεντρώσει το καλύτερο αποτέλεσμα από τότε που εφαρμόστηκε το συγκεκριμένο σύστημα διαχωρισμού ψήφων, ακόμη και καλύτερο από την περσινή χρονιά.

«Το televoting που πήραμε είναι το καλύτερο που έχουμε πάρει από τότε που ξεκίνησε αυτό το σύστημα με τον διαχωρισμό, πρώτα επιτροπές και μετά televoting. Είναι ακόμα καλύτερο και από το περσινό», κατέληξε.

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του, σχολίασε την επιτυχία του Δημήτρη Κοντόπουλου, ο οποίος συνυπογράφει το τραγούδι της Βουλγαρίας, «Bangaranga», με το οποίο η Dara κατέκτησε την πρώτη θέση.

«Ο Δημήτρης Κοντόπουλος το έχει πλησιάσει δύο φορές. Χαίρομαι. Στην τρίτη φορά λοιπόν ξεπέρασε το εμπόδιο της δεύτερης θέσης και κέρδισε. Είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο έχουμε κάνει αυτή τη διαδρομή πολλές φορές. Είναι όντως και γι’ αυτόν μια μεγάλη χαρά και μια δικαίωση. Είναι μια μεγάλη προσπάθεια», τόνισε.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης και η Μαρία Κοζάκου παρουσίασαν τον 70ό Διαγωνισμό της Eurovision, χαρίζοντας με το χιούμορ και τη χημεία τους αξέχαστες ατάκες στο τηλεοπτικό κοινό.