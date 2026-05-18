Citroën Racing Formula E: Υποσχόμενη εμφάνιση στον διπλό αγώνα του Μονακό

Οι δυσκολίες και τα διδάγματα

Ο 9ος Γύρος του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος FIA Formula E πραγματοποιήθηκε στους εμβληματικούς δρόμους του Μονακό μπροστά από κατάμεστες κερκίδες και κάτω από τον όμορφο γαλάζιο ουρανό, σηματοδοτώντας έναν ξεχωριστό εντός έδρας αγώνα για την Citroën Racing Formula E Team. Παρά τη σκληρή δουλειά στα παρασκήνια, το τελικό αποτέλεσμα δεν έφτασε στο επίπεδο που η ομάδα γνωρίζει ότι μπορεί να επιτύχει. 

Αποδείχθηκε ένα δύσκολο ξεκίνημα στον διπλό αγώνα του Μονακό, με τους δύο οδηγούς να αγωνίζονται να ξεκλειδώσουν την απόδοση στο παράθυρο λειτουργίας των ελαστικών κατά τη διάρκεια των κατατακτήριων δοκιμών. Με τα περιθώρια εύρεσης ιδανικών συνθηκών να είναι πιο στενά από ποτέ στο πρωτάθλημα, ο Jean-Éric Vergne εξασφάλισε την 9η θέση στο grid  ενώ ο team-mate του Nick Cassidy ξεκίνησε από την 16η θέση, χάνοντας οριακά την πρόκριση στον τελικό των επίσημων δοκιμών. 

Ο πρώτος αγώνας του Σαββατοκύριακου παρουσίασε μια μοναδική στρατηγική πρόκληση, με λειτουργία Pit Boost μαζί με ένα μόνο εξάλεπτης διάρκειας Attack Mode. Η διαχείριση της ενέργειας, της θέσης στην πίστα και του χρονισμού αποδείχθηκε κρίσιμη σε ένα σιρκουί δρόμου όπου οι ευκαιρίες προσπέρασης είναι περιορισμένες. Στον αγώνα, και οι δύο οδηγοί πάλεψαν σκληρά, αλλά παρεμποδίστηκαν από ποινές λόγω επαφών, με τον Cassidy να λαμβάνει ποινή 10 δευτερολέπτων, τερματίζοντας τελικά στην 9η θέση. Αντίστοιχα στον Vergne, επιβλήθηκε ποινή 5 δευτερολέπτων μετά από ένα παρόμοιο περιστατικό. Ο Γάλλος υπέστη αργότερα ένα κλατάρισμα και χρησιμοποίησε το pit stop που προέκυψε για να εκτίσει την ποινή του, ενώ τερμάτισε στον πρώτο αγώνα στην 16η θέση. 

Παρά το αποτέλεσμα, η ομάδα συγκέντρωσε πολύτιμα δεδομένα και πληροφορίες από τον εναρκτήριο αγώνα του Σαββατοκύριακου σε μία προσπάθεια να μετατρέψει αυτά τα διδάγματα σε μια ισχυρότερη απόδοση καθώς ακολουθούσε ο δεύτερος αγώνας στο Μονακό. 

12η Σεζόν / Γύρος 10 / Κυριακή 17 Μαΐου 

Ο 10ος Γύρος του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος FIA Formula E πραγματοποιήθηκε στην στενή πίστα δρόμου του Μονακό και πάλι μπροστά από κατάμεστες κερκίδες, ρίχνοντας την αυλαία σε ένα πολύ απαιτητικό Σαββατοκύριακο με διπλό αγώνα για την Citroën Racing Formula E Team. 

Τα πρώτα θετικά δείγματα φάνηκαν στις κατατακτήριες δοκιμές, με τον Jean-Éric Vergne να κάνει μια δυνατή εμφάνιση για να περάσει στα ημιτελικά, εξασφαλίζοντας την 4η θέση στο grid. Ο team-mate του Nick Cassidy ξεκίνησε από την 16η θέση αφού δυσκολεύτηκε να βρει τη σωστή ισορροπία με το μονοθέσιο και τις ρυθμίσεις φρένων κατά τη διάρκεια του FP3 (***), επίδοση που τον έφερε σε δύσκολη θέση στον αγώνα. 

Παρά το πολλά υποσχόμενο ξεκίνημα μπροστά στο κοινό του Μονακό, ο αγώνας αποδείχθηκε δύσκολος. Και οι δύο οδηγοί ανέφεραν προβλήματα στο στήσιμο και τη διαχείριση ενέργειας, με την ομάδα να συνεχίζει να αναζητά το βέλτιστο στήσιμο του μονοθεσίου σε ένα πρωτάθλημα όπου τα περιθώρια είναι εξαιρετικά στενά. Αμέσως μετά τα μέσα του αγώνα, και οι δύο οδηγοί ενεπλάκησαν σε ξεχωριστά συμβάντα που επηρέασαν ιδιαίτερα τους αγώνες τους. Η αρχική πρόοδος του Vergne εξουδετερώθηκε και τελικά τερμάτισε στην 16η θέση, ενώ ο Cassidy πέρασε τη γραμμή του τερματισμού στην 18η θέση μετά από ένα ατυχές συμβάν. Ο Vergne έδειξε την αγωνιστική του τεχνική σε δύσκολες συνθήκες κάνοντας τον ταχύτερο γύρο του αγώνα, αλλά καθώς κατατάχθηκε εκτός της πρώτης 10άδας, αυτό δεν μετατράπηκε σε βαθμό για το πρωτάθλημα.  

Αν και τα αποτελέσματα δεν αντικατοπτρίζουν τις φιλοδοξίες της ομάδας, τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια του διπλού αγώνα του Μονακό θα αποδειχθούν πολύτιμα καθώς η Citroën Racing Formula E Team κοιτάζει μπροστά στο επόμενο στάδιο της σεζόν, όταν το Πρωτάθλημα θα ξαναρχίσει στη Sanya της Κίνας στις 20 Ιουνίου. 

