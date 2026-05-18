Πανελλαδικές 2026: Οδηγίες Για Πριν Τις Εξετάσεις

Όσο πλησιάζουν οι Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026, είναι φυσιολογικό η ένταση να αυξάνεται. Οι τελευταίες ημέρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων έχουν μια ιδιαίτερη ψυχολογική φόρτιση: οι σκέψεις γίνονται πιο έντονες, το άγχος μεγαλώνει και πολλοί μαθητές αισθάνονται ότι πρέπει να προλάβουν τα πάντα.

Στην πραγματικότητα, όμως, αυτή η περίοδος δεν αφορά το «πόσο περισσότερο» θα διαβάσεις, αλλά το πώς θα αξιοποιήσεις σωστά όσα έχεις ήδη κατακτήσει.

Το star.gr, σε συνεργασία με τα φροντιστήρια Πουκαμισάς, σου δίνουν συμβουλές για το πώς να διαχειριστείς τις τελευταίες ημέρες πριν τις εξετάσεις

Το άγχος είναι φυσιολογικό

Οι περισσότεροι υποψήφιοι νιώθουν πίεση πριν από τις εξετάσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι έτοιμοι. Αντίθετα, συχνά δείχνει πόσο σημαντικός είναι ο στόχος για τους ίδιους.

Προσπάθησε να μη βλέπεις το άγχος σαν εμπόδιο. Με σωστή διαχείριση μπορεί να λειτουργήσει ως υπενθύμιση ότι βρίσκεσαι κοντά σε έναν σημαντικό προσωπικό στόχο.

Εστίασε στην ουσιαστική επανάληψη

Τις τελευταίες ημέρες δεν χρειάζονται υπερβολές και εξαντλητικά ωράρια. Προτεραιότητα έχει η σωστή οργάνωση της επανάληψης.

Εστίασε:

στις βασικές έννοιες

στη θεωρία

στα συχνότερα λάθη

σε θέματα που σε βοηθούν να αποκτήσεις μεγαλύτερη σιγουριά

Η μεθοδική επανάληψη βοηθά περισσότερο από την πίεση της τελευταίας στιγμής.

Η καθημερινή ισορροπία παίζει σημαντικό ρόλο

Ο ύπνος, η διατροφή και τα μικρά διαλείμματα επηρεάζουν άμεσα τη συγκέντρωση και την ψυχική αντοχή.

Ένα σταθερό πρόγραμμα μέσα στη μέρα βοηθά το μυαλό να λειτουργεί πιο οργανωμένα και αποτελεσματικά. Ακόμη και λίγος χρόνος χαλάρωσης — μια μικρή βόλτα, λίγη μουσική ή μια συζήτηση με ανθρώπους που σε ηρεμούν — μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά.

Μην κρατάς την πίεση μόνο μέσα σου

Η επικοινωνία βοηθά σημαντικά σε αυτή την περίοδο. Μίλησε με ανθρώπους που εμπιστεύεσαι: με τους γονείς σου, τους καθηγητές σου ή φίλους που βιώνουν την ίδια διαδικασία.

Πολλές φορές, μια απλή συζήτηση αρκεί για να μειώσει την ένταση και να σε βοηθήσει να δεις τα πράγματα πιο καθαρά.

Οι εξετάσεις είναι σημαντικές — αλλά δε σε καθορίζουν

Οι Πανελλαδικές αποτελούν έναν σημαντικό σταθμό, όχι όμως το σύνολο της διαδρομής σου. Η αξία σου δεν εξαρτάται από έναν βαθμό ή από μία μόνο στιγμή.

Αυτό που έχει σημασία είναι η προσπάθεια, η συνέπεια και όλα όσα έχεις μάθει μέσα από αυτή τη διαδρομή.

Και κάτι τελευταίο…

Εμπιστεύσου τον εαυτό σου και όλη τη δουλειά που έχεις κάνει μέχρι σήμερα. Οι τελευταίες ημέρες χρειάζονται καθαρό μυαλό, ψυχραιμία και πίστη στις δυνατότητές σου.

Οι Πανελλαδικές 2026 είναι ένας σημαντικός στόχος — και αξίζει να τον αντιμετωπίσεις με αυτοπεποίθηση και ηρεμία.

Καλή δύναμη και καλή επιτυχία σε όλους τους υποψηφίους!