Γαλατάς: Βρέθηκε Νεκρός Ο Άνδρας Που Αγνοούταν

Γαλατάς: Νεκρός εντοπίστηκε ο 30χρονος που είχε εξαφανιστεί

Εντόπισαν τη σορό στη θάλασσα

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Νεκρός βρέθηκε 30χρονος άνδρας που είχε εξαφανιστεί από την περιοχή της Τροιζηνίας.
  • Η σορός του εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή «Μαγούλα» στον Γαλατά.
  • Η ανάσυρση της σορού έγινε από ιδιώτη δύτη με τη βοήθεια του Λιμενικού.
  • Οι Αρχές ερευνούν τις συνθήκες θανάτου, με όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά, συμπεριλαμβανομένης της αυτοκτονίας.
  • Ο άνδρας φέρεται να είχε ψυχολογικά προβλήματα, καθώς βρέθηκε βαρίδι δεμένο στο πόδι του.

Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό 30χρονου άνδρα, ο οποίος είχε εξαφανιστεί από χθες από την περιοχή της Τροιζηνίας

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού, ο άνδρας βρέθηκε νεκρός. Η σορός του εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή «Μαγούλα» στον Γαλατά. 

Η ανάσυρση της σορού έγινε από ιδιώτη δύτη, παρουσία πλωτού με στελέχη του Λιμενικού. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Γαλατά. 

Οι Αρχές ερευνούν τις συνθήκες θανάτου του άνδρα. Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά, και αυτό της αυτοκτονίας, καθώς βρέθηκε βαρίδι, δεμένο στο πόδι του. Υπάρχουν επίσης πληροφορίες ότι ο άνδρας αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα. 
 

