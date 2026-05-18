Άση Μπήλιου: Οι τρεις σημαντικές πλανητικές αλλαγές της εβδομάδας

Άρης, Αφροδίτη και Ήλιος αλλάζουν ζώδιο

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Άση Μπήλιου αναφέρει τρεις σημαντικές πλανητικές αλλαγές αυτή την εβδομάδα.
  • Ο Άρης εισέρχεται στον Ταύρο και η Αφροδίτη στον Καρκίνο, δημιουργώντας θετική όψη μεταξύ τους.
  • Αρχίζουν τα γενέθλια των Διδύμων στις 21/5, με τον Ουρανό στο ζώδιο τους, φέρνοντας αλλαγές και ανατροπές.
  • Η σημερινή μέρα είναι περίεργη λόγω της Σελήνης στους Δίδυμους και της κενής πορείας της, με απρόβλεπτες εξελίξεις.
  • Δεν είναι καλή μέρα για σημαντικές αποφάσεις ή υπογραφές.

Για τις τρεις σημαντικές πλανητικές αλλαγές της εβδομάδας μίλησε η Άση Μπήλιου στη σημερινή εκπομπή Breakfast@Star.

Δείτε αναλυτικά τις αστρολογικές προβλέψεις για κάθε ζώδιο

«Αυτή η εβδομάδα λοιπόν, είναι μια εβδομάδα με αλλαγές, πολλές αλλαγές. Έχουμε τρεις συγκεκριμένα, σημαντικές. Οι δύο από αυτές είναι αύριο», είπε αρχικά η αστρολόγος. 

  • Ο Άρης μπαίνει στο ζώδιο του Ταύρου, μετά από ένα μεγάλο διάστημα που βρισκόταν στον Κριό
  • η Αφροδίτη προχωρά στον Καρκίνο

«Θα κάνουνε και μεταξύ τους όψη, η Αφροδίτη και ο Άρης, ωραία όψη, άρα η αυριανή μέρα είναι πάρα πολύ σημαντική», επισήμανε η Άση Μπήλιου.

  • Τελειώνουν τα γενέθλια των Ταύρων και ξεκινούν τα γενέθλια των Διδύμων στις 21/5

Άση Μπήλιου: Οι τρεις σημαντικές πλανητικές αλλαγές της εβδομάδας

Τα φετινά γενέθλια για τους Διδύμους θα είναι πολύ διαφορετικά, καθώς στο ίδιο ζώδιο βρίσκεται πλέον ο Ουρανός. «Ξεκινάνε τα γενέθλιά σας, αγαπητοί Δίδυμοι, πολύ διαφορετικά γενέθλια αυτά. Και πώς να μην είναι, όταν πλέον στο ζώδιό σας βρίσκεται ο Ουρανός, ο πλανήτης που έχει να κάνει με αλλαγές, ανατροπές, ελευθερία, ανεξαρτησία. Είπαμε, ήρθε για να μείνει και θα μείνει μια επταετία, άρα δεν σημαίνει ότι αυτή τη βδομάδα θα γίνουν όλα, μολονότι όσοι είστε γεννημένοι στο ξεκίνημα των Διδύμων, έχετε γενέθλια δηλαδή κοντά στις 20, 21, 22, μπορεί να έχετε μέσα στο επόμενο διάστημα όντως κάποιες, έτσι, ουρανοκατέβατες αλλαγές», εξήγησε για τους Διδύμους. 

Όσον αφορά στη σημερινή μέρα, η Άση Μπήλιου είπε ότι μια περίεργη μέρα, λόγω της Σελήνης που βρίσκεται στους Διδύμους αλλά είναι σε φάση κενής πορείας.

«Η μοναδική όψη που έχουμε είναι η σύνοδος του Ερμή με τον Ουρανό, άρα είναι μια μέρα που έχει διάφορα πράγματα απρόβλεπτα, εξελίξεις, έτσι, τις οποίες πιθανώς δεν περιμένουμε. Δεν είναι πολύ καλή μέρα, δεν είναι σταθερή μέρα, αν θέλετε να πάρετε σημαντικές αποφάσεις ή αν θέλετε, έτσι, να υπογράψετε κάτι, να συμφωνήσετε σε κάτι», κατέληξε.

