APON: Η απίστευτη ομοιότητα με τον αδερφό του, Σπύρο

Ο αδερφός του καλλιτέχνη είναι ο παραγωγός του

18.05.26 , 12:10 APON: Η απίστευτη ομοιότητα με τον αδερφό του, Σπύρο
  • O APON κυκλοφόρησε το νέο album του «Ηχογένεια» από την Panik Records.
  • Η παρουσίαση του album έγινε σε εκδήλωση στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα» στο Θησείο.
  • Ο APON βραβεύτηκε για τις διαμαντένιες πωλήσεις του προηγούμενου album «Ονειροπόλος» με πάνω από 450 εκατομμύρια streaming points.
  • Ο αδερφός του, Σπύρος, είναι παραγωγός του album και τον αφιερώνει στην οικογένειά του.
  • Το album περιλαμβάνει 9 τραγούδια, με το «Ρεμπέτικο» να είναι ήδη επιτυχημένο.

O APON συνεχίζει τη συναρπαστική μουσική διαδρομή του με το νέο album «Ηχογένεια» που κυκλοφορεί από την Panik Records. Η κυκλοφορία συνοδεύτηκε από ένα ξεχωριστό event, όπου ο super επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός βραβεύτηκε και για τις διαμαντένιες πωλήσεις του προηγούμενου album του, «Ονειροπόλος». 

APON: Ο καλλιτέχνης που θα ήθελε να συνεργαστεί - Όσα είπε στο star.gr

Η «Ηχογένεια» παρουσιάστηκε σε μια ιδιαίτερη εκδήλωση, με φόντο μια αθηναϊκή γειτονιά των αρχών του 20ου αιώνα, στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα», στο Θησείο. Στο πλευρό του APON, ήταν φυσικά, ο αδερφός του που είναι και ο παραγωγός του, Σπύρος. Τα δύο αδέρφια μάλιστα, μοιάζουν σαν δυο σταγόνες νερό.

Apon - ο αδερφός του- ο Γιώργος Αρσενάκος

«Aφιερώνω αυτό το άλμπουμ στην οικογένειά μου, στον αδερφό μου τον Σπύρο που είναι και παραγωγός μου και είμαστε από την αρχή μαζί. Πάντα είναι δίπλα μου σε όλα. Στους συνεργάτες μου και σε όλο τον κόσμο που έχουμε γίνει πλέον μια οικογένεια και μια μεγάλη παρέα και με αγαπάει και με στηρίζει με αυτό τον τρόπο», είπε στο star.gr ο ΑPON.

Ταυτόχρονα, τη βραδιά αυτή, ο συνιδρυτής και CEO της Panik, Γιώργος Αρσενάκος, βράβευσε τον ΑPON για τις διαμαντένιες πωλήσεις του προηγούμενου album «Ονειροπόλος», το οποίο ξεπέρασε τα 450 εκατομμύρια streaming points.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που είστε εδώ. Ο λόγος που ονομάσαμε το album «Ηχογένεια» είναι γιατί με τον κόσμο νιώθω ότι είμαστε πια μια οικογένεια που μοιράζεται στιγμές και συναισθήματα. Έχω δώσει όλη μου την ψυχή σ’ αυτό το album και εύχομαι όταν ακούσετε τα τραγούδια  να νιώσετε κι εσείς όπως κι εγώ όταν τα έγραφα», είπε μεταξύ άλλων ο APON και παρουσίασε live, πλαισιωμένος από τους μουσικούς του, τα νέα τραγούδια. 

Το album «Ηχογένεια» περιλαμβάνει 9 τραγούδια, μεταξύ των οποίων το ήδη επιτυχημένο «Ρεμπέτικο». Τα tracklist δημιουργεί ένα άρτιο και συναρπαστικό μουσικό έργο, με ήχους που κινούνται από το μοντέρνο, μέχρι το παραδοσιακό και το ζεϊμπέκικο, με σύγχρονη αντίληψη και αισθητική, σε παραγωγή του IAMSTRONG.

