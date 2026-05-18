«Ελπίζω στο τέλος να βρω το παιδί μου», είχε δηλώσει πρόσφατα η μητέρα του Μπεν / Βίντεο αρχείου Σκάι

Mετά από 35 χρόνια μυστηρίου, οι έρευνες για τον μικρό Μπεν που εξαφανίστηκε στην Κω το καλοκαίρι του 1991 σταματούν.

Η μητέρα του συνεχίζει να αναζητά απαντήσεις για την τύχη του γιου της, ενημερώθηκε ότι η αστυνομία του Νότιου Γιορκσάιρ δε θα συνεχίσει πλέον τις έρευνες για την υπόθεση, επικαλούμενη περιορισμούς σε χρόνο και διαθέσιμους πόρους.

Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει έντονη απογοήτευση στην 51χρονη Κέρι, η οποία φοβάται ότι χωρίς τη στήριξη Βρετανών ερευνητών η υπόθεση κινδυνεύει να «παγώσει» οριστικά.

«Εδώ και σχεδόν 35 χρόνια παλεύουμε καθημερινά για να κρατήσουμε ζωντανή την υπόθεση του Μπεν και να μη χαθεί η ελπίδα. Πιστεύουμε ότι υπάρχουν ακόμη στοιχεία που μπορούν να εξεταστούν. Αυτή η εξέλιξη μοιάζει με ένα τεράστιο βήμα προς τα πίσω», δήλωσε, σύμφωνα με πληροφορίες.

Ο Μπεν σε ηλικία 21 μηνών

Η μυστηριώδης εξαφάνιση του Μπεν και οι έρευνες

Ο μικρός Μπεν ήταν μόλις 21 μηνών όταν εξαφανίστηκε στις 24 Ιουλίου 1991.

Εκείνη την περίοδο βρισκόταν στην Κω μαζί με τη μητέρα και τους παππούδες του, οι οποίοι ανακαίνιζαν ένα αγρόκτημα στο νησί. Η μητέρα του εργαζόταν σε ξενοδοχείο, όταν κάποια στιγμή οι συγγενείς αντιλήφθηκαν ότι το παιδί είχε χαθεί χωρίς να αφήσει κανένα ίχνος.

Αρχικά, πίστεψαν ότι ο μικρός είχε φύγει μαζί με τον θείο του, όμως λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ότι εκείνος βρισκόταν μόνος του στο σπίτι. Τότε ξεκίνησε ένας εφιάλτης που συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Κατά τη διάρκεια όλων αυτών των χρόνων, η Κέρι Νίνταμ είχε εκφράσει επανειλημμένα την πεποίθηση ότι ο γιος της ίσως απήχθη και βρέθηκε στα χέρια κυκλωμάτων εμπορίας παιδιών.

Από την πλευρά της, η αστυνομία του νότιου Γιορκσάιρ ανέφερε ότι παραμένει διαθέσιμη να συνδράμει εάν προκύψουν νέα στοιχεία, ενώ οποιαδήποτε νέα πληροφορία θα διαβιβάζεται πλέον στην Interpol και στις ελληνικές αρχές.

Στο παρελθόν, μία από τις βασικές θεωρίες που εξετάστηκαν ήταν εκείνη του δυστυχήματος με εκσκαφέα, σύμφωνα με την οποία ο μικρός Μπεν ίσως έχασε τη ζωή του σε ατύχημα κοντά στο αγρόκτημα. Παρά τις εκτεταμένες έρευνες και τις εκσκαφές που πραγματοποιήθηκαν στο νησί, δεν βρέθηκε ποτέ κανένα ίχνος του παιδιού.

Σήμερα, 35 χρόνια μετά, η εξαφάνιση του Μπεν Νίνταμ παραμένει μία από τις πιο μυστηριώδεις και μακροχρόνιες υποθέσεις αγνοούμενων παιδιών που συνδέουν το Ηνωμένο Βασίλειο με την Ελλάδα.