Εξαφανίσεις που συγκλόνισαν: Χάθηκαν στην Ελλάδα και δε βρέθηκαν ποτέ...

Δύο δεκαετίες από την εξαφάνιση του Άλεξ και το μυστήριο παραμένει / Βίντεο: Mega

Αναπάντητα ερωτήματα, ενδείξεις, στοιχεία… χωρίς όμως κανένα αποτέλεσμα. Παιδιά των οποίων τα ίχνη χάθηκαν αναπάντεχα και δεν εντοπίστηκαν ποτέ ξανά. Το μυστήριο δεν έχει λυθεί έως και σήμερα, ενώ οι οικογένειές τους δεν έμαθαν ποτέ τι απέγιναν...

Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για τα Θύματα των Βίαιων Εξαφανίσεων, που τιμάται κάθε χρόνο στις 30 Αυγούστου, το star.gr κάνει μια αναδρομή σε μερικές από τις πιο συγκλονιστικές εξαφανίσεις παιδιών στην Ελλάδα.

Υπενθυμίζεται ότι η Διεθνής Ημέρα Εξαφανισμένων παιδιών τιμάται κάθε χρόνο στις 25 Μαΐου.

Άννα Τριανταφυλλίδη: Εξαφανίστηκε στη Λακωνία από την παραλία όπου έπαιζε

Η Άννα Τριανταφυλλίδη εξαφανίστηκε μυστηριωδώς στις 19 Αυγούστου 1981, σε ηλικία 2,5 ετών. Βρισκόταν στην παραλία Αγία Βαρβάρα στο Σκουτάρι Λακωνίας κι έπαιζε.

Όταν η μητέρα της την αναζήτησε, δεν τη βρήκε πουθενά. Η αστυνομία και η οικογένειά της «χτένισαν» την περιοχή χωρίς να βρουν ίχνος του μικρού κοριτσιού.

Από ψηφιακή ανάλυση πώς θα ήταν η Άννα Τριανταφυλλίδη

Τα πλησιέστερα σενάρια είναι το παιδί να έπεσε θύμα απαγωγής ή κάποιος οδηγός να το χτύπησε κατά λάθος και να πέταξε το πτώμα του σε απόκρημνη περιοχή της Μάνης. Η εξαφάνιση της Άννας ήταν η πρώτη που απασχόλησε τα ΜΜΕ της εποχής.

Νεκτάριος Κορδός: Ξέφυγε της προσοχής των γονιών του στη Μεσσηνία – Μπήκε σε αυτοκίνητο και δεν τον ξαναείδαν

Ο 7χρονος Νεκτάριος Κορδός χάθηκε στις 14 Αυγούστου 1989 από το χωριό Κάτω Αμπελόκηποι Μεσσηνίας. Την ημέρα της εξαφάνισής του είχε πάει στα κτήματα της οικογένειας και κάποια στιγμή ξέφυγε της προσοχής τους. Βγήκε στον δρόμο. Κάποιοι είδαν το παιδί στα πίσω καθίσματα ενός μεγάλου αυτοκινήτου να τους χαιρετά. Από τότε αγνοείται.

O Νεκτάριος Κορδός

Ο Νεκτάριος ήταν το τρίτο παιδί της οικογένειας. Ο πατέρας του πέθανε περιμένοντας να δει ξανά το παιδί του.

Άλεξ Μεσχισβίλι: Η συμμορία των ανηλίκων, το bullying και η καταδίκη για τη δολοφονία του 11χρονου

Η υπόθεση του μικρού Άλεξ είναι από αυτές που πάγωσαν την κοινή γνώμη. Η μητέρα του έκανε απέλπιδες προσπάθειες για τον εντοπισμό του 11χρονου γιου της.

O 11χρονος Άλεξ Μεσχισβίλι

Ο μαθητής από τη Γεωργία ζούσε με τη μητέρα και τον πατριό του στη Βέροια. Εξαφανίστηκε, μετά την προπόνηση μπάσκετ, στην περιοχή Ελιάς – Ανοίξεως. Εκεί τον είδαν για τελευταία φορά φίλοι και συμμαθητές του.

Μια συμμορία πέντε ανηλίκων, -δύο Ελλήνων, ενός Αλβανού, ενός Ρουμάνου κι ένας Βορειοηπειρώτη -καταδικάστηκε για την εξαφάνιση και τη δολοφονία του Άλεξ, στους οποίους επιβλήθηκαν αναμορφωτικά μέτρα. Καταδικάστηκε, επίσης, και ο παππούς των δύο Ελληνόπουλων για ψευδορκία και υπόθαλψη εγκληματία.

Η εξαφάνισή του ήταν η αιτία να υλοποιηθεί το πρόγραμμα Amber Alert Hellas, με συνεργασία του Χαμόγελου του Παιδιού και της Αστυνομίας. Η σορός του όμως δε βρέθηκε ποτέ.

Μπεν Νίνταμ: 35 χρόνια μετά, η οικογένειά του ακόμα τον αναζητά

Ανατριχιαστική είναι και η υπόθεση του μικρού Μπεν. Όταν χάθηκε, στις 24 Ιουλίου του 1991, ήταν μόλις 21 μηνών. Η μητέρα βρισκόταν στη δουλειά της. Το ξανθό αγόρι ήταν με τον παππού και τη γιαγιά του σε αγροτική κατοικία στο ορεινό χωριό Ηρακλής της Κω.

Ο 21 μηνών Μπεν

Μπαινόβγαινε στο σπίτι, όταν κάποια στιγμή απλώς χάθηκε. Η οικογένειά του, 35 χρόνια μετά, εξακολουθεί να τον αναζητά. Ισχυρή ήταν η φημολογία ότι το παιδί ενδέχεται να αρπάχθηκε από Ρομά.

Η μητέρα του μικρού Μπεν

Η οικογένειά του δεν έπαψε να τον αναζητά.

Γιώργος Παρασκευόπουλος: Πήγε να γεμίσει τα παγούρια του νερό... και δε βρέθηκε ποτέ

Ο 10χρονος Γιώργος Παρασκευόπουλος εξαφανίστηκε από το χωριό Δήμητρα Γορτυνίας, τον Ιούνιο του 1992. Βρισκόταν με τον παππού του, ο οποίος έβοσκε πρόβατα στο βουνό του χωριού. Ο παππούς άφησε τον μικρό στην πηγή να γεμίσει τα δύο παγούρια του και πήγε στο κοπάδι. Όταν γύρισε, το αγόρι δεν ήταν πουθενά.

Υπέθεσε ότι ο 10χρονος θα επέστρεψε στο χωριό και δεν ειδοποίησε κανέναν. Η εξαφάνιση του παιδιού έγινε γνωστή το επόμενο βράδυ. Τα παγούρια του βρέθηκαν λίγες ημέρες αργότερα σε δύσβατο μέρος του βουνού.

Ρεκόρ εξαφανίσεων ανηλίκων - Κάθε τρεις ημέρες χάνονται δύο παιδιά στην Ελλάδα

Κάθε τρεις μέρες χάνονται στην Ελλάδα δύο παιδιά. Κάθε δυο μέρες εξαφανίζεται ένας ενήλικος. Αυτά είναι τα νέα ανησυχητικά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το «Χαμόγελο του Παιδιού», τα οποία προκαλούν προβληματισμό. Οι αριθμοί δείχνουν ότι το φαινόμενο των εξαφανίσεων διογκώθηκε το 2023, καθώς κάθε δυο μέρες ένα παιδί κι ένας ενήλικος εξαφανίζονταν, ενώ τα ποσοστά αυτά ανέβηκαν μόλις μέσα σε λίγους μήνες.

Στην Ελλάδα, το 2022, το «Χαμόγελο» χειρίστηκε 112 εξαφανίσεις παιδιών, αριθμός που αποτυπώνει αύξηση των περιστατικών κατά 14,28% σε σχέση με το 2023. Συγκεκριμένα, κάθε δυο λεπτά ένα παιδί εξαφανίζεται στην Ευρώπη.