Εξαφανίσεις που συγκλόνισαν: Χάθηκαν στην Ελλάδα και δε βρέθηκαν ποτέ...

Εξαφανίσεις παιδιών που χάθηκαν στην Ελλάδα και δε βρέθηκαν ποτέ...

Πέρασαν χρόνια και δεν έμαθε ποτέ κανείς τι απέγιναν

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
30.08.26 , 11:08 Συνελήφθη ο Άρης Μουγκοπέτρος - Οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ
30.08.26 , 11:02 Φωτιά στο Διμηνιό Κορινθίας - Επιχειρεί και ένα ελικόπτερο
30.08.26 , 11:00 Εξαφανίσεις παιδιών που χάθηκαν στην Ελλάδα και δε βρέθηκαν ποτέ...
30.08.26 , 10:35 Μητσοτάκης: Διαγωνισμός για τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης
30.08.26 , 10:22 Καίτη Γαρμπή: Η συγκινητική αναφορά στον Δημήτρη Κόκοτα στη συναυλία της
30.08.26 , 10:00 Συνταγή για το ένα υγιεινό και light κέικ, ιδανικό για τα παιδιά
30.08.26 , 09:44 Δημήτρης Αλεξάνδρου: Δέχθηκε επίθεση από σκύλο - «Πονάει ο γοφός μου»
30.08.26 , 09:11 Ελβετία: Πυροβολισμοί σε rave party -Τουλάχιστον ένας νεκρός, 5 τραυματίες
30.08.26 , 09:05 Test Drive: Δοκιμάζουμε το νέο Dacia Sandero Stepway Eco-G 120 EDC
30.08.26 , 09:00 Κωνσταντέλιας: «Δεν ακούγεται καλό αυτό που είπε ο γιατρός»
30.08.26 , 08:52 Καιρός: Ζέστη, αφρικανική σκόνη και άνεμοι έως 7 μποφόρ σήμερα
30.08.26 , 08:28 Κύπρος: Γνωστός επιχειρηματίας ο νεκρός μετά την κακοκαιρία στο Κάβο Γκρέκο
30.08.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 30 Αυγούστου
29.08.26 , 23:45 Οι διάλογοι που «καίνε» τον ψυχολόγο και το κύκλωμα ναρκωτικών
29.08.26 , 23:45 Ηλεία: Συγκλονίζει γιατρός για τον 8χρονο - «Του αφαίρεσα ένα λίτρο νερό»
Ανθή Βούλγαρη: Καλοκαιρινές στιγμές με τον σύζυγό της & τον γιο τους
Γιώργος Χρυσοστόμου: Tαξίδι στη γενέτειρά του- Οι φωτογραφίες στο Instagram
Βέροια: Θρήνος στην κηδεία της 18χρονης που πνίγηκε στους καταρράκτες
Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Βουτιές στα γαλάζια νερά του Ιονίου
Κύπρος: Γνωστός επιχειρηματίας ο νεκρός μετά την κακοκαιρία στο Κάβο Γκρέκο
Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Φωτογραφίζονται μαζί στην Κεφαλονιά
Μπουλέ & Κωνσταντάκη: Road trip για δύο σε τρεις χώρες μέσα σε 6 μέρες!
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Δέχθηκε επίθεση από σκύλο - «Πονάει ο γοφός μου»
Κηδεία Δημήτρη Κόκοτα: Συντετριμμένες η σύζυγος, η κόρη & η αδελφή του
Καίτη Γαρμπή: Η συγκινητική αναφορά στον Δημήτρη Κόκοτα στη συναυλία της
Περισσότερα

VIDEOS

Άλμπερτ Αϊνστάιν
Άλμπερτ Αϊνστάιν: Από τι πέθανε και ποιος έκλεψε τον εγκέφαλό
Δημήτρης Μητροπάνος ζειμπέκικο
Δημήτρης Μητροπάνος: «Όλοι με είχαν ξεγραμμένο»
Λάμπρος Κωνσταντάρας
Οι φλογεροί έρωτες του γυναικοκατακτητή Λάμπρου Κωνσταντάρα
πιλότοι Ωνάση
Θάνατος - θρίλερ για τους πιλότους της οικογένειας Ωνάση
Leonard Cohen
Το ερωτικό τρίγωνο που έγινε ένα από τα πιο επιτυχημένα
Τζάκι Κένεντι γάμος
Ο γάμος της Τζάκι με τον Κένεντι και οι κρυφοί
Καλλιτέχνες που πέθαναν από δόση ναρκωτικών
Οι σταρ που τα είχαν όλα και πέθαναν βυθισμένοι στον
Στίβεν Χόκινγ: Οι δυο γάμοι και η κακοποίηση
Στίβεν Χόκινγκ: Οι δύο γάμοι, οι απιστίες και οι φήμες
Ελένη Τοπαλούδη
Ελένη Τοπαλούδη: Πριν από 5 χρόνια η δολοφονία της σόκαρε
Εξπρές Σάμινα
Εξπρές Σάμινα: Τα 25 δραματικά λεπτά του ναυαγίου
πριγκίπισσα Νταϊάνα
Όταν η βασίλισσα Ελισάβετ έσκυψε το κεφάλι στην πριγκίπισσα Νταϊάνα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
25 Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Κατά της Βίας των Γυναικών
Στοιχεία σοκ: Μία στις πέντε γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού
Άλμπερτ Άινσταϊν
Αϊνστάιν: «Η λογική θα σε πάει από το Α στο
Γιώργος Σεφέρης: 41 χρόνια χωρίς τον σπουδαίο Έλληνα ποιητή
Γιώργος Σεφέρης: Τα ερωτικά γράμματα του ποιητή προς την αγαπημένη
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: facebook.com
Πρώτη Δημοσίευση: 17.01.20, 12:49
Δύο δεκαετίες από την εξαφάνιση του Άλεξ και το μυστήριο παραμένει / Βίντεο: Mega

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αναπάντητα ερωτήματα, ενδείξεις, στοιχεία… χωρίς όμως κανένα αποτέλεσμα. Παιδιά των οποίων τα ίχνη χάθηκαν αναπάντεχα και δεν εντοπίστηκαν ποτέ ξανά. Το μυστήριο δεν έχει λυθεί έως και σήμερα, ενώ οι οικογένειές τους δεν έμαθαν ποτέ τι απέγιναν...

Καταζητείται ο σύζυγος της Εξαρχουλέα: «Τη χτυπούσε, αλλά τον κάλυπτε»

Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για τα Θύματα των Βίαιων Εξαφανίσεων, που τιμάται κάθε χρόνο στις 30 Αυγούστου, το star.gr κάνει μια αναδρομή σε μερικές από τις πιο συγκλονιστικές εξαφανίσεις παιδιών στην Ελλάδα.

Στην Ευρώπη εξαφανίζεται ένα παιδί ανά δύο λεπτά!

Υπενθυμίζεται ότι η Διεθνής Ημέρα Εξαφανισμένων παιδιών τιμάται κάθε χρόνο στις 25 Μαΐου.

Άννα Τριανταφυλλίδη: Εξαφανίστηκε στη Λακωνία από την παραλία όπου έπαιζε

Η Άννα Τριανταφυλλίδη εξαφανίστηκε μυστηριωδώς στις 19 Αυγούστου 1981, σε ηλικία 2,5 ετών. Βρισκόταν στην παραλία Αγία Βαρβάρα στο Σκουτάρι Λακωνίας κι έπαιζε.

Εξαφανίσεις παιδιών που χάθηκαν στην Ελλάδα και δε βρέθηκαν ποτέ...

Όταν η μητέρα της την αναζήτησε, δεν τη βρήκε πουθενά. Η αστυνομία και η οικογένειά της «χτένισαν» την περιοχή χωρίς να βρουν ίχνος του μικρού κοριτσιού.

Εξαφανίσεις παιδιών που χάθηκαν στην Ελλάδα και δε βρέθηκαν ποτέ...

Από ψηφιακή ανάλυση πώς θα ήταν η Άννα Τριανταφυλλίδη

Τα πλησιέστερα σενάρια είναι το παιδί να έπεσε θύμα απαγωγής ή κάποιος οδηγός να το χτύπησε κατά λάθος και να πέταξε το πτώμα του σε απόκρημνη περιοχή της Μάνης. Η εξαφάνιση της Άννας ήταν η πρώτη που απασχόλησε τα ΜΜΕ της εποχής. 

Νεκτάριος Κορδός: Ξέφυγε της προσοχής των γονιών του στη Μεσσηνία – Μπήκε σε αυτοκίνητο και δεν τον ξαναείδαν

Ο 7χρονος Νεκτάριος Κορδός χάθηκε στις 14 Αυγούστου 1989 από το χωριό Κάτω Αμπελόκηποι Μεσσηνίας. Την ημέρα της εξαφάνισής του είχε πάει στα κτήματα της οικογένειας και κάποια στιγμή ξέφυγε της προσοχής τους. Βγήκε στον δρόμο. Κάποιοι είδαν το παιδί στα πίσω καθίσματα ενός μεγάλου αυτοκινήτου να τους χαιρετά. Από τότε αγνοείται.

Εξαφανίσεις παιδιών που χάθηκαν στην Ελλάδα και δε βρέθηκαν ποτέ...

O Νεκτάριος Κορδός

Ο Νεκτάριος ήταν το τρίτο παιδί της οικογένειας. Ο πατέρας του πέθανε περιμένοντας να δει ξανά το παιδί του. 

Άλεξ Μεσχισβίλι: Η συμμορία των ανηλίκων, το bullying και η καταδίκη για τη δολοφονία του 11χρονου

Η υπόθεση του μικρού Άλεξ είναι από αυτές που πάγωσαν την κοινή γνώμη. Η μητέρα του έκανε απέλπιδες προσπάθειες για τον εντοπισμό του 11χρονου γιου της. 

Εξαφανίσεις παιδιών που χάθηκαν στην Ελλάδα και δε βρέθηκαν ποτέ...

O 11χρονος Άλεξ Μεσχισβίλι

Ο μαθητής από τη Γεωργία ζούσε με τη μητέρα και τον πατριό του στη Βέροια. Εξαφανίστηκε, μετά την προπόνηση μπάσκετ, στην περιοχή Ελιάς – Ανοίξεως. Εκεί τον είδαν για τελευταία φορά φίλοι και συμμαθητές του.

Υπόθεση Άλεξ: Ένα κρυμμένο μυστικό είναι θαμμένο στο νεκροταφείο της Ραψομανίκης

Μια συμμορία πέντε ανηλίκων, -δύο Ελλήνων, ενός Αλβανού, ενός Ρουμάνου κι ένας Βορειοηπειρώτη -καταδικάστηκε για την εξαφάνιση και τη δολοφονία του Άλεξ, στους οποίους επιβλήθηκαν αναμορφωτικά μέτρα. Καταδικάστηκε, επίσης, και ο παππούς των δύο Ελληνόπουλων για ψευδορκία και υπόθαλψη εγκληματία. 

Σαν σήμερα εξαφανίστηκε o 11χρονος Άλεξ- Ο πρώτος θάνατος στην Ελλάδα λόγω bullying

Εξαφανίσεις παιδιών που χάθηκαν στην Ελλάδα και δε βρέθηκαν ποτέ...

Η εξαφάνισή του ήταν η αιτία να υλοποιηθεί το πρόγραμμα Amber Alert Hellas, με συνεργασία του Χαμόγελου του Παιδιού και της Αστυνομίας. Η σορός του όμως δε βρέθηκε ποτέ.

Μπεν Νίνταμ: 35 χρόνια μετά, η οικογένειά του ακόμα τον αναζητά

Ανατριχιαστική είναι και η υπόθεση του μικρού Μπεν. Όταν χάθηκε, στις 24 Ιουλίου του 1991, ήταν μόλις 21 μηνών. Η μητέρα βρισκόταν στη δουλειά της. Το ξανθό αγόρι ήταν με τον παππού και τη γιαγιά του σε αγροτική κατοικία στο ορεινό χωριό Ηρακλής της Κω.

Τέλος στην υπόθεση εξαφάνισης του μικρού Μπεν στην Κω

Εξαφανίσεις παιδιών που χάθηκαν στην Ελλάδα και δε βρέθηκαν ποτέ...

Ο 21 μηνών Μπεν

Μπαινόβγαινε στο σπίτι, όταν κάποια στιγμή απλώς χάθηκε. Η οικογένειά του, 35 χρόνια μετά, εξακολουθεί να τον αναζητά. Ισχυρή ήταν η φημολογία ότι το παιδί ενδέχεται να αρπάχθηκε από Ρομά.

Νέα συγκλονιστικά στοιχεία στην υπόθεση εξαφάνισης του μικρού Μπεν

Εξαφανίσεις παιδιών που χάθηκαν στην Ελλάδα και δε βρέθηκαν ποτέ...

Η μητέρα του μικρού Μπεν

Η οικογένειά του δεν έπαψε να τον αναζητά.

Γιώργος Παρασκευόπουλος: Πήγε να γεμίσει τα παγούρια του νερό... και δε βρέθηκε ποτέ

Ο 10χρονος Γιώργος Παρασκευόπουλος εξαφανίστηκε από το χωριό Δήμητρα Γορτυνίας, τον Ιούνιο του 1992. Βρισκόταν με τον παππού του, ο οποίος έβοσκε πρόβατα στο βουνό του χωριού. Ο παππούς άφησε τον μικρό στην πηγή να γεμίσει τα δύο παγούρια του και πήγε στο κοπάδι. Όταν γύρισε, το αγόρι δεν ήταν πουθενά.

Εξαφανίσεις παιδιών που χάθηκαν στην Ελλάδα και δε βρέθηκαν ποτέ...

Υπέθεσε ότι ο 10χρονος θα επέστρεψε στο χωριό και δεν ειδοποίησε κανέναν. Η εξαφάνιση του παιδιού έγινε γνωστή το επόμενο βράδυ. Τα παγούρια του βρέθηκαν λίγες ημέρες αργότερα σε δύσβατο μέρος του βουνού. 

Ρεκόρ εξαφανίσεων ανηλίκων - Κάθε τρεις ημέρες χάνονται δύο παιδιά στην Ελλάδα

Κάθε τρεις μέρες χάνονται στην Ελλάδα δύο παιδιά. Κάθε δυο μέρες εξαφανίζεται ένας ενήλικος. Αυτά είναι τα νέα ανησυχητικά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το «Χαμόγελο του Παιδιού», τα οποία προκαλούν προβληματισμό. Οι αριθμοί δείχνουν ότι το φαινόμενο των εξαφανίσεων διογκώθηκε το 2023, καθώς κάθε δυο μέρες ένα παιδί κι ένας ενήλικος εξαφανίζονταν, ενώ τα ποσοστά αυτά ανέβηκαν μόλις μέσα σε λίγους μήνες.

Στην Ελλάδα, το 2022, το «Χαμόγελο» χειρίστηκε 112 εξαφανίσεις παιδιών, αριθμός που αποτυπώνει αύξηση των περιστατικών κατά 14,28% σε σχέση με το 2023.  Συγκεκριμένα, κάθε δυο λεπτά ένα παιδί εξαφανίζεται στην Ευρώπη. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΞΑΦΑΝΙΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ
 |
ΜΠΕΝ
 |
ΑΛΕΞ
 |
ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ
 |
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
 |
ΜΠΕΝ ΝΙΝΤΑΜ
 |
ΑΛΕΞ ΜΕΣΧΙΣΒΙΛΙ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
 |
AMBER ALERT
 |
ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
 |
ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
 |
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εορτολόγιο Σήμερα: Ποιοι Γιορτάζουν Στις 30 Αυγούστου
Σαν Σημερα
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 30 Αυγούστου
Τσάντγουικ Μπόουζμαν
Σαν Σημερα
Τσάντγουικ Μπόουζμαν: Τo tweet του θανάτου με τα 7 εκατομμύρια likes
Εορτολόγιο Σήμερα: Ποιοι Γιορτάζουν Στις 29 Αυγούστου
Σαν Σημερα
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 29 Αυγούστου
Αλέκος Σακελλάριος
Σαν Σημερα
Aλέκος Σακελλάριος: Η επιτυχημένη πορεία του & ο γάμος με τη Νίκη Λινάρδου
Εορτολόγιο Σήμερα: Ποιοι Γιορτάζουν Στις 28 Αυγούστου
Σαν Σημερα
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 28 Αυγούστου
Λυκούργος Καλλέργης
Σαν Σημερα
Λυκούργος Καλλέργης: Η καριέρα και ο γάμος με τη Μαρία Φωκά
Εκκλησία Αγίου Φανουρίου
Σαν Σημερα
Γιορτή Αγίου Φανουρίου: Γιατί κάνουμε φανουρόπιτες
Εορτολόγιο Σήμερα: Ποιοι Γιορτάζουν Στις 27 Αυγούστου
Σαν Σημερα
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 27 Αυγούστου
Γεώργιος Σουρής
Σαν Σημερα
Γεώργιος Σουρής: Τα πιο γνωστά αποφθέγματα του σατιρικού Έλληνα ποιητή
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top