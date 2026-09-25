Ρούλα Πισπιρίγκου: «Έχει πολύ σοβαρά κακοήθη ευρήματα στον λάρυγγα»

Επιδείνωση της υγείας της - Τι είπε η δικηγόρος της

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ρούλα Πισπιρίγκου έχει σοβαρά κακοήθη ευρήματα στον λάρυγγα και έχει ξεκινήσει θεραπεία.
  • Η δικηγόρος της ανακοίνωσε ότι έχει προγραμματιστεί ειδική εξέταση για ακτινοθεραπεία.
  • Η Πισπιρίγκου αναμένεται να μεταφερθεί σε δημόσιο νοσοκομείο της Αττικής για ιατρικές πράξεις.
  • Η δίκη της για την υπόθεση της Τζωρτζίνας πήρε τρίτη αναβολή για τις 2 Απριλίου 2027.
  • Έχει καταδικαστεί σε ισόβια για τους θανάτους των τριών παιδιών της.

Νέα στοιχεία για την κατάσταση της υγείας της Ρούλας Πισπιρίγκου έρχονται στο φως, την ώρα που παραμένουν σε εκκρεμότητα οι δικαστικές υποθέσεις για τον θάνατο των τριών παιδιών της. 

Πισπιρίγκου: Στο Εφετείο με μπαστούνι για τον θάνατο της Τζωρτζίνας

Η δικηγόρος της, Βάσω Πανταζή, μιλώντας στην εκπομπή Το Πρωινό, αποκάλυψε ότι σε ιατρικά έγγραφα που κατατέθηκαν στο πλαίσιο αιτήματος αναβολής της δίκης για την Τζωρτζίνα περιλαμβάνονται αναφορές σε κακοήθη ευρήματα στην περιοχή του λάρυγγα. Όπως ανέφερε η δικηγόρος, η Πισπιρίγκου έχει ήδη ξεκινήσει θεραπεία και έχει προγραμματιστεί ειδική εξέταση ενόψει ακτινοθεραπείας. 

Ρούλα Πισπιρίγκου: Ζητά την αποφυλάκισή της, λόγω αναπηρίας

«Πάσχει από πολύ σοβαρά κακοήθη ευρήματα στην περιοχή του λάρυγγα, έχει προγραμματισμένη ειδική εξέταση για ακτινοθεραπεία. Έχει ξεκινήσει θεραπείες για την κακοήθεια στον λάρυγγα», δήλωσε χαρακτηριστικά η συνήγορος υπεράσπισης της κατηγορούμενης μητέρας από την Πάτρα.  

Ρούλα Πισπιρίγκου

Η Ρούλα Πισπιρίγκου / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Δανάη Δαυλοπούλου)

Η κρατούμενη, όπως επεσήμανε η κ. Πανταζή, αναμένεται να μεταφερθεί μέσα στον Οκτώβριο σε δημόσιο νοσοκομείο της Αττικής, όπου θα γίνουν οι απαραίτητες ιατρικές πράξεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Σημειώνεται ότι η Ρούλα Πισπιρίγκου αντιμετωπίζει ήδη προβλήματα υγείας, καθώς έχει αναφερθεί ότι πάσχει από ερυθηματώδη λύκο. 

Ρούλα Πισπιρίγκου: Τρίτη αναβολή για τη δίκη της Τζωρτζίνας 

Την ίδια ώρα, η δίκη της Ρούλας Πισπιρίγκου σε δεύτερο βαθμό για την υπόθεση της Τζωρτζίνας πήρε τρίτη αναβολή για τις 2 Απριλίου 2027. Για τον θάνατο της πρωτότοκης κόρης της είχε καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό.

Για τους θανάτους των δύο μικρότερων παιδιών της, Μαλένας και Ίριδας, έχει καταδικαστεί πρωτοδίκως σε δύο ακόμη ισόβια. Η δευτεροβάθμια δίκη για τις υποθέσεις της Μαλένας και της Ίριδας έχει προσδιοριστεί για τις 4 Δεκεμβρίου 2026. 

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