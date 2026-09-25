Στην Παναγία των Παρισίων ο Πάπας - Χιλιάδες πιστοί στους δρόμους

Προβληματισμός για την τεχνητή νοημοσύνη στη συνάντηση με τον Μακρόν

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Πηγή: Φωτογραφίες - Βίντεο AP, Βίντεο ΕΡΤ
Επίσκεψη του Πάπα στο Παρίσι (βίντεο ΕΡΤ)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Πάπας Λέων ξεκινά τετραήμερη επίσκεψη στη Γαλλία, υποδεχόμενος από το προεδρικό ζεύγος Μακρόν.
  • Στην ομιλία του, ο Πάπας αναφέρθηκε στην ηθική διάκριση σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη.
  • Ο Μακρόν τόνισε ότι η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να είναι υπηρέτης και όχι αφέντης.
  • Χιλιάδες πιστοί συγκεντρώθηκαν στους δρόμους του Παρισιού για να υποδεχτούν τον Πάπα.
  • Ο Πάπας επισκέφθηκε την Παναγία των Παρισίων, είναι ο πρώτος ποντίφικας μετά την αποκατάσταση της το 2024.

 
Ο Πάπας Λέων πραγματοποιεί από σήμερα τετραήμερη επίσκεψη στη Γαλλία. Το προεδρικό ζεύγος Μακρόν του επιφύλαξε θερμή υποδοχή στο Μέγαρο των Ηλυσίων, ενώ πλήθος πιστών καθολικών κατέκλυσε τους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας. 

Πάπας και Μακρόν αντάλλαξαν θερμά λόγια μετά την άφιξη του Ποντίφικα στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου ο Γάλλος πρόεδρος τον υποδέχθηκε μαζί με την σύζυγό του Μπριζίτ. Στην ομιλία του ο Ποντίφικας αναφέρθηκε στο μεγάλο ζήτημα της εποχής μας την τεχνητή νοημοσύνη  

Πάπας: «Παράδεισος των μηχανών η τεχνητή νοημοσύνη»  

«Για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα χάσουμε την ανθρωπιά μας μέσα στον "παράδεισο των μηχανών" που εισβάλλουν και διαμορφώνουν την καθημερινότητά μας, είναι επιτακτική ανάγκη να εκπαιδεύσουμε το πνεύμα μας στην ηθική διάκριση, ώστε να μπορούμε να αναγνωρίζουμε τι είναι ηθικά ορθό.

Θερμή υποδοχή του Πάπα από τον Μακρόν στο Προεδρικό Μέγαρο

Θερμή υποδοχή του Πάπα από τον Μακρόν στο Προεδρικό Μέγαρο  (AP Images)

«Η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να είναι υπηρέτης και όχι αφέντης. Η ψηφιακή επανάσταση οφείλει να απελευθερώνει και όχι να υποδουλώνει» δήλωσε από την πλευρά του ο Μακρόν.    

Χιλιάδες πιστοί στους δρόμους στο Παρίσι για την υποδοχή του Πάπα  

Στη συνέχεια ο Ποντίφικας κατευθύνθηκε στην Παναγία των Παρισίων με το ειδικό όχημα και έδωσε την ευλογία του στα βρέφη των χιλιάδων πιστών που κατέκλυσαν τους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας.

Ο Πάπας Λέων ευλογεί το πλήθος των πιστών

Ο Πάπας Λέων ευλογεί το πλήθος των πιστών  (AP Images)  

Ο Πάπας, αφού αποβιβάστηκε από το όχημα,  έσφιξε τα χέρια πολλών από τους παρευρισκόμενους και επισκέφθηκε την Παναγία των Παρισίων, όπου τέλεσε εσπερινό. 

Στην Παναγία των Παρισίων ο Πάπας - Χιλιάδες πιστοί στους δρόμους

Ο Πάπας Λέων στην Παναγία των Παρισίων (βίντεο ΑP)   

Είναι ο πρώτος ποντίφικας που επισκέπτεται τη Νοτρ Νταμ μετά την επαναλειτουργία της, το 2024, μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 2019. 
 

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