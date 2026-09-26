Η Zeekr στην πίστα των Μεγάρων

Στελέχη εταιρικών στόλων γνώρισαν και οδήγησαν ολόκληρη την ηλεκτρική γκάμα

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Η Zeekr στην πίστα των Μεγάρων
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Η GEO Mobility Hellas διοργάνωσε με επιτυχία τα Zeekr Driving Days στην πίστα των Μεγάρων, προσφέροντας σε στελέχη εταιρειών και επαγγελματίες του κλάδου των εταιρικών πωλήσεων, την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη Zeekr και να οδηγήσουν ολόκληρη την αμιγώς ηλεκτρική γκάμα της. Σε ένα περιβάλλον ιδανικό για την ασφαλή εξερεύνηση των δυνατοτήτων κάθε αυτοκινήτου, οι καλεσμένοι κάθισαν πίσω από το τιμόνι των Zeekr 001, Zeekr 7X και Zeekr X, ενώ είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να οδηγήσουν και το ολοκαίνουργιο Zeekr 7GT.

Η Zeekr στην πίστα των Μεγάρων
Το πρόγραμμα περιλάμβανε ειδικά σχεδιασμένες δυναμικές δοκιμασίες στην πίστα, αλλά και οδήγηση σε διαδρομές της Αττικής, όπου οι συμμετέχοντες μπόρεσαν να αξιολογήσουν στην πράξη την άμεση απόκριση των ηλεκτρικών συστημάτων κίνησης, τη σταθερότητα, την ποιότητα κύλισης και τη συνολική οδηγική συμπεριφορά των μοντέλων. Κάθε challenge στην πίστα ανέδειξε μια διαφορετική πλευρά της φιλοσοφίας της Zeekr, συνδυάζοντας την υψηλή απόδοση με την ασφάλεια, την άνεση και την προηγμένη τεχνολογία.

Το Zeekr 001, το εντυπωσιακό luxury shooting brake της μάρκας, ξεχώρισε για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό, την πολυτελή αίσθηση και τον συναρπαστικό συνδυασμό ισχύος και άνεσης. Με αυτονομία που φτάνει έως τα 620 χλμ. και επιτάχυνση 0–100 χλμ./ώρα σε μόλις 3,8 δευτερόλεπτα στην τετρακίνητη έκδοση, αποδεικνύει ότι οι υψηλές επιδόσεις μπορούν να συνυπάρχουν με την πρακτικότητα ενός αυτοκινήτου για καθημερινή χρήση.

Το Zeekr 7X, το SUV νέας γενιάς, εντυπωσίασε με τους άνετους χώρους, την premium ποιότητα κατασκευής και την προηγμένη αρχιτεκτονική 800V. Συνδυάζει αυτονομία έως 615 χλμ. με δυνατότητα εξαιρετικά γρήγορης φόρτισης και ισχύ έως 646 ίππους, αποτελώντας μια ολοκληρωμένη πρόταση για εταιρικούς χρήστες που αναζητούν άνεση, ευελιξία και κορυφαία τεχνολογία.

Η Zeekr στην πίστα των Μεγάρων

Το Zeekr X ανέδειξε τον δυναμικό και σύγχρονο χαρακτήρα ενός compact premium SUV. Οι έξυπνες λειτουργίες, η προσεγμένη καμπίνα και η άμεση απόκριση του ηλεκτρικού συστήματος κίνησης συνδυάζονται με εντυπωσιακές επιδόσεις, καθώς η τετρακίνητη έκδοση επιταχύνει από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε 3,8 δευτερόλεπτα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε το νέο Zeekr 7GT, το αμιγώς ηλεκτρικό Grand Tourer με τον έντονα οδηγοκεντρικό χαρακτήρα. Η χαμηλή και δυναμική σχεδίαση συναντά την πρακτικότητα και την premium άνεση, ενώ η αρχιτεκτονική 800V με γρήγορη φόρτιση σε 13 λεπτά, η αυτονομία έως 655 χλμ. και η επιτάχυνση 0–100 χλμ./ώρα σε έως 3,3 δευτερόλεπτα αποτυπώνουν με τον καλύτερο τρόπο τον προηγμένο χαρακτήρα του νέου μοντέλου.

Η Zeekr στην πίστα των Μεγάρων

Η παρουσία ολόκληρης της γκάμας στην πίστα επέτρεψε στους συμμετέχοντες να διαπιστώσουν ότι κάθε Zeekr διαθέτει τη δική του ξεχωριστή προσωπικότητα, παραμένοντας πιστό στις βασικές αξίες της μάρκας: πρωτοποριακός σχεδιασμός, προηγμένη τεχνολογία ηλεκτροκίνησης, υψηλή ποιότητα, ασφάλεια και οδηγική απόλαυση.

Οι καλεσμένοι ολοκλήρωσαν την εμπειρία με τις καλύτερες εντυπώσεις, έχοντας γνωρίσει μια ξεχωριστή premium μάρκα ηλεκτρικής κινητικότητας και ένα εύρος μοντέλων ικανό να καλύψει διαφορετικές εταιρικές και οδηγικές ανάγκες. Τα Zeekr Driving Days αποτέλεσαν, παράλληλα, μια ουσιαστική ευκαιρία ανταλλαγής απόψεων γύρω από το μέλλον των εταιρικών στόλων και τον ολοένα σημαντικότερο ρόλο της ηλεκτροκίνησης.

Με τη διοργάνωση αυτή, η GEO Mobility Hellas επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να φέρνει το ελληνικό κοινό και τους επαγγελματίες της αγοράς πιο κοντά στη νέα εποχή της κινητικότητας. Η Zeekr επαναπροσδιορίζει την premium ηλεκτρική εμπειρία, προσφέροντας αυτοκίνητα που δεν περιορίζονται στις προηγμένες προδιαγραφές, αλλά δημιουργούν έναν ισχυρό συναισθηματικό δεσμό από την πρώτη κιόλας διαδρομή.

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