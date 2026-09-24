Nissan PIXO: Το μέλλον της ηλεκτροκίνησης είναι εδώ

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Αυτοκινητο
Nissan PIXO: Το μέλλον της ηλεκτροκίνησης είναι εδώ
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Με έμφαση στην πρακτικότητα και τη σύγχρονη σχεδίαση, η Nissan αποκαλύπτει το νέο Nissan PIXO, ένα compact 100% ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης, σχεδιασμένο για να κάνει κάθε διαδρομή στην πόλη πιο εύκολη, άνετη και απολαυστική.Μικρό σε διαστάσεις αλλά πλήρως συνδεδεμένο, το PIXO συνδυάζει πρακτικότητα και σύγχρονη τεχνολογία για τις καθημερινές μετακινήσεις, ενώ ξεχωρίζει με τον φρέσκο και ιδιαίτερο χαρακτήρα του μέσα στη γκάμα ηλεκτρικών μοντέλων της Nissan. Παράλληλα, διευρύνει την πλήρως ηλεκτρική γκάμα της Nissan στην Ευρώπη, προσφέροντας μια νέα και ρεαλιστικά προσιτή επιλογή για την καθημερινή μετακίνηση στην πόλη.

Nissan PIXO: Το μέλλον της ηλεκτροκίνησης είναι εδώ

Τολμηρή σχεδίαση με ξεχωριστό χαρακτήρα Nissan
Το PIXO φέρνει μια νέα σχεδιαστική προσέγγιση στη γκάμα της Nissan. Η σύγχρονη και δυναμική σχεδίασή του συνδυάζει καθαρές επιφάνειες με δυναμικές γραμμές, δημιουργώντας μια ξεχωριστή εμφάνιση που τραβάει τα βλέμματα.Τα εμπρός και πίσω φώτα με μοτίβα εμπνευσμένα από pixel, η χαρακτηριστική σχεδίαση του εμπρός μέρους, και οι προσεγμένες σχεδιαστικές λεπτομέρειες ενισχύουν την ξεχωριστή ταυτότητα του PIXO.

Nissan PIXO: Το μέλλον της ηλεκτροκίνησης είναι εδώ

Στις λεπτομέρειες αυτές ξεχωρίζουν οι κρυφές αναφορές στο νούμερο «23», που παραπέμπουν στο όνομα Nissan, αλλά και η παιχνιδιάρικη «robot face» σχεδίαση του εμπρός προφυλακτήρα.Η σύγχρονη χρωματική παλέτα του PIXO, με επιλογές όπως το Wonder Purple και το Gear Blue, αναδεικνύει τον νεανικό και αστικό χαρακτήρα του, δίνοντας στους οδηγούς τη δυνατότητα να επιλέξουν την απόχρωση που τους ταιριάζει.
Nissan PIXO: Το μέλλον της ηλεκτροκίνησης είναι εδώ

Προηγμένη συνδεσιμότητα και τεχνολογία
Το PIXO είναι το πρώτο μοντέλο της κατηγορίας Α που ενσωματώνει το Gemini, τον ψηφιακό βοηθό της Google, προσφέροντας στον οδηγό έναν πιο φυσικό τρόπο αλληλεπίδρασης με το αυτοκίνητο. Το Gemini θα είναι διαθέσιμο σε 16 γλώσσες, επιτρέποντας στον οδηγό να χρησιμοποιεί φωνητικές εντολές για την πλοήγηση, την ψυχαγωγία και την επικοινωνία. Παράλληλα, έχει τη δυνατότητα να διατηρεί το ιστορικό των συνομιλιών και άρα προσαρμόζεται σταδιακά στις προτιμήσεις του οδηγού, προσφέροντας μια ολοένα και πιο εξατομικευμένη εμπειρία οδήγησης.

Nissan PIXO: Το μέλλον της ηλεκτροκίνησης είναι εδώ

Η τεχνολογία του PIXO έχει σχεδιαστεί για να κάνει την καθημερινή οδήγηση πιο απλή. Η ενσωματωμένη σουίτα της Google προσφέρει εύκολη πλοήγηση, σχεδιασμό διαδρομών σε πραγματικό χρόνο και απρόσκοπτη συνδεσιμότητα, ενώ η εφαρμογή MyNissan επιτρέπει στους οδηγούς να διαχειρίζονται τη φόρτιση και τις λειτουργίες του αυτοκινήτου από το κινητό τους. Παράλληλα, το Face ID αναγνωρίζει τον οδηγό και ενεργοποιεί αυτόματα τις προσωπικές του ρυθμίσεις, προσθέτοντας ακόμη μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητα. Όλες αυτές οι λειτουργίες είναι διαθέσιμες μέσω του ψηφιακού πίνακα οργάνων 7 ιντσών και της κεντρικής οθόνης infotainment 10 ιντσών, με καθαρά γραφικά και animations που διευκολύνουν την καθημερινή χρήση.

Nissan PIXO: Το μέλλον της ηλεκτροκίνησης είναι εδώ
Compact διαστάσεις, ευρύχωρο εσωτερικό
Το PIXO συνδυάζει τις compact διαστάσεις με άνεση, ευελιξία και πρακτικότητα, προσφέροντας όλα όσα χρειάζεται κανείς από ένα σύγχρονο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Με μήκος 3.796 mm και πλάτος 1.790 mm, κινείται εύκολα στους στενούς δρόμους της πόλης και διευκολύνει τους ελιγμούς και τη στάθμευση σε περιορισμένους χώρους.Η έξυπνη αξιοποίηση των χώρων δημιουργεί μια ευρύχωρη καμπίνα που μπορεί να φιλοξενήσει με άνεση τους επιβάτες.

Nissan PIXO: Το μέλλον της ηλεκτροκίνησης είναι εδώ

Παράλληλα, τα ανεξάρτητα συρόμενα πίσω καθίσματα προσφέρουν ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία, δημιουργώντας επιπλέον χώρο όταν χρειάζεται να μεταφερθούν μεγαλύτερα αντικείμενα.Παρά τις compact διαστάσεις του, το PIXO προσφέρει 18 λίτρα αποθηκευτικών χώρων στην καμπίνα και κορυφαίο για την κατηγορία του χώρο αποσκευών 362 λίτρων. Με τα πίσω καθίσματα σε όρθια θέση, στον χώρο αποσκευών διατίθενται επιπλέον 50 λίτρα για την αποθήκευση των καλωδίων φόρτισης, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την πρακτικότητα του PIXO.

Nissan PIXO: Το μέλλον της ηλεκτροκίνησης είναι εδώ

Αυτονομία και φόρτιση 
Το PIXO εξοπλίζεται με νέα μπαταρία τεχνολογίας Lithium Iron Phosphate (LFP), η οποία χρησιμοποιείται για πρώτη φορά σε μοντέλο της Nissan στην Ευρώπη. Με αυτονομία 259 χλμ., καλύπτει με άνεση τις καθημερινές διαδρομές στην πόλη – από τη διαδρομή προς το σχολείο και τα ψώνια μέχρι τις εξορμήσεις του Σαββατοκύριακου, προσφέροντας άνεση και ελευθερία στις καθημερινές μετακινήσεις.Η φόρτιση έχει σχεδιαστεί ώστε να εντάσσεται εύκολα στην καθημερινότητα. Η ταχεία φόρτιση DC έως 50 kW είναι στάνταρ σε όλες τις εκδόσεις και επιτρέπει τη φόρτιση της μπαταρίας από το 15% στο 80% σε μόλις 28 λεπτά. Παράλληλα, η φόρτιση AC στα 11 kW προσφέρει μια πρακτική λύση για τη φόρτιση στο σπίτι ή στον χώρο εργασίας.
Nissan PIXO: Το μέλλον της ηλεκτροκίνησης είναι εδώ

Άνεση και ασφάλεια στην πόλη
Οι compact διαστάσεις του PIXO, σε συνδυασμό με τον μικρό κύκλο στροφής των 9,9 μέτρων, το κάνουν ιδιαίτερα ευέλικτο και πρακτικό στους στενούς δρόμους της πόλης. Επιπλέον, η καθημερινή οδήγηση γίνεται ακόμη πιο απλή χάρη στα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, που προσφέρουν άνεση και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή. Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται, το Adaptive Cruise Control με λειτουργία Stop & Go, η Προειδοποίηση Εκτροπής από τη Λωρίδα Κυκλοφορίας (LDW), το Hands-Free Parking και πολλά ακόμη.   
Παράλληλα, η τεχνολογία One-Pedal επιτρέπει στον οδηγό να ξεκινά, να επιταχύνει, να επιβραδύνει και να ακινητοποιεί το αυτοκίνητο χρησιμοποιώντας μόνο το πεντάλ του γκαζιού, προσφέροντας ακόμη μεγαλύτερη ευκολία στις συχνές στάσεις και εκκινήσεις που χαρακτηρίζουν την οδήγηση στην πόλη.
Το PIXO έχει σχεδιαστεί από τη Nissan, με την παραγωγή να γίνεται στο εργοστάσιο της Renault στο Novo Mesto της Σλοβενίας.Τα πρώτα Nissan PIXO θα παραδοθούν στους πελάτες εντός του Ιανουαρίου 2027.

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