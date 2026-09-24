Αθηνά Οικονομάκου: Η συγκίνησή της στην παρουσίαση του πρώτου της παραμυθιού/ Πρώτος καφές με τη Ζήνα

Το πρώτο της παραμύθι με τίτλο «Το κουμπί» παρουσίασε η Αθηνά Οικονομάκου. Η ηθοποιός εμφανίστηκε συγκινημένη στην παρουσίαση του βιβλίου της, το απόγευμα της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου. Στο πλευρό της ήταν αρκετές φίλες της από τον χώρο της showbiz.

Aθηνά Οικονομάκου στην παρουσίαση του παραμυθιού της/ NDP

Η Αθηνά Οικονομάκου εξήγησε ότι η ιδέα του βιβλίου γεννήθηκε από προσωπικά βιώματα, αλλαγές και αποφάσεις που σημάδεψαν τη ζωή της, ενώ αναφέρθηκε και στον Μπρούνο Τσερέλα.

Λένα Δροσάκη- Νικόλ Παναγιώτου- Μαίρη Συνατσάκη- Αθηνά Οικονομάκου- Κωνσταντίνος Δέδες- Χριστίνα Κοντοβά- Κωνσταντίνα Βασιλείου/ NDP

«Η ιδέα του να γράψω αυτό το βιβλίο ξεκίνησε πριν αρκετά χρόνια και νομίζω ότι έχει να κάνει με αρκετές βιωματικές εμπειρίες, με αλλαγές που έγιναν στη ζωή μου, με αποφάσεις και με προσωπική δουλειά. Σκέφτηκα να γράψω κάτι που να δηλώνει τη δική μου πορεία και τις δικές μου συνειδητοποιήσεις. Μου βγήκε πολύ πιο αβίαστα, πολύ πιο εύκολα το παιδικό με έμπνευση τα παιδιά μου πάνω απ'όλα, με μένα από όταν ήμουν μικρή. Ήταν σαν ένα δώρο στον εαυτό μου. Τα παδιά μου το έχουν διαβάσει από χειρόγραφο. Τους άρεσε πάρα πολύ, δεν το περίμεναν», είπε στην εκπομπή Πρώτος καφές με τη Ζήνα.

Κατά τη διάρκεια των δηλώσεών της, η Αθηνά Οικονομάκου δεν έκρυψε τη συναισθηματική της φόρτιση. Μπροστά στις κάμερες μίλησε για ένα εγχείρημα που, όπως ανέφερε, την εκφράζει βαθιά και αποτυπώνει πλευρές του εσωτερικού της κόσμου.

Κατερίνα Παπουτσάκη/ NDP

«Είμαι πολύ συγκινημένη, γιατί είναι κάτι πολύ δικό μου. Γενικότερα δεν είμαι πολύ εξωστρεφής άνθρωπος, οπότε με αυτή την κίνηση νομίζω ότι ανοίγω λίγο παραπάνω τα δικά μου συναισθήματα, τον δικό μου κόσμο, τις δικές μου ιδέες, τη δική μου ζωή, με έναν τρόπο πολύ πιο έμμεσο και ιδιαίτερο. Και συνδέομαι με τον κόσμο και περισσότερο με τα παιδιά, οπότε ναι είναι πολύ σημαντικό βήμα αυτό για εμένα», παραδέχτηκε.

Νικόλ Παναγιώτου- Μαίρη Συνατσάκη- Λένα Δροσάκη/ NDP PHOTO

Κατά την παρουσίαση, η Αθηνά Οικονομάκου ρωτήθηκε και για το αν έχει διαβάσει το βιβλίο στον σύζυγό της, Μπρούνο Τσερέλα. «Όχι, ακόμα. Δεν το έχει διαβάσει. Πιστεύω ότι θα βρούμε τον τρόπο να το καταλάβει».

Στην παρουσίαση του ββλίου της παραβρέθηκαν η Κατερίνα Παπουτσάκη, η Λένα Δροσάκη, η Χριστίνα Κοντοβά, ο Κωνσταντίνος Δέδες, η Μαίρη Συνατσάκη και η Νικόλ Παναγιώτου.