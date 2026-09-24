Γιώτα Τσιμπρικίδου: Το ιδιαίτερο όνομα που θα έχει η κόρη της

«Θα έχει δύο ονόματα, από τη γιαγιά & από τον πατέρα μου που τον έχω χάσει»

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Γιώτα Τσιμπρικίδου: Τι είπε για την καθημερινότητά της ως μαμά και τα ονόματα που θα πάρει η κόρη της/ βίντεο Happy Day

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Γιώτα Τσιμπρικίδου αποκάλυψε ότι η κόρη της θα ονομάζεται Τριανταφυλλιά – Αλεξάνδρα και θα τη φωνάζουν Φύλια.
  • Η κόρη της γεννήθηκε στις 8 Μαΐου 2026 και είναι περίπου 4,5 μηνών.
  • Η Γιώτα μοιράστηκε τις δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, συμπεριλαμβανομένων αποβολών και θεραπειών.
  • Ανέφερε ότι η μητρότητα έχει νέες ισορροπίες στη ζωή της, αλλά το μωρό της της φέρνει χαρά.
  • Η Γιώτα έχει μιλήσει για την εμπειρία της με την εξωσωματική γονιμοποίηση και τις προκλήσεις που συνάντησε.

Η Γιώτα Τσιμπρικίδου, που ανήκει πλέον «στο club των μαμάδων που μαζεύονται και μιλούν για τα παιδιά τους, την αϋπνία τους κτλ», αποκάλυψε τα δύο ονόματα που θα πάρει η κόρη τους, αλλά και πώς θα τη φωνάζουν. 

«Θα έχει δύο ονόματα η μικρή, από τη γιαγιά από την πλευρά του μπαμπά της και από τον πατέρα μου που τον έχω χάσει. Θα τη φωνάζουμε Φύλια και τα ονόματα είναι Τριανταφυλλιά – Αλεξάνδρα», αποκάλυψε η ραδιοφωνική παραγωγός.

Γιώτα Τσιμπρικίδου για την κορούλα της: «Το πρώτο καλοκαίρι μας μαζί σου»

Ο καρπός του έρωτα της Γιώτας Τσιμπρικίδου με τον σύζυγό της, Άγγελο Ανδριανό, γεννήθηκε στις 8 Μαΐου του 2026. Η μικρούλα είναι περίπου 4,5 μηνών.

«Έχω ένα υπέροχο πλάσμα. Γενικά είναι καλόβολη και το έχουμε σχεδόν βρει, αλλά είναι μωρό και έχει τις μέρες της τις καλές ή τις δύσκολες, οι οποίες δεν συνδυάζονται με τις μέρες που έχεις δουλειά ή όχι. Είναι ανεξάρτητες», είπε η ίδια. 

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη δύσκολη διαδρομή της προς τη μητρότητα, λέγοντας: «Εγώ δεν τη βίωσα εύκολα. Είχε δυσκολίες, μέσα στο καλοκαίρι, με όλον τον κόσμο να λείπει ακόμα και τους δικούς μου ανθρώπους. Μέχρι και ο άντρας μου με τις συναυλίες του… Είναι δύσκολα. Είναι νέες ισορροπίες στη ζωή γενικά, αλλά ταυτόχρονα σου σκάει ένα χαμόγελο το μωρό και κάπως τα ξεχνάς όλα».

Τσιμπρικίδου για την εγκυμοσύνη της: «Δεν μπορώ να φάω. Έχω πάρει ένα κιλό»

Η ραδιοφωνική παραγωγός και φωνή των trailers του Star, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της είχε μιλήσει για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μέχρι να μείνει έγκυος, την αγωνία και το άγχος που είχε σε κάθε εξέταση και τι ήταν αυτό που τη βοήθησε μέσα σ’ αυτό το δύσκολο ταξίδι. Είχε εξομολογηθεί μάλιστα στην εκπομπή Super Κατερίνα πως μέσα σ' ενάμιση χρόνο έκανε εξωσωματική, έμεινε έγκυος, απέβαλε και δούλευε παράλληλα, έκανα θεραπείες, επεμβάσεις και ξανά εξωσωματική. «Ήταν δίδυμη κύηση, έχασα ένα ακόμη παιδάκι. Έχει μείνει το παιδάκι μου, το κοριτσάκι μου στην κοιλίτσα μου», είχε αποκαλύψει η Γιώτα Τσιμπρικίδου, τον περασμένο Ιανουάριο.

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