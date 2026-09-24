Mεγάλες διαστάσεις έχει πάρει η υπόθεση με τα βιομηχανικά λύματα που απορρίφθηκαν στον Κηφισό, καθώς σύμφωνα με καταγγελίες το περιστατικό δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός.

Κάτοικοι καταγγέλλουν ότι βιομηχανικά και αστικά απόβλητα καταλήγουν κατά διαστήματα στο ποτάμι, με αποτέλεσμα οι ρύποι να καταλήγουν τελικά στον Σαρωνικό και να επιβαρύνουν περαιτέρω το θαλάσσιο περιβάλλον.

Στην περιοχή της Φιλαδέλφειας, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Άρη Λάμπου στο Μεσημεριανού Δελτίου Ειδήσεων του Star, κάτοικοι ανέφεραν ότι το χρώμα του νερού αλλάζει κατά διαστήματα και η έντονη δυσοσμία τους δημιουργεί υποψίες για απόρριψη λυμάτων.

Η περιοχή έχει συμπεριληφθεί, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο ρεπορτάζ, στις «κόκκινες» περιοχές μεγάλης τετραετούς έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Μετρήσεις σε διαφορετικά σημεία του Κηφισού φέρεται να έδειξαν παρουσία αζωτούχων ενώσεων, που συνδέονται με αστικά λύματα, αλλά και βιομηχανικών ρύπων, μεταξύ των οποίων βαρέα μέταλλα, φαρμακευτικές ενώσεις και οργανικοί διαλύτες.

Παράλληλα, έχει εντοπιστεί μικροβιακό φορτίο, γεγονός που, σύμφωνα με τους ερευνητές, μπορεί να συνδέεται είτε με διαρροές του αποχετευτικού δικτύου είτε με παράνομες απορρίψεις.

Σαλμονέλα σε δείγματα του Κηφισού

Ενδεικτικά, σύμφωνα με τον καθηγητή Δημοσθένη Σαρηγιάννη, σε σχετικές έρευνες έχει εντοπιστεί σαλμονέλα σε περισσότερα από τα μισά δείγματα που εξετάστηκαν.

Η παρουσία τέτοιου μικροβιακού φορτίου προκαλεί επιπλέον προβληματισμό, καθώς, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, συγκεκριμένα μικρόβια μπορούν να αναπτύσσονται και σε συνθήκες που δημιουργούνται από όξινα απόβλητα, όπως εκείνα που φέρεται να απορρίφθηκαν από βυτιοφόρο στο Αιγάλεω.

Δείτε ολόκληρο το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star