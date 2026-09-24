Συναγερμός για τον Κηφισό: Βαρέα μέταλλα και λύματα στα νερά του

Τι δείχνουν οι μετρήσεις για την ποιότητα του νερού

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Καταγγελίες για απόρριψη βιομηχανικών και αστικών λυμάτων στον Κηφισό, με ρύπους να καταλήγουν στον Σαρωνικό.
  • Η περιοχή της Φιλαδέλφειας παρουσιάζει αλλαγές χρώματος και δυσοσμία στο νερό, προκαλώντας υποψίες για λύματα.
  • Μετρήσεις δείχνουν παρουσία αζωτούχων ενώσεων και βαρέων μετάλλων στον Κηφισό.
  • Εντοπίστηκε σαλμονέλα σε πάνω από τα μισά δείγματα, προκαλώντας ανησυχία για την υγεία.
  • Η περιοχή έχει χαρακτηριστεί «κόκκινη» από έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Mεγάλες διαστάσεις έχει πάρει η υπόθεση με τα βιομηχανικά λύματα που απορρίφθηκαν στον Κηφισό, καθώς σύμφωνα με καταγγελίες το περιστατικό δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός. 

Κάτοικοι καταγγέλλουν ότι βιομηχανικά και αστικά απόβλητα καταλήγουν κατά διαστήματα στο ποτάμι, με αποτέλεσμα οι ρύποι να καταλήγουν τελικά στον Σαρωνικό και να επιβαρύνουν περαιτέρω το θαλάσσιο περιβάλλον. 

Στην περιοχή της Φιλαδέλφειας, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Άρη Λάμπου στο Μεσημεριανού Δελτίου Ειδήσεων του Star, κάτοικοι ανέφεραν ότι το χρώμα του νερού αλλάζει κατά διαστήματα και η έντονη δυσοσμία τους δημιουργεί υποψίες για απόρριψη λυμάτων. 

Η περιοχή έχει συμπεριληφθεί, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο ρεπορτάζ, στις «κόκκινες» περιοχές μεγάλης τετραετούς έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. 

Συναγερμός για τον Κηφισό: Βαρέα μέταλλα και λύματα στα νερά του

Μετρήσεις σε διαφορετικά σημεία του Κηφισού φέρεται να έδειξαν παρουσία αζωτούχων ενώσεων, που συνδέονται με αστικά λύματα, αλλά και βιομηχανικών ρύπων, μεταξύ των οποίων βαρέα μέταλλα, φαρμακευτικές ενώσεις και οργανικοί διαλύτες. 

Παράλληλα, έχει εντοπιστεί μικροβιακό φορτίο, γεγονός που, σύμφωνα με τους ερευνητές, μπορεί να συνδέεται είτε με διαρροές του αποχετευτικού δικτύου είτε με παράνομες απορρίψεις. 

Κηφισός: Τι δείχνουν οι μετρήσεις για την ποιότητα του νερού

Σαλμονέλα σε δείγματα του Κηφισού 

Ενδεικτικά, σύμφωνα με τον καθηγητή Δημοσθένη Σαρηγιάννη, σε σχετικές έρευνες έχει εντοπιστεί σαλμονέλα σε περισσότερα από τα μισά δείγματα που εξετάστηκαν. 

Η παρουσία τέτοιου μικροβιακού φορτίου προκαλεί επιπλέον προβληματισμό, καθώς, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, συγκεκριμένα μικρόβια μπορούν να αναπτύσσονται και σε συνθήκες που δημιουργούνται από όξινα απόβλητα, όπως εκείνα που φέρεται να απορρίφθηκαν από βυτιοφόρο στο Αιγάλεω. 

Δείτε ολόκληρο το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star 

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