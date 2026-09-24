Πειραιάς: Τηλεφώνημα Για Βόμβα Στα Δικαστήρια

Συναγερμός σήμανε στην αστυνομία μετά από τηλεφώνημα για βόμβα στα δικαστήρια του Πειραιά.

Αμέσως ενεργοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας. Αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί περιμετρικά του κτιρίου και έχουν αποκλείσει την περιοχή.

Τα δικαστήρια εκκενώνονται για να πραγματοποιηθεί έρευνα στο εσωτερικό του κτιρίου.

Στο σημείο κλήθηκε ειδικό κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ).

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Λόγω της αστυνομικής επιχείρησης δεν επιτρέπεται η διέλευση οχημάτων στην οδό Σκουζέ, στο τμήμα που εκτείνεται από την οδό Νοταρά μέχρι την Ακτή Μιαούλη.

Αντίστοιχη διακοπή κυκλοφορίας εφαρμόζεται και στην οδό Φίλωνος, από το ύψος της οδού Φιλελλήνων μέχρι τη 2ας Μεραρχίας.

