Τον τρόπο με τον οποίο έχει διαμορφωθεί η φετινή συνεργασία της Ιωάννας Μαλέσκου με την Κατερίνα Ζαρίφη στην εκπομπή «Μια Ελλάδα παρέα» σχολίασε η Κατερίνα Καινούργιου.

Με αφορμή τη νέα τηλεοπτική συνύπαρξη των δύο παρουσιαστριών, αναφέρθηκε στους ρόλους που έχουν στην εκπομπή, εκφράζοντας την άποψη πως η Κατερίνα Ζαρίφη θα έπρεπε να έχει ισότιμη θέση με την Ιωάννα Μαλέσκου.

«Με συγχωρείτε, θα το πω πολύ ευγενικά. Ούτε εμένα μου αρέσει που δεν είναι ισάξια με τη Μαλέσκου και θα το πω με πολύ σεβασμό και στη Μαλέσκου, γιατί μ’ αρέσει και η Ιωάννα. Δε θα έπρεπε να είναι πιο πάνω η Ιωάννα, θα έπρεπε να είναι ισάξιες. Θα έπρεπε τουλάχιστον από σεβασμό στα χρόνια της Κατερίνας και όλη της την πορεία της, να είναι ισάξιες. Θα μπορούσε να γίνει πενήντα πενήντα. Για μένα θα έπρεπε να είναι ισάξιες. Είναι μεγάλο λάθος του Open», ανέφερε χαρακτηριστικά στον «αέρα» της εκπομπής Super Κατερίνα.

Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια αναφέρθηκε και στον ρόλο που μπορεί να έχει παίξει η διοίκηση του σταθμού στη συγκεκριμένη επιλογή, ξεκαθαρίζοντας πως δε γνωρίζει ποιος πήρε την τελική απόφαση.

«Δεν ξέρω αν είναι απόφαση του Θέμη Μάλλη, γιατί ξέρω και πόσο πολύ πιστεύει ο Θέμης στη Ζαρίφη. Δεν ξέρω ποιανού είναι απόφαση. Αρχικά ο λόγος της Κατερίνας, τα ελληνικά της, η γνώση της, η παιδεία της, όλα είναι τόσο άρτια που ο τηλεθεατής θέλει να τη βλέπει. Για μένα είναι λάθος χειρισμός του καναλιού», συμπλήρωσε.