Τον βαθύ πόνο που νιώθει επειδή δεν κράτησε στην αγκαλιά της ένα δικό της παιδί, αποκάλυψε σε τηλεοπτική της συνέντευξη η Μάρω Λύτρα.

«Ήθελα πάρα πολύ να κάνω οικογένεια. Ήθελα πάρα πολύ να κάνω παιδιά. Δεν με αξίωσε ο Θεός. Με πλήγωσε αυτό το πράγμα πάρα πολύ για πολλά χρόνια, αλλά τώρα πια το έχω πάρει απόφαση και δεν ήταν γραμμένο για μένα να κάνω παιδιά. Θα είναι μια μεγάλη πληγή μέσα στην καρδούλα μου μέχρι το τέλος της ζωής μου αυτό» είπε η τραγουδίστρια σε συνέντευξή της στο Πρω1νό.

Η Μάρω Λύτρα/ φωτογραφία από NDP,

Η τραγουδίστρια η οποία έγινε ευρύτερα γνωστή στο κοινό μέσα από τη συμμετοχή της στο Fame Story 2 το 2003, αποκάλυψε και ένα πρόβλημα υγείας που είχε και το ανακάλυψε ύστερα από ένα ατύχημα.

«Είχα πάθει ένα ατύχημα στην Ελλάδα με το αυτοκίνητο και όταν πήγα στο νοσοκομείο μου βρήκαν κάτι τέλος πάντων στο κεφάλι και κάποια στιγμή βρήκαν το πρόβλημα που είχα. Δοξάζω τον Θεό που ξυπνάω» ανέφερε.

Η Μάρω Λύτρα/ φωτογραφία από NDP

Η ίδια θυμήθηκε και την περίοδο του «Fame Story» που όλοι την αναγνώριζαν και της μιλούσαν αναφέροντας πως αυτό την είχε κουράσει.

«Με είχε κουράσει πάρα πολύ το όλο θέμα με το "Fame Story", που είχαν ασχοληθεί τόσο πολύ με τα προσωπικά μου. Αυτό που δεν μου άρεσε πολύ είναι ότι μου έκαναν πάρα πολλή επίθεση στα πρωινά. Δεν είχα πολλά καλά πράγματα να σκεφτώ για το "Fame Story". Μετά όμως από τόσα χρόνια το ξανασκέφτηκα. Είπα "αν δεν είχα το "Fame Story", δε θα ήμουν εδώ που είμαι τώρα"» ανέφερε

