Ελληνίδα τραγουδίστρια: «Δεν έχω παιδιά και είναι πληγή στην καρδούλα μου»

Η Μάρω Λύτρα μίλησε και για το πρόβλημα υγείας που είχε

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
25.09.26 , 22:05 Καιρός: Ποιες ώρες θα βρέχει στην Αττική το Σαββατοκύριακο
25.09.26 , 22:02 Στην Παναγία των Παρισίων ο Πάπας - Χιλιάδες πιστοί στους δρόμους
25.09.26 , 21:27 Κλήρωση Eurojackpot 25/9: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 80.000.000 ευρώ
25.09.26 , 21:25 Όταν το χωριό «κατέβαινε» στo Kολωνάκι για να γίνει... καλά
25.09.26 , 21:08 Βουλευτής ΝΔ για βενζίνη: «Αν δεν το αντέχεις, δώσε 10 ευρώ»
25.09.26 , 20:55 Ελληνίδα τραγουδίστρια: «Δεν έχω παιδιά και είναι πληγή στην καρδούλα μου»
25.09.26 , 20:49 Μεμουσάι: «Δεν θέλω ούτε ένα ευρώ από την περιουσία του Μαζωνάκη»
25.09.26 , 20:42 Θάνατος Μαζωνάκη: «Θα τον στριμώξω» - Στο «φως» νέα μηνύματα
25.09.26 , 20:25 Θάνατος Μαζωνάκη: Γιατί ο γιατρός δεν κατέθεσε προσφυγή
25.09.26 , 20:23 Θάνατος Μαζωνάκη: Έκαναν παράνομα μέθη σε ασθενείς χωρίς έγγραφη συναίνεση
25.09.26 , 20:15 Η νέα Mercedes-Benz GLA ΕQ Technology έρχεται στην Ελλάδα
25.09.26 , 20:00 Έκρηξη Πλάκα: Αγωνία για τους έξι αγνοούμενους στα συντρίμμια του κτιρίου
25.09.26 , 19:39 BYD DOLPHIN G DM-i: Οι εκδόσεις και οι τιμές
25.09.26 , 19:34 Επίδομα 400 ευρώ: Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια η πληρωμή
25.09.26 , 19:30 Renault 8 Gordini Concept: Ένα εμβληματικό μοντέλο στην ηλεκτρική εποχή
Καιρός: Ποιες ώρες θα βρέχει στην Αττική το Σαββατοκύριακο
Επίδομα 400 ευρώ: Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια η πληρωμή
Ιωάννα Τούνη: Ο Πάρης δοκιμάζει κρουασάν στο Παρίσι από το νέο της μαγαζί
Γιώργος Μαζωνάκης: H αποκάλυψη Τριανταφυλλόπουλου για την οικογένειά του
Ανδρέας Μικρούτσικος: «Δε θα βάλω πετρέλαιο, δεν έχω αυτά τα λεφτά»
Βικτώρια Δέλλα: «Η Γωγώ μελαχρινή, είσαι κούκλα αγάπη μου»
Πέτρος Κουσουλός: «Με την πρώην σύζυγό μου ακολουθούμε το σουηδικό μοντέλο»
Νίκος Κορακάκης: «Η Σίσσυ Χρηστίδου με βρήκε στο Tik Tok- Μιλήσαμε»
Θάνατος Μαζωνάκη: «Θα τον στριμώξω» - Στο «φως» νέα μηνύματα
Τσιμτσιλή: Με royal blue δημιουργία σε dinner κάτω από την Ακρόπολη
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Σε παλαιότερη συνέντευξή της στο open είχε αποκαλύψει πως δουλεύει στον Καναδά ως νοσοκόμα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μάρω Λύτρα αποκάλυψε τον πόνο της για την έλλειψη παιδιών σε τηλεοπτική συνέντευξη.
  • Εξέφρασε την επιθυμία της να κάνει οικογένεια, αλλά δήλωσε ότι δεν ήταν γραφτό να γίνει μητέρα.
  • Αναφέρθηκε σε πρόβλημα υγείας που ανακάλυψε μετά από ατύχημα, ευχαριστώντας τον Θεό που είναι ζωντανή.
  • Η τραγουδίστρια μίλησε για την εμπειρία της στο Fame Story 2 και την πίεση που ένιωθε από την δημοσιότητα.
  • Αναγνώρισε ότι το Fame Story συνέβαλε στην καριέρα της, παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε.

Τον βαθύ πόνο που νιώθει επειδή δεν κράτησε στην αγκαλιά της ένα δικό της παιδί,  αποκάλυψε σε τηλεοπτική της συνέντευξη η Μάρω Λύτρα.

Τρίτος γάμος για τη Μάρω Λύτρα: Η φωτογραφία με το νυφικό & τον σύζυγό της

«Ήθελα πάρα πολύ να κάνω οικογένεια. Ήθελα πάρα πολύ να κάνω παιδιά. Δεν με αξίωσε ο Θεός. Με πλήγωσε αυτό το πράγμα πάρα πολύ για πολλά χρόνια, αλλά τώρα πια το έχω πάρει απόφαση και δεν ήταν γραμμένο για μένα να κάνω παιδιά. Θα είναι μια μεγάλη πληγή μέσα στην καρδούλα μου μέχρι το τέλος της ζωής μου αυτό» είπε η τραγουδίστρια σε συνέντευξή της στο Πρω1νό.

Η Μάρω Λύτρα/ φωτογραφία από NDP,

Η Μάρω Λύτρα/ φωτογραφία από NDP,

Μάρω Λύτρα: «Επέζησα από δυο εγχειρήσεις ανευρύσματος εγκεφάλου»

Η τραγουδίστρια η οποία έγινε ευρύτερα γνωστή στο κοινό μέσα από τη συμμετοχή της στο Fame Story 2 το 2003,  αποκάλυψε και ένα πρόβλημα υγείας που είχε και το ανακάλυψε ύστερα από ένα ατύχημα.

«Είχα πάθει ένα ατύχημα στην Ελλάδα με το αυτοκίνητο και όταν πήγα στο νοσοκομείο μου βρήκαν κάτι τέλος πάντων στο κεφάλι και κάποια στιγμή βρήκαν το πρόβλημα που είχα. Δοξάζω τον Θεό που ξυπνάω» ανέφερε. 

Η Μάρω Λύτρα/ φωτογραφία από NDP

Η Μάρω Λύτρα/ φωτογραφία από NDP

Η ίδια θυμήθηκε και την περίοδο του «Fame Story» που όλοι την αναγνώριζαν και της μιλούσαν αναφέροντας πως αυτό την είχε κουράσει.

«Με είχε κουράσει πάρα πολύ το όλο θέμα με το "Fame Story", που είχαν ασχοληθεί τόσο πολύ με τα προσωπικά μου. Αυτό που δεν μου άρεσε πολύ είναι ότι μου έκαναν πάρα πολλή επίθεση στα πρωινά. Δεν είχα πολλά καλά πράγματα να σκεφτώ για το "Fame Story". Μετά όμως από τόσα χρόνια το ξανασκέφτηκα. Είπα "αν δεν είχα το "Fame Story", δε θα ήμουν εδώ που είμαι τώρα"» ανέφερε
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΡΩ ΛΥΤΡΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μεμουσάι:«Ούτε Ευρώ Δεν Θέλω Από Την Περιουσία Του Μαζωνάκη»
Celebrities & Gossip Νεα
Μεμουσάι: «Δεν θέλω ούτε ένα ευρώ από την περιουσία του Μαζωνάκη»
Swift: Έκανε τραγούδι τον γάμο της με τον Travis Kelce
Celebrities & Gossip Νεα
Taylor Swift: Έκανε τραγούδι τον γάμο της με τον Travis Kelce
Σάκης Κατσούλης – Μαριαλένα Ρουμελιώτη
Celebrities & Gossip Νεα
Σάκης Κατσούλης: Η γλυκιά κουβέντα με τον γιο του – «Μου έλειψες πάρα πολύ»
Άννα Βίσση: Με αυτό το τραγούδι θα ανοίξει τη συναυλία της στο ΟΑΚΑ
Celebrities & Gossip Νεα
Άννα Βίσση: Με αυτό το τραγούδι θα ανοίξει τη συναυλία της στο ΟΑΚΑ
Νταμιάνο Νταβίντ - Ντοβ Κάμερον: Παντρεύτηκαν Στην Τοσκάνη
Celebrities & Gossip Νεα
Νταμιάνο Νταβίντ - Ντοβ Κάμερον: Παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο στην Τοσκάνη
Θεοδωρίδου: Οι επώνυμοι καλεσμένοι στο τελευταίο live της στο θέατρο Άλσος
Celebrities & Gossip Νεα
Θεοδωρίδου: Οι επώνυμοι καλεσμένοι στο τελευταίο live της στο θέατρο Άλσος
Jay-Z: Ανατροπή με τη γυναίκα που έλεγε πως τη βίασε
Celebrities & Gossip Νεα
Aνατροπή: Τι ισχυρίστηκε η γυναίκα που είχε πει πως ο Jay-Z τη βίασε
Λευτέρης Πετρούνιας - Βασιλική Μιλλούση
Celebrities & Gossip Νεα
Πετρούνιας - Μιλλούση: Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες από τον γάμο τους
Ανδρέας Μικρούτσικος
Celebrities & Gossip Νεα
Ανδρέας Μικρούτσικος: «Δε θα βάλω πετρέλαιο, δεν έχω αυτά τα λεφτά»
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top