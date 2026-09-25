«Ήρθε ο Κράβιτζ και του πέταξα πίσω τα λουλούδια» - Ποια Ελληνίδα το είπε

«Είπα και κάτι γαλλικά» δήλωσε η τραγουδίστρια

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Χριστίνα Κολέτσα θυμάται μια παλιά εμπειρία με τον Λένι Κράβιτζ.
  • Ο Κράβιτζ της πέταξε λουλούδια με δύναμη, προκαλώντας την εκνευρισμό της.
  • Η Κολέτσα αντέτεινε πετώντας κι αυτή λουλούδια στον Κράβιτζ.
  • Δεν αναγνώρισε αρχικά τον Κράβιτζ, το έμαθε από τον μάνατζέρ της.
  • Προσπάθησε να τον κυνηγήσει μετά, αλλά δεν τον πρόλαβε.

Το να σου πετάει λουλούδια ο Λένι Κράβιτζ ακούγεται ρομαντικό, όμως η Χριστίνα Κολέτσα δεν αισθάνθηκε το ίδιο πριν από χρόνια αλλά αντίθετα εκνευρίστηκε. 

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Η τραγουδίστρια σε συνέντευξή της στο Happy Day ανέφερε πως όταν ήταν σε μικρότερη ηλικία ο διάσημος τραγουδιστής είχε πάει στο κέντρο που εμφανιζόταν και της πετούσε λουλούδια. 


«Δεν μου πέταξε απλά λουλούδια. Απλά ο κακομοίρης δεν ήξερε πώς πετάμε τα λουλούδια. Μου τα πετούσε με πάρα πολλή δύναμη στο πρόσωπο και είχα τσαντιστεί. Είχα πάρει κι εγώ στη χούφτα μου λουλούδια και τα πέταξα κι εγώ στο πρόσωπο με δύναμη. Είπα και κάτι γαλλικά» δήλωσε η τραγουδίστρια.

Όπως είπε δεν είχε καταλάβει ποιος ήταν και της το αποκάλυψε ο μάνατζέρ της. 

«Την ώρα που κατέβαινα από την πίστα, ο μάνατζέρ μου, μου λέει τι έκανες; Μου λέει κατάλαβες ότι σου πετούσε λουλούδια ο Λένι Κράβιτζ; Λέω αυτός ήτανε. Βγήκα έξω, τον κυνηγούσα, αλλά δεν τον πρόλαβα» θυμήθηκε.

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