Μεμουσάι: «Δεν θέλω ούτε ένα ευρώ από την περιουσία του Μαζωνάκη»

«Δεν πρόκειται να ξεγυμνώσω μία προσωπική επικοινωνία» έγραψε

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Φανερά ενοχλημένη είναι η πρώην παίκτρια του  The Voice Μαρίνα Μεμουσάι με όσους αναφέρουν πως θέλει χρήματα από την περιουσία του Γιώργου Μαζωνάκη.

 

 

Θάνατος Μαζωνάκη: Γιατί ο γιατρός δεν κατέθεσε προσφυγή

Μεμουσάι: «Δεν θέλω ούτε ένα ευρώ από την περιουσία του Μαζωνάκη»


«Ως εδώ. Σιώπησα αρκετά. Όχι επειδή δεν είχα τι να απαντήσω, αλλά επειδή πίστευα ότι υπάρχουν στιγμές στις οποίες ο σεβασμός πρέπει να είναι μεγαλύτερος από την ανάγκη μας να σχολιάζουμε έναν άνθρωπο που πενθεί. Δυστυχώς κάποιοι επέλεξαν αυτή τη στιγμή ως άδεια. Τις τελευταίες ημέρες έχω διαβάσει για τον εαυτό μου πράγματα που ξεπερνούν κάθε όριο. Ότι λέω ψέματα. Ότι "στήνω μια ιστορία για δημοσιότητα". Ότι εκμεταλλεύομαι τον θάνατο του Γιώργου. Ότι χρησιμοποιώ το παιδί μου. Ότι θέλω χρήματα. Ότι θέλω ακόμη και την περιουσία ενός νεκρού ανθρώπου» ανέφερε αρχικά. 

Η τραγουδίστρια είχε γνωριστεί με τον Γιώργο Μαζωνάκη τον Οκτώβριο του 2019 στις Blind Auditions του Τhe Voice και εκείνος είχε προτείνει να βαπτίσει την κόρη της Λεάνδρα. Η ίδια ανέφερε μάλιστα πως δεν θα αφήσει κανέναν να μιλάει άσχημα για την οικογένειά της.

Μεμουσάι: «Δεν θέλω ούτε ένα ευρώ από την περιουσία του Μαζωνάκη»

«Έφτασαν στο σημείο να προσβάλλουν την καταγωγή μου, τον άντρα μου, την οικογένειά μου και να δημιουργούν αφηγήσεις χρησιμοποιώντας το όνομα του παιδιού μου, συνοδεύοντάς το με ιστορίες και "πληροφορίες" του παρελθόντος που γεννούν χωρίς κανένα στοιχείο. Εδώ λοιπόν μπαίνει το όριο. Εμένα μπορείτε να με κρίνετε όσο θέλετε. Το παιδί μου όμως δεν θα το χρησιμοποιείτε για να χτίσετε σενάρια. Η Λεάνδρα είναι ένα μικρό παιδί. Δεν σας χρωστάει εξηγήσεις για τη ζωή της. Δεν είναι μέρος κανενός κουτσομπολιού και δεν θα γίνει το εργαλείο κανενός για likes, views και σχόλια. Όσο για αυτούς που αποφάσισαν ότι δήθεν ενδιαφέρονται για την περιουσία του Γιώργου, θα το πω όσο πιο καθαρά γίνεται» τόνισε και ξεκαθάρισε πως δεν θέλει ούτε ένα ευρώ από την περιουσία του Γιώργου Μαζωνάκη.

Μεμουσάι: «Δεν θέλω ούτε ένα ευρώ από την περιουσία του Μαζωνάκη»

«Δεν ζήτησα, δεν διεκδίκησα και δεν θέλω ούτε ένα ευρώ από την περιουσία του Γιώργου. Ούτε εγώ ούτε η οικογένειά μου. Το να χρησιμοποιείται ακόμη και ο θάνατός του για να κατασκευάζονται τέτοιες κατηγορίες εναντίον μου είναι κάτι που αγγίζει πλέον και συγκεκριμένα όρια. Ένα ακόμη "κακό σχόλιο". Και τώρα στο μεγαλύτερο "έγκλημα" που διέπραξα: ότι μίλησα για έναν άνθρωπο που γνώρισαΚάποιοι απαιτούν να παρουσιάσω "αποδείξεις". Να ανεβάσω μηνύματα. Κλήσεις. Συνομιλίες. Φωτογραφίες. Προσωπικές στιγμές. Όχι. Δεν πρόκειται να ξεγυμνώσω δημόσια μια προσωπική επικοινωνία για να περάσω τις εξετάσεις του Instagram και του TikTok. Έχω όσα χρειάζονται για να γνωρίζω εγώ ποια ήταν η σχέση μου με τον Γιώργο. Τα γνωρίζει ο άντρας μου. Τα γνωρίζουν άνθρωποι που βρίσκονταν πραγματικά στη ζωή μας. Και πάνω απ’ όλα, τα γνώριζε ο Γιώργος. Αυτό μου αρκεί. Δεν θα δημοσιεύσω προσωπικές συνομιλίες ενός ανθρώπου που σήμερα δεν βρίσκεται εδώ για να πει "Μαρίνα, ναι, θέλω να τα δει όλος ο κόσμος". Αυτό δεν είναι έλλειψη αποδείξεων. Είναι επιλογή αξιοπρέπειας και σεβασμού. Και όσοι θεωρούν ότι επειδή κάποιος πέθανε αποκτούν αυτομάτως δικαίωμα πρόσβασης στις ιδιωτικές του συνομιλίες, ας αναρωτηθούν αν θα ήθελαν αύριο τα δικά τους προσωπικά μηνύματα να γίνουν περιεχόμενο στο διαδίκτυο» έγραψε.

Γιώργος Μαζωνάκης/ φωτογραφία από NDP

Γιώργος Μαζωνάκης/ φωτογραφία από NDP
Μεμουσάι: «Δεν θέλω ούτε ένα ευρώ από την περιουσία του Μαζωνάκη»

Παράλληλα έδωσε και μία απάντηση σε όσους την κατηγόρησαν λόγω της αλβανικής της καταγωγής λέγοντας πως δεν θα απολογηθεί επειδή έχει αλβανική καταγωγή.

Κάποιοι ωστόσο την κατηγόρησαν επειδή όπως ισχυρίστηκαν είπε πως μετά τον θάνατο του τραγουδιστή  πονάει πιο πολύ από τις αδερφές και την οικογένεια του. Η ίδια ισχυρίστηκε πως ποτέ δεν είπε τέτοιο πράγμα.

 

"Tο ότι πονάει ένας άνθρωπος δεν αφαιρεί ούτε γραμμάριο από τον πόνο κάποιου άλλου. Δεν χρειάζομαι άδεια για να στεναχωρηθώ. Δεν χρειάζομαι πιστοποιητικό για να μου λείψει κάποιος. Και δεν χρειάζεται να αποδείξω σε αγνώστους πόσες φορές μιλήσαμε, για να δικαιούμαι να πω ότι η απώλειά του με πονάει. Και σε όσους λένε ότι "ψάχνω δημοσιότητα" θα πω μόνο αυτό: Αν ο στόχος μου ήταν η δημοσιότητα, το ευκολότερο πράγμα που θα μπορούσα να κάνω σήμερα θα ήταν να δημοσιεύσω όλα όσα έχω κρατήσει ιδιωτικά. Δεν το έκανα. Και δεν θα το κάνω. Υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα στο να μοιράζεσαι ένα κομμάτι της ιστορίας σου και στο να πουλάς την ιδιωτικότητα ενός ανθρώπου για να πείσεις το διαδίκτυο. Εγώ αυτή τη γραμμή δεν θα την περάσω. Δεν ζητάω να με αγαπήσετε. Δεν ζητάω να συμφωνήσετε μαζί μου. Δεν ζητάω καν να με πιστέψετε. Απαιτώ όμως να σταματήσει η κατασκευή γεγονότων γύρω από εμένα και, κυρίως, γύρω από το ανήλικο παιδί μου».
 

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ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
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