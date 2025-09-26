Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 26 Σεπτεμβρίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
26.09.25 , 09:10 Μαρίνα Ρώμα: Τι κάνει σήμερα η όμορφη ηθοποιός της δεκαετίας του '80
26.09.25 , 09:03 Χρήστος Δάντης: Η ηλικία, οι τέσσερις γάμοι και τα τρία παιδιά
26.09.25 , 08:42 Τραμπ – Ερντογάν: Οι συμφωνίες που υπέγραψαν - Τι είπαν για τα F-35
26.09.25 , 08:24 Άργος Ορεστικό: Δύο σοβαρά τραυματίες σε τροχαίο με μηχανή - Στη ΜΕΘ ο ένας
26.09.25 , 08:01 Τουρκία: Σκότωσε την πρώην σύζυγό του με καραμπίνα μέσα σε νοσοκομείο
26.09.25 , 07:45 Καιρός: Έρχονται επικίνδυνες καταιγίδες - Οι περιοχές που θα πληγούν
26.09.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 26 Σεπτεμβρίου
25.09.25 , 23:58 Έτσι Τρύπωναν Μέσα Στα Σπίτια Κι Έκλεβαν Ότι Έβρισκαν
25.09.25 , 23:46 Άνω Πατήσια: Διάρρηξη σπιτιού μπροστά στην κάμερα του STAR
25.09.25 , 23:33 Κατερίνα Διδασκάλου: Στο Παρίσι για δουλειά και αναψυχή
25.09.25 , 23:33 Φωτεινή Πετρογιάννη: Γιόρτασε «10 μήνες αγάπης» με τον γιο της
25.09.25 , 22:52 Eurovision: Η EBU θα πραγματοποιήσει ψηφοφορία για τη συμμετοχή του Ισραήλ
25.09.25 , 22:49 Βοιωτία: Τι λέει ο εργάτης που φέρεται να βοήθησε την 62χρονη με τον λάκκο
25.09.25 , 22:17 Κρήτη: Αδέρφια βρέθηκαν μαχαιρωμένα σε χωράφι στη Μεσαρά
25.09.25 , 22:13 Δημήτρης Αλεξάνδρου: Έσβησε το τατουάζ που είχε κάνει για την Ιωάννα Τούνη
Καιρός: Έρχεται «φθινόπωρο διαρκείας» - Φόβοι για πλημμυρικά φαινόμενα
Χρυσές λίρες: Πού πωλούνται στην Ελλάδα - Δείτε πώς μπορείτε να αγοράσετε
Τουρκία: Σκότωσε την πρώην σύζυγό του με καραμπίνα μέσα σε νοσοκομείο
Ετεοκλής: «Κοιμάμαι στον καναπέ, μία φορά την εβδομάδα πάω στο κρεβάτι»
Τραμπ – Ερντογάν: Οι συμφωνίες που υπέγραψαν - Τι είπαν για τα F-35
Καιρός: Έρχονται επικίνδυνες καταιγίδες - Οι περιοχές που θα πληγούν
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Έσβησε το τατουάζ που είχε κάνει για την Ιωάννα Τούνη
Ιωάννα Τούνη: «Χρειαζόταν δύο γυναίκες ταυτόχρονα για να νιώσει άνδρας»
Δημοσκόπηση GPO για το Star: Προβάδισμα 12,4 % της ΝΔ
Τζώνη Καλημέρης: Με τη σύζυγό του στη Βουκουρεστίου
Περισσότερα

VIDEOS

Leonard Cohen
Το ερωτικό τρίγωνο που έγινε ένα από τα πιο επιτυχημένα
Τζάκι Κένεντι γάμος
Ο γάμος της Τζάκι με τον Κένεντι και οι κρυφοί
Λάμπρος Κωνσταντάρας
Οι φλογεροί έρωτες του γυναικοκατακτητή Λάμπρου Κωνσταντάρα
πιλότοι Ωνάση
Θάνατος - θρίλερ για τους πιλότους της οικογένειας Ωνάση
Καλλιτέχνες που πέθαναν από δόση ναρκωτικών
Οι σταρ που τα είχαν όλα και πέθαναν βυθισμένοι στον
Άλμπερτ Αϊνστάιν
Άλμπερτ Αϊνστάιν: Από τι πέθανε και ποιος έκλεψε τον εγκέφαλό
Δημήτρης Μητροπάνος ζειμπέκικο
Δημήτρης Μητροπάνος: «Όλοι με είχαν ξεγραμμένο»
Στίβεν Χόκινγ: Οι δυο γάμοι και η κακοποίηση
Στίβεν Χόκινγκ: Οι δύο γάμοι, οι απιστίες και οι φήμες
Ελένη Τοπαλούδη
Ελένη Τοπαλούδη: Πριν από 5 χρόνια η δολοφονία της σόκαρε
Εξπρές Σάμινα
Εξπρές Σάμινα: Τα 25 δραματικά λεπτά του ναυαγίου
πριγκίπισσα Νταϊάνα
Όταν η βασίλισσα Ελισάβετ έσκυψε το κεφάλι στην πριγκίπισσα Νταϊάνα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
25 Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Κατά της Βίας των Γυναικών
Στοιχεία σοκ: Μία στις πέντε γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού
Άλμπερτ Άινσταϊν
Αϊνστάιν: «Η λογική θα σε πάει από το Α στο
Γιώργος Σεφέρης: 41 χρόνια χωρίς τον σπουδαίο Έλληνα ποιητή
Γιώργος Σεφέρης: Τα ερωτικά γράμματα του ποιητή προς την αγαπημένη
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου και δικαίου Γεδεών. Επίσης, σήμερα είναι η μετάστασις του ευαγγελιστού Ιωάννου του θεολόγο.

Ο Γεδεών καταγόταν από την πόλη Εφραθά της φυλής Μανασσή. Είχε λάβει και το όνομα Ιεροβάαλ (= θα κρίνει ο Βάαλ), επειδή κατέστρεψε ένα βωμό του Βάαλ και στη θέση του οικοδόμησε βωμό του Γιαχβέ.

Η κλήση του Γεδεών από τον Θεό συνδέεται με τις επιδρομές των Μαδιανιτών, οι οποίοι κατατρομοκρατούσαν τον ισραηλιτικό λαό.

Ο Γεδεών κατόρθωσε να συνενώσει τις φυλές Μανασσή, Ασήρ, Ζαβουλών και Νεφθαλί και αφού έλαβε τη διαβεβαίωση του Θεού για τη νίκη, επιτέθηκε αιφνιδιαστικά με σώμα 300 ανδρών κατά τού στρατοπέδου των Μαδιανιτών, τους έτρεψε σε άτακτη φυγή και τους απώθησε πέρα από τα όρια του ποταμού Ιορδάνη. Οι δύο βασιλείς των Μαδιανιτών, που είχαν φονεύσει τους αδελφούς του Γεδεών, συνελήφθησαν και εκτελέστηκαν.

Μετά την αίσια έκβαση του πολέμου, οι Ισραηλίτες πρότειναν στον Γεδεών να παραμείνει ισόβιος άρχοντας, αυτός όμως αρνήθηκε, αφού είπε: «Κύριος άρξει ύμών». Πέθανε σε βαθιά γεράματα και τάφηκε στη γενέτειρά του. Ο βίος και η πολιτεία του Γεδεών εξιστορούνται εν εκτάσει στο Βιβλίο των Κριτών (κεφ. στ’, ζ’, η’) της Παλαιάς Διαθήκης.

 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Σήμερα δε γιορτάζει κάποιο γνωστό όνομα.

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:16 και θα δύσει στις 19:16. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 11 ώρες 60 λεπτά.

Σελήνη 4.1 ημερών

 

Παγκόσμια Ημέρα Περιβαλλοντικής Υγείας

Η 26 Σεπτεμβρίου έχει καθιερωθεί από το 2011 ως Παγκόσμια Ημέρα Περιβαλλοντικής Υγείας με πρωτοβουλία της Διεθνούς Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικής Υγείας (IFEH), με στόχο την διάδοση της γνώσης για την περιβαλλοντική υγεία και την συνεργασία μεταξύ των κρατών για την βελτίωση της περιβαλλοντικής κατάστασης του πλανήτη της μας.

Η υγεία του ανθρώπου, δηλαδή η κατάσταση πλήρους σωματικής, πνευματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας του ατόμου, συνδέεται άμεσα με το περιβάλλον και την προστασία του. Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί προστασία της υγείας, αλλά και αυτής της ίδιας της ζωής του ανθρώπου, η οποία επηρεάζεται σημαντικά από την περιβαλλοντική υποβάθμιση. Κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα ασκεί άμεση ή έμμεση επίδραση κυρίως στο φυσικό περιβάλλον. Η σχέση που συνδέει το περιβάλλον με την υγεία είναι στενή και πολύπλοκη. Σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ. το 23% των θανάτων παγκοσμίως μπορούν να αποδοθούν σε περιβαλλοντικούς παράγοντες, ειδικότερα όσον αφορά τα παιδιά ηλικίας 0 - 14 ετών, το ποσοστό των θανάτων που αποδίδονται στο περιβάλλον είναι 34%.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
 |
ΓΙΟΡΤΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top