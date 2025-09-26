Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 26 Σεπτεμβρίου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου και δικαίου Γεδεών. Επίσης, σήμερα είναι η μετάστασις του ευαγγελιστού Ιωάννου του θεολόγο.

Ο Γεδεών καταγόταν από την πόλη Εφραθά της φυλής Μανασσή. Είχε λάβει και το όνομα Ιεροβάαλ (= θα κρίνει ο Βάαλ), επειδή κατέστρεψε ένα βωμό του Βάαλ και στη θέση του οικοδόμησε βωμό του Γιαχβέ.

Η κλήση του Γεδεών από τον Θεό συνδέεται με τις επιδρομές των Μαδιανιτών, οι οποίοι κατατρομοκρατούσαν τον ισραηλιτικό λαό.

Ο Γεδεών κατόρθωσε να συνενώσει τις φυλές Μανασσή, Ασήρ, Ζαβουλών και Νεφθαλί και αφού έλαβε τη διαβεβαίωση του Θεού για τη νίκη, επιτέθηκε αιφνιδιαστικά με σώμα 300 ανδρών κατά τού στρατοπέδου των Μαδιανιτών, τους έτρεψε σε άτακτη φυγή και τους απώθησε πέρα από τα όρια του ποταμού Ιορδάνη. Οι δύο βασιλείς των Μαδιανιτών, που είχαν φονεύσει τους αδελφούς του Γεδεών, συνελήφθησαν και εκτελέστηκαν.

Μετά την αίσια έκβαση του πολέμου, οι Ισραηλίτες πρότειναν στον Γεδεών να παραμείνει ισόβιος άρχοντας, αυτός όμως αρνήθηκε, αφού είπε: «Κύριος άρξει ύμών». Πέθανε σε βαθιά γεράματα και τάφηκε στη γενέτειρά του. Ο βίος και η πολιτεία του Γεδεών εξιστορούνται εν εκτάσει στο Βιβλίο των Κριτών (κεφ. στ’, ζ’, η’) της Παλαιάς Διαθήκης.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Σήμερα δε γιορτάζει κάποιο γνωστό όνομα.

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:16 και θα δύσει στις 19:16. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 11 ώρες 60 λεπτά.

Σελήνη 4.1 ημερών

Παγκόσμια Ημέρα Περιβαλλοντικής Υγείας

Η 26 Σεπτεμβρίου έχει καθιερωθεί από το 2011 ως Παγκόσμια Ημέρα Περιβαλλοντικής Υγείας με πρωτοβουλία της Διεθνούς Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικής Υγείας (IFEH), με στόχο την διάδοση της γνώσης για την περιβαλλοντική υγεία και την συνεργασία μεταξύ των κρατών για την βελτίωση της περιβαλλοντικής κατάστασης του πλανήτη της μας.

Η υγεία του ανθρώπου, δηλαδή η κατάσταση πλήρους σωματικής, πνευματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας του ατόμου, συνδέεται άμεσα με το περιβάλλον και την προστασία του. Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί προστασία της υγείας, αλλά και αυτής της ίδιας της ζωής του ανθρώπου, η οποία επηρεάζεται σημαντικά από την περιβαλλοντική υποβάθμιση. Κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα ασκεί άμεση ή έμμεση επίδραση κυρίως στο φυσικό περιβάλλον. Η σχέση που συνδέει το περιβάλλον με την υγεία είναι στενή και πολύπλοκη. Σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ. το 23% των θανάτων παγκοσμίως μπορούν να αποδοθούν σε περιβαλλοντικούς παράγοντες, ειδικότερα όσον αφορά τα παιδιά ηλικίας 0 - 14 ετών, το ποσοστό των θανάτων που αποδίδονται στο περιβάλλον είναι 34%.