Αρνείται την ασέλγεια ο πασίγνωστος τραγουδιστής - Τι ισχυρίζεται

Ο καταγγέλων ζητά χρηματική αποζημίωση για να μην προσφύγει στη δικαιοσύνη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.12.25 , 17:02 Φοινικούντα: Έρχονται νέα εντάλματα - Δύο γυναίκες στο «κάδρο» της έρευνας
15.12.25 , 16:53 Εκτός ελέγχου σχολείο στη Γλυφάδα: Εμπρησμοί & βανδαλισμοί σε αίθουσες
15.12.25 , 16:34 Πέθανε ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ σε ηλικία 73 ετών
15.12.25 , 16:30 GNTM - Μιχαέλα: «Θεωρώ πως η αποχώρησή μου ήταν άδικη»
15.12.25 , 16:22 Γιάννης Βούρος: Οι σπουδές, οι γάμοι, τα διαζύγια και τα παιδιά
15.12.25 , 16:19 Ποιος είναι ο «Έλληνας Εσκομπάρ» που συνελήφθη για το πλοίο με την κοκαΐνη
15.12.25 , 16:16 11 τροφές για επίπεδη κοιλιά- Πώς να μειώσεις το λίπος
15.12.25 , 15:53 Τσιάρας: «Ικανοποιήσαμε πολλά αιτήματα των αγροτών, υπάρχουν περιθώρια»
15.12.25 , 15:46 O Mπαρτζώκας ξεκαθάρισε τα πράγματα για τον Μόντε Μόρις
15.12.25 , 15:44 Αρνείται την ασέλγεια ο πασίγνωστος τραγουδιστής - Τι ισχυρίζεται
15.12.25 , 15:40 Κυψέλη: 16χρονη τραυμάτισε με μαχαίρι πεταλούδα 14χρονη μέσα στο σχολείο
15.12.25 , 15:31 Φάρμα: «Διανύετε τα τελευταία 100 μέτρα για το έπαθλο τον 50.000 ευρώ»
15.12.25 , 15:16 «Ο γνωστός τραγουδιστής τον παρενόχλησε με πρόθεση τη σεξουαλική συνεύρεση»
15.12.25 , 15:01 Καιρός: Βροχές και χιόνια μέχρι τα Χριστούγεννα – Απανωτές κακοκαιρίες
15.12.25 , 15:00 Απεργία ΑΔΕΔΥ 16/12: Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ - Τι ισχύει για τα σχολεία
Γιώργος Καπουτζίδης για Έλενα Παπαρίζου: «Οι γιατροί μας καθησυχάζουν»
Πέθανε ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ σε ηλικία 73 ετών
Αρνείται την ασέλγεια ο πασίγνωστος τραγουδιστής - Τι ισχυρίζεται
Έλενα Ασημακοπούλου–Μπρούνο Τσιρίλο:Μαζί στο πάρτι γενεθλίων της κόρης τους
Έλενα Παπαρίζου: «Παραμένει στο νοσοκομείο. Ήταν στα όρια της κατάρρευσης»
Συνταξιούχοι: Τα τέσσερα «δώρα» που θα πάρουν την Πρωτοχρονιά
Έλενα Παπαρίζου: Η ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο και το «ευχαριστώ»
GNTM - Μιχαέλα: «Θεωρώ πως η αποχώρησή μου ήταν άδικη»
Θρίλερ στο Ηράκλειο: Βρέθηκε στίγμα του γιατρού που έχει εξαφανιστεί
Ξεφάντωσε η Μελίνα Νικολαΐδη – Ο ξέφρενος χορός που έγινε viral
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένα νέο κύμα αναταράξεων φαίνεται πως βρίσκεται προ των πυλών στον καλλιτεχνικό χώρο. Ένας άνδρας ετοιμάζεται να κατεθέσει μήνυση εναντίον πασίγνωστου Έλληνα τραγουδιστή για ασέλγεια. Υπόθεση που θυμίζει metoo και αναμένεται να ανοίξει τον «ασκό του αιόλου». 

Ο τραγουδιστής αρνείται κάθε εμπλοκή 

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της δικαστικής συντάκτριας Άννας Σταματιάδου στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star, ο ίδιος ο τραγουδιστής αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή σε σεξουαλική κακοποίηση, διαψεύδει όσα ακούγονται τις τελευταίες ώρες και υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με τις φερόμενες καταγγελίες, δίνοντας τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα.

Λάμπρος Κωνσταντάρας: «Ήταν παρενόχληση με πρόθεση σεξουαλικής συνεύρεσης»

Πρόκειται για ένα από τα «πρώτα ονόματα» του ελληνικού καλλιτεχνικού στερεώματος. Έναν τραγουδιστή ιδιαίτερα αγαπητό στο κοινό, με πολυετή παρουσία, λαμπερή πορεία και μεγάλες επιτυχίες εδώ και δεκαετίες, αλλά και συμμετοχές σε τηλεοπτικά προγράμματα. Το όνομά του συγκαταλέγεται στα ελάχιστα που θεωρούνται κορυφαία στον χώρο της μουσικής. 

Αρνείται την ασέλγεια ο πασίγνωστος τραγουδιστής - Τι ισχυρίζεται

«Υπάρχουν μάρτυρες», λέει ο καταγγέλων - Ζητά χρηματική αποζημίωση

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας άνδρας, ο οποίος επίσης δραστηριοποιείται στον καλλιτεχνικό χώρο, φέρεται να ετοιμάζεται να καταθέσει μήνυση εις βάρος του γνωστού τραγουδιστή για ασελγείς πράξεις. Πληροφορίες αναφέρουν πως η κατάθεση της μήνυσης ενδέχεται να γίνει ακόμη και την Τετάρτη, ενώ ο καταγγέλλων υποστηρίζει ότι διαθέτει μάρτυρες που μπορούν να ενισχύσουν τους ισχυρισμούς του.

Καταγγελία - βόμβα για πασίγνωστο τραγουδιστή για σεξουαλική κακοποίηση

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ακόμη ένα άτομο φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο να κινηθεί νομικά κατά του δημοφιλούς καλλιτέχνη. Μάλιστα, γίνεται λόγος και για απαίτηση χρηματικής αποζημίωσης από φερόμενο θύμα, με ιδιαίτερα υψηλό ποσό, προκειμένου να μην προσφύγει στη Δικαιοσύνη.

Για την υπόθεση έχει ήδη ενημερωθεί το περιβάλλον του γνωστού τραγουδιστή. Άνθρωποι από τον στενό του κύκλο δηλώνουν πως μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάτι επίσημο. Όπως τονίζουν χαρακτηριστικά: «Δεν έχει γίνει ακόμη καταγγελία, δεν ξέρουμε το ακριβές περιεχόμενο της».

Από την πλευρά της δισκογραφικής εταιρείας του καλλιτέχνη, μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει κάποια αντίδραση. Το επαγγελματικό του πρόγραμμα, καθώς και τα επόμενα σχέδιά του, φαίνεται να συνεχίζονται κανονικά, τουλάχιστον προς το παρόν.

Η υπόθεση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα λεπτή, καθώς –εφόσον προχωρήσει νομικά– αναμένεται να απασχολήσει έντονα τόσο τη Δικαιοσύνη όσο και τη δημόσια συζήτηση.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ
 |
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top