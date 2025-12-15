Το smart που γνωρίζουμε επιστρέφει - Πότε θα έρθει στην Ελλάδα

To smart #2 ξεκινά δοκιμές στη νέα, καινοτόμο ηλεκτρική πλατφόρμα ECA

15.12.25 , 17:35 Το smart που γνωρίζουμε επιστρέφει - Πότε θα έρθει στην Ελλάδα
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 15.12.25, 17:40
Το smart που γνωρίζουμε επιστρέφει - Πότε θα έρθει στην Ελλάδα
Ακούστε το άρθρο

Η νέα ηλεκτρική πλατφόρμα ECA της smart υποβάλλεται σε εκτενή και απαιτητικά προγράμματα δοκιμών για την πλήρη επικύρωσή της • Το smart #2 εκφράζει ένα νέο όραμα για το αυτοκίνητο πόλης, διατηρώντας παράλληλα αναλλοίωτα τα βασικά χαρακτηριστικά του DNA του fortwo • Η εξέλιξη του μοντέλου προχωρά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, με την παγκόσμια πρεμιέρα να έχει προγραμματιστεί για το 2026

Το smart που γνωρίζουμε επιστρέφει -Πότε θα έρθει στην Ελλάδα
Η smart επιταχύνει την επιστροφή του εμβληματικού της αυτοκινήτου πόλης, καθώς το αμιγώς ηλεκτρικό smart #2 εισέρχεται στη φάση εντατικών δοκιμών πραγματικών συνθηκών πάνω στη νέα Electric Compact Architecture (ECA). Πρόκειται για μια ολοκαίνουργια, ιδιόκτητη ηλεκτρική πλατφόρμα, η οποία θα αποτελέσει τη βάση της επόμενης γενιάς του διθέσιου μοντέλου της μάρκας.

Για την επικύρωση της νέας αρχιτεκτονικής, οι μηχανικοί της smart εφαρμόζουν μια ευρηματική τεχνική προσέγγιση, ενσωματώνοντας την πλατφόρμα ECA σε αμαξώματα του υφιστάμενου smart fortwo. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται από νωρίς ότι το smart #2 θα παραμείνει πιστό στη φιλοσοφία των εξαιρετικά συμπαγών διαστάσεων που καθόρισαν διαχρονικά την ταυτότητα του μοντέλου.

Το smart που γνωρίζουμε επιστρέφει -Πότε θα έρθει στην Ελλάδα

Το νέο smart #2 θα διατηρήσει βασικά χαρακτηριστικά του DNA του fortwo, όπως τη διάταξη δύο θυρών και δύο θέσεων, την πισωκίνηση και τη χαρακτηριστική θέση των τροχών στις άκρες του αμαξώματος. Παράλληλα, όμως, σηματοδοτεί μια πλήρη επανεκκίνηση για το διθέσιο αυτοκίνητο πόλης της smart. Το εσωτερικό και το εξωτερικό έχουν επανασχεδιαστεί πλήρως από την ομάδα σχεδίασης της Mercedes-Benz, προσδίδοντας στο μοντέλο μια σύγχρονη, ξεκάθαρα διαφοροποιημένη ταυτότητα. Η νέα πλατφόρμα ECA θα υποστηρίζει ένα ηλεκτρικό σύστημα κίνησης επόμενης γενιάς, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και μια αστική οδηγική εμπειρία που δεν μοιάζει με καμία άλλη.

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι πιο πρόσφατες δοκιμές της αρχιτεκτονικής ECA έγιναν δυνατές χάρη σε μια ευρηματική μηχανολογική λύση: η νέα πλατφόρμα ενσωματώθηκε σε υφιστάμενα αμαξώματα smart fortwo, δημιουργώντας έναν στόλο από ιδιαίτερα αντιπροσωπευτικά δοκιμαστικά οχήματα.

Το smart που γνωρίζουμε επιστρέφει -Πότε θα έρθει στην Ελλάδα

Η ομάδα έρευνας και ανάπτυξης της smart πραγματοποιεί εκτεταμένες δοκιμές και διαδικασίες επικύρωσης σε εξειδικευμένες εγκαταστάσεις ανά τον κόσμο με αυτόν τον στόλο. Σε δοκιμαστικό κέντρο στην Κίνα, οι μηχανικοί εστιάζουν στα βασικά οδηγικά χαρακτηριστικά: στη ρύθμιση της ανάρτησης και του χειρισμού για μέγιστη ευελιξία στην πόλη, στον έλεγχο της δομικής ακαμψίας και στη βελτιστοποίηση του συστήματος πέδησης.

Ταυτόχρονα, σε άλλες τοποθεσίες δοκιμών, πραγματοποιούνται έλεγχοι παθητικής ασφάλειας, αντοχής της ανάρτησης, απόδοσης της μπαταρίας, λειτουργίας των συστημάτων λογισμικού και αποδοτικότητας του κλιματισμού σε διαφορετικές κλιματολογικές συνθήκες. Όλες αυτές οι διαδικασίες αποτελούν κρίσιμα βήματα προετοιμασίας για την επόμενη φάση εξέλιξης του μοντέλου και, τελικά, για τη μετάβασή του στην παραγωγή.

Το smart που γνωρίζουμε επιστρέφει -Πότε θα έρθει στην Ελλάδα

Το αμιγώς ηλεκτρικό smart #2 παραμένει εντός χρονοδιαγράμματος και αναμένεται να πραγματοποιήσει την παγκόσμια πρεμιέρα του στα τέλη του 2026, φιλοδοξώντας να θέσει νέα σημεία αναφοράς στην κατηγορία των αυτοκινήτων πόλης - μια κατηγορία που η smart καθιέρωσε πριν από σχεδόν τρεις δεκαετίες.

