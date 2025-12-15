Είδαμε την παράσταση «Ο φίλος μου ο Λευτεράκης» στο θέατρο Αθηναϊκή Σκηνή

Μια κλασική κωμωδία γεμάτη ενέργεια!

15.12.25
Ο Φίλος Μου Ο Λευτεράκης: Είδαμε Την Παράσταση
Με την παράσταση «Ο φίλος μου ο Λευτεράκης» στο θέατρο Αθηναϊκή Σκηνή Κάλβου - Καλαμπόκη, το αγαπημένο έργο του Αλέκου Σακελλάριου επιστρέφει στη σκηνή με σεβασμό στο πρωτότυπο κείμενο, αλλά και με μια φρέσκια θεατρική ματιά.

Ο φίλος μου ο Λευτεράκης

Η σκηνοθετική προσέγγιση του Αντώνη Καλομοιράκη διατηρεί τη ροή και το χιούμορ της κλασικής ελληνικής φαρσοκωμωδίας, αποφεύγοντας τις ευκολίες και χαρίζοντας άφθονο γέλιο. Το έργο ξετυλίγεται με ρυθμό και γρήγορη εναλλαγή σκηνών και γεγονότων, αναδεικνύοντας τον βασικό άξονα της πλοκής: το αθώο ψέμα που διογκώνεται και αποκαλύπτει, με κωμικό τρόπο, τις ανθρώπινες αδυναμίες, τις κοινωνικές συμβάσεις και τις «μικρές» υποκρισίες.

Οι ερμηνείες των ηθοποιών είναι «σπαρταριστές» και ισορροπημένες. Λειτουργούν ως σύνολο με φυσικότητα, στοιχείο απαραίτητο για ένα έργο που στηρίζεται τόσο στον διάλογο όσο και στις κωμικές καταστάσεις. Ο ρόλος του «αόρατου» Λευτεράκη αποτελεί, όπως πρέπει, καταλύτη των εξελίξεων, ενώ οι υπόλοιποι χαρακτήρες αποκτούν σαφή δραματουργική υπόσταση.

Το καστ της παράστασης, αποτελούμενο από τους Κωνσταντίνα Βαρβαρήγου, Λάμπρο Καλογιάννη, Θωμά Πανδή, Αλκμήνη Πασταλατζή, Αλέξανδρο Κλωτσοτήρα, Βασίλη Θελούρα, Ευαγγελία Καλογιάννη και Εύη Κολιούλη, έχει συνοχή και κοινό κωμικό μέτρο.

Τα σκηνικά και τα κοστούμια εξυπηρετούν την εποχή και το ύφος του έργου, δημιουργώντας ένα οικείο περιβάλλον που αφήνει χώρο στους ηθοποιούς και στο κείμενο να αναπνεύσουν. 

Συνολικά, η παράσταση «Ο φίλος μου ο Λευτεράκης» που ανεβαίνει στην Αθηναϊκή Σκηνή Κάλβου - Καλαμπόκη από το Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025 και κάθε Σάββατο και Κυριακή αποτελεί μια προσεγμένη και ευχάριστη πρόταση. Τιμά την ελληνική κωμωδία, προσφέρει γνήσιο γέλιο και υπενθυμίζει γιατί αυτά τα έργα παραμένουν διαχρονικά: γιατί μιλούν απλά, καθαρά και ανθρώπινα σε όλους μας.

 

Ταυτότητα Παράστασης

Αθηναϊκή Σκηνή
Κάλβου - Καλαμπόκη
Αθανασίου Διάκου & Τζιραίων 13,
(Μακρυγιάννη) Αθήνα 11742

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
από 6 Δεκεμβρίου 2025
Σάββατο 21:00 & Κυριακή 20:00

Διάρκεια: 85'

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
Κανονικό 15€
Φοιτητικό, Ανέργων ΑμεΑ 12€
Ατέλεια 10€ μόνο απο το ταμείο 

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ
TICKET SERVICES
- online: www.ticketservices.gr
- τηλεφωνικά: 2107234567
- εκδοτήριο: Πανεπιστημίου 39, Αθήνα

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Συγγραφέας: Αλέκος Σακελλάριος

Σκηνοθεσία - Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Αντώνης Καλομοιράκης
Βοηθός Σκηνοθέτη: Ευαγγελία Καλογιάννη
Σκηνογραφία: Αλέξανδρος Κλωτσοτήρας, Θωμάς Πανδής
Ενδυματολογική Επιμέλεια: Αλέξανδρος Κλωτσοτήρας, Θωμάς Πανδής
Φωτισμοί: Γιώργος Αγιαννίτης
Φωτογράφιση: Γιώργος Καλφαμανώλης
Γραφιστικά: Κωνσταντίνος Παπαδάκης
Trailer: Στέλιος Καζιτόρης
Social Media: Νικόλαος Παπαδάκης

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Άντζυ Νομικού (angienomikou@gmail.com)
Οργάνωση & Εκτέλεση Παραγωγής: Σαπφώ Κωνσταντάρα, Θωμάς Πανδής

Εταιρεία Παραγωγής: ΦΩΤΟΝΙΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ AMKE. E-mail:info@fotonio.org

Παίζουν
Κωνσταντίνα Βαρβαρήγου, Λάμπρος Καλογιάννης , Θωμάς Πανδής, Αλκμήνη Πασταλατζή, Αλέξανδρος Κλωτσοτήρας, Βασίλης Θελούρας, Ευαγγελία Καλογιάννη

Στον ρόλο της Ρένας η Εύη Κολιούλη

 

ΘΕΑΤΡΟ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΚΗΝΗ ΚΑΛΒΟΥ - ΚΑΛΑΜΠΟΚΗ
 |
«Ο ΦΙΛΟΣ ΜΟΥ Ο ΛΕΥΤΕΡΑΚΗΣ»
