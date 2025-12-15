Η κλιματική αλλαγή σε πρώτο πλάνο: Οι πιο «επιδραστικές» εικόνες του AP

Τροπικές καταιγίδες σάρωσαν εκτάσεις, πλημμύρες «κατάπιαν» δρόμους και αυτοκίνητα, ενώ πυρκαγιές μετέτρεψαν δάση και κατοικίες σε στάχτη. Το 2025 καταγράφηκε ως μια ακόμη χρονιά κατά την οποία η κλιματική κρίση άφησε βαθύ αποτύπωμα σε ανθρώπους, ζώα και οικοσυστήματα σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Οι εικόνες που απαθανάτισαν φωτογράφοι του Associated Press αποτύπωσαν πόνο, απώλεια, αλλά και στιγμές γενναιότητας και αντοχής.

Οι άνθρωποι στο επίκεντρο των ακραίων φαινομένων

Για τους περισσότερους ανθρώπους, τα ακραία καιρικά φαινόμενα δεν αποτέλεσαν επιλογή, αλλά μια βίαιη πραγματικότητα. Στις Φιλιππίνες, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι βρήκε καταφύγιο σε σκηνή εκκένωσης καθώς πλησίαζε τυφώνας, ενώ στο Πακιστάν οι ξαφνικές πλημμύρες παρέσυραν παιδιά, αφήνοντας πίσω ανείπωτη θλίψη. Στην Γκάνα, γυναίκες στάθηκαν ανάμεσα στα ερείπια των σπιτιών τους, μετά την εισβολή της θάλασσας.

Οι γυναίκες ανοίγουν φρεσκομαγειρεμένα στρείδια / AP (Misper Apawu)

Η Τζούντι Μπερτούσο, αριστερά, ταΐζει τον σύζυγό της Απόλλο μέσα σε μια σκηνή σε ένα κέντρο εκκένωσης καθώς ο τυφώνας Φουνγκ-γουόνγκ εισβάλλει στις Φιλιππίνες / AP (Aaron Favila)

Στην Ελλάδα, εικόνες από τις πυρκαγιές έδειξαν κατοίκους να απομακρύνονται την τελευταία στιγμή, μεταφέροντας ακόμη και τα ζώα τους για να σωθούν. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, και ειδικά στην Καλιφόρνια, πυρκαγιές ξέσπασαν ακόμη και μέσα στον χειμώνα, καταστρέφοντας ολόκληρες γειτονιές. Αντίστοιχες εικόνες πλημμυρισμένων δρόμων καταγράφηκαν στην Τζαμάικα και στο Μεξικό, αποκαλύπτοντας πόσο ευάλωτες είναι πολλές περιοχές σε ακραίες βροχοπτώσεις.

Ο 32χρονος Olsjen Mucobega χρησιμοποιεί τη μοτοσικλέτα του για να απομακρύνει ένα πρόβατο από τις φωτιές στην Πάτρα / AP (Thanassis Stavrakis)

Φωτιά στην Καλιφόρνια / AP (Etienne Laurent)

Ένας αξιωματικός του Ναυτικού βοηθά μια γυναίκα να διασχίσει έναν πλημμυρισμένο δρόμο / AP (Felix Marquez)

Τα ζώα και τα οικοσυστήματα σε κίνδυνο

Η κλιματική κρίση δεν έπληξε μόνο τους ανθρώπους. Ζώα εγκλωβίστηκαν σε πλημμύρες, χάθηκαν σε πυρκαγιές ή βρέθηκαν αντιμέτωπα με την καταστροφή των φυσικών τους οικοτόπων. Από αγροτικά ζώα που παρασύρθηκαν από τα νερά στη Νότια Αμερική, μέχρι ψάρια που πέθαναν σε ποτάμια που στέρεψαν από την ξηρασία στην Ευρώπη, οι απώλειες ήταν εκτεταμένες.

Αγελάδες στέκονται μέσα στα νερά της πλημμύρας σε ένα αγρόκτημα στις 25 Ιουλίου 2025, στην επαρχία Μπουένος Άιρες της Αργεντινής / AP (Natacha Pisarenko)

Την ίδια στιγμή, επιστήμονες στον Αμαζόνιο κατέγραφαν τις επιπτώσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας, ελέγχοντας ακόμη και δελφίνια για τοξικές ουσίες από παράνομη εξόρυξη χρυσού. Παρά τις ζοφερές εικόνες, στιγμές φυσικής ομορφιάς –όπως νεογέννητες χελώνες στον Αμαζόνιο– υπενθύμιζαν τι διακυβεύεται.

Ένας περιβαλλοντικός πράκτορας του Ινστιτούτου Chico Mendes φωτογραφίζει νεοσσούς χελωνών στις 17 Νοεμβρίου 2025, στο Βιολογικό Καταφύγιο Abufari στην Tapaua της Βραζιλίας / AP (Edmar Barros)

Αντοχή, αγώνας και προστασία της γης

Μέσα στην καταστροφή, αναδείχθηκαν και ιστορίες αντίστασης. Πυροσβέστες, αυτόχθονες κοινότητες και εθελοντές πάλεψαν για να προστατεύσουν δάση, υγροτόπους και καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Από την Ινδία έως τη Λατινική Αμερική, άνθρωποι διεκδίκησαν το δικαίωμα να προστατεύσουν τη γη τους και να διατηρήσουν παραδοσιακούς τρόπους ζωής.

Το 2025 έδειξε με σαφήνεια ότι η κλιματική κρίση δεν είναι ένα μακρινό σενάριο, αλλά μια καθημερινή πραγματικότητα. Οι εικόνες ανθρώπων και ζώων σε δοκιμασία, αλλά και όσων αγωνίζονται για την προστασία του πλανήτη, προμηνύουν ότι οι ίδιες προκλήσεις θα συνεχίσουν να μας απασχολούν και τα επόμενα χρόνια.