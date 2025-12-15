Τροχός της Τύχης: Η Αλεξάνδρα «βραχυκύκλωσε» στα Μαθηματικά

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Δευτέρας 15/12/2025 στο Star, η Αλεξάνδρα ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.
Η κατηγορία ήταν «Στα Μαθηματικά» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Ρ, το Κ το Φ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ο.
Η Αλεξάνδρα προσπάθησε να λύσει τον γρίφο πριν εκπνεύσει ο χρόνος, αλλά δεν τα κατάφερε!
