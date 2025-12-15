Πένθος για την Μπάγια Αντωνοπούλου: «Η τελευταία μας φωτογραφία μαζί…»

Τι είχε πει η δημοσιογράφος στην τελευταία εκπομπή του Γ. Παπαδάκη

Μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο περνά η Μπάγια Αντωνοπούλου, καθώς καλείται να διαχειριστεί μια πολύ προσωπική απώλεια. Ο αγαπημένος της σκύλος, ο Μίδας, έφυγε από τη ζωή, σκορπίζοντας θλίψη στην οικογένειά της και αφήνοντας ένα μεγάλο κενό στην καθημερινότητά της.

Η δημοσιογράφος γνωστοποίησε το δυσάρεστο γεγονός μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, επιλέγοντας να αποχαιρετήσει τον τετράποδο φίλο της με έναν τρόπο λιτό αλλά βαθιά συγκινητικό.

Το συγκινητικό «αντίο» μέσα από τα social media

Η Μπάγια Αντωνοπούλου δημοσίευσε την τελευταία κοινή τους φωτογραφία, στην οποία αποτυπώνεται η τρυφερή σχέση που τους ένωνε, συνοδεύοντάς τη με λίγες λέξεις που, ωστόσο, είπαν πολλά: «Η τελευταία μας φωτογραφία μαζί… Καλό σου ταξίδι Μίδα μου».

Η ανάρτηση συγκέντρωσε δεκάδες μηνύματα συμπαράστασης από φίλους, συναδέλφους και διαδικτυακούς της ακόλουθους, που έσπευσαν να της εκφράσουν τη συμπαράστασή τους για την απώλεια ενός μέλους της οικογένειάς της.

Ο Μίδας, κάτι παραπάνω από κατοικίδιο

Για τη Μπάγια Αντωνοπούλου, ο Μίδας δεν ήταν απλώς ένα κατοικίδιο, αλλά ένας αχώριστος σύντροφος, που τη συνόδευε στις καθημερινές της στιγμές, στις χαρές και στις δυσκολίες. Η απουσία του αποτελεί ένα μεγάλο συναισθηματικό βάρος, όπως μαρτυρούν και οι αντιδράσεις της στα social media.

Μια χρονιά γεμάτη έντονα συναισθήματα

Η απώλεια αυτή έρχεται σε μια χρονιά έντονων αλλαγών για τη δημοσιογράφο. Πριν από λίγους μήνες, ανήμερα των γενεθλίων της, την Κυριακή 12 Οκτωβρίου, η Μπάγια Αντωνοπούλου δέχθηκε πρόταση γάμου από τον σύντροφό της, Νίκο Κώτση, και είπε το πολυπόθητο «ναι».

Τότε, η ίδια είχε μοιραστεί τη χαρά της με τους διαδικτυακούς της φίλους, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία με τα χέρια του ζευγαριού ενωμένα, σε ένα μαγευτικό, φωτισμένο τοπίο πάνω από το νερό. Το εντυπωσιακό μονόπετρο στο δάχτυλό της έκλεψε τις εντυπώσεις, ενώ οι ευχές που δέχθηκε ήταν αμέτρητες.

«Τα ομορφότερα γενέθλια της ζωής μου»

Στη λεζάντα εκείνης της ανάρτησης, η Μπάγια Αντωνοπούλου είχε γράψει με ενθουσιασμό: «Δεν πιστεύω στα παραμύθια! – Θα σε κάνω εγώ να πιστέψεις… Τα φετινά μου γενέθλια θα τα θυμάμαι για πάντα. Ήταν τα ομορφότερα της ζωής μου! Yes, I do!»