Βάσω Λασκαράκη: «Σε έχω κάθε μέρα» – Το μήνυμα αγάπης στον σύζυγό της

Ιδιαίτερη είναι η σημερινή ημέρα για τη Βάσω Λασκαράκη, καθώς ο σύζυγός της, Λευτέρης Σουλτάτος, έχει την ονομαστική του εορτή. Η γνωστή ηθοποιός δεν θα μπορούσε να μην του ευχηθεί δημόσια, επιλέγοντας να μοιραστεί τη χαρά της με τους διαδικτυακούς της φίλους μέσα από τα social media.

Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Βάσω Λασκαράκη ανάρτησε δύο κοινές φωτογραφίες τους, συνοδεύοντάς τες με ένα τρυφερό και ειλικρινές μήνυμα αγάπης, που αποτυπώνει τη σχέση τους.

«Γιορτάζεις εσύ σήμερα… κι εγώ που σε έχω κάθε μέρα»

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η ηθοποιός έγραψε: «Γιορτάζεις εσύ σήμερα… κι εγώ που σε έχω κάθε μέρα. Χρόνια πολλά, αγάπη μου. Σε ευχαριστώ που κάνεις τη ζωή μου πιο ωραία, πιο αστεία και κυρίως πιο απρόβλεπτη. Να σε χαιρόμαστε».

Τα σχόλια των ακολούθων της γέμισαν ευχές και καρδιές, επιβεβαιώνοντας τη συμπάθεια που απολαμβάνει το ζευγάρι.

Η σχέση εξ αποστάσεως και οι συνεχείς μετακινήσεις

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η Βάσω Λασκαράκη είχε μιλήσει ανοιχτά για τη σχέση από απόσταση με τον σύζυγό της, καθώς οι επαγγελματικές υποχρεώσεις του Λευτέρη Σουλτάτου τον κρατούν μόνιμα στην Κρήτη.

Όπως είχε εξηγήσει, το ζευγάρι έχει βρει τις ισορροπίες του, παρά τα συχνά ταξίδια: «Την παλεύουμε την απόσταση. Αφού μπήκαμε στον χορό, θα χορέψουμε. Οι πιο ευτυχισμένοι σε αυτό το project είναι οι αεροπορικές και οι ακτοπλοϊκές εταιρείες, γιατί κάθε Σαββατοκύριακο κάποιος πηγαινοέρχεται. Κάπως το συνηθίσαμε και κάπως μας αρέσει. Δεν είναι θέμα ελευθερίας, αλλά αλλαγής παραστάσεων. Έτσι κρατάς τη σχέση ζωντανή», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η δυναμική της μεγάλης οικογένειας

Αναφερόμενη στην οικογένεια που έχουν δημιουργήσει, η Βάσω Λασκαράκη είχε τονίσει πως πρόκειται για μια απαιτητική αλλά όμορφη συνθήκη, που χρειάζεται φροντίδα, συνεννόηση και υποχωρήσεις από όλους: «Λειτουργεί πολύ καλά, αλλά είναι ένα μεγάλο project. Θέλει λεπτούς χειρισμούς και συναποφάσεις, αλλά και ελευθερία για όλα τα μέλη, γιατί κουβαλάει και άλλες οικογένειες μαζί. Είμαστε μια μεγάλη οικογένεια και δεν έχουμε τέτοια θέματα θα μπορούσαμε όλοι να καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι», είχε δηλώσει.