Βάσω Λασκαράκη: «Η Εύα γνώρισε τον Λευτέρη Σουλτάτο σαν κοινή παρέα»

Η Βάσω Λασκαράκη βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου το πρωί της Παρασκευής, μιλώντας για την επαγγελματική και προσωπική της ζωή.

Ανάμεσα σε άλλα, η ηθοποιός αναφέρθηκε στον γάμο της με τον σεφ, Λευτέρη Σουλτάτο, και το πώς τον γνώρισε η κόρη της, Εύα.

«Δεν ξέρω αν μας το χρωστούσε ο Θεός, πάντως είμαστε τυχεροί που συναντηθήκαμε με τον Λευτέρη και προσπαθούμε να φτιάξουμε μία ωραία οικογένεια. Η προσπάθεια δεν σταματάει ποτέ με την καθημερινότητα, τις δουλειές, τις δυσκολίες, τα προβλήματα. Πάντα πρέπει να είσαι alert και οι σχέσεις χρειάζονται φροντίδα», είπε αρχικά.

Η Βάσω Λασκαράκη κι ο σεφ Λευτέρης Σουλτάτος, παντρεύτηκαν το 2019 στην Κρήτη /Φωτογραφία Instagram

«Φυσικά και το συζήτησα με τον Γιάννη (Τσιμιτσέλη) και έναν ειδικό για το πώς θα γνωρίσω την Εύα στον Λευτέρη. Ήρθαν πολύ φυσικά τα πράγματα, η Εύα τον γνώρισε πρώτα σαν μια κοινή παρέα το καλοκαίρι. Όταν ήμασταν σίγουροι, τότε της το είπα ότι θα μετακομίσουμε και θα μείνουμε μαζί σε ένα σπίτι», παραδέχτηκε.

«Ο Λευτέρης τα δίνει όλα, δεν κρατάει τίποτα πίσω, είναι παρορμητικός. Πέρασε σαν οδοστρωτήρας και με ισοπέδωσε, δεν μου άφησε καθόλου αμφιβολίες, με έκανε να αισθάνομαι πολύ σίγουρη και ασφαλής», εξομολογήθηκε η Βάσω Λασκαράκη.

Η Βάσω Λασκαράκη κι ο Γιάννης Τσιμιτσέλης απέκτησαν μαζί μια κορούλα, την Εύα /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Θυμίζουμε ότι η ηθοποιός υπήρξε παντρεμένη με τον συναδελφό της, Γιάννη Τσιμιτσέλη, αποκτώντας μαζί την κορούλα τους, Εύα. Ακόμα και μετά το διαζύγιό τους το 2017, η μικρούλα παραμένει η πρώτη προτεραιότητα του πρώην ζευγαριού.