Βάσω Λασκαράκη: «Η Εύα γνώρισε τον Λευτέρη Σουλτάτο σαν κοινή παρέα»

Όσα αποκάλυψε για τη γνωριμία της κόρης της με τον δεύτερο σύζυγό της

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram/NDP Photo Agency
Δείτε το σχετικό βίντεο από την εκπομπή του Alpha
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Βάσω Λασκαράκη βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου το πρωί της Παρασκευής, μιλώντας για την επαγγελματική και προσωπική της ζωή. 

Βάσω Λασκαράκη: Γενέθλια στο Παρίσι με την κόρη της και τον Σουλτάτο

Ανάμεσα σε άλλα, η ηθοποιός αναφέρθηκε στον γάμο της με τον σεφ, Λευτέρη Σουλτάτο, και το πώς τον γνώρισε η κόρη της, Εύα.

Βάσω Λασκαράκη: «Η Εύα γνώρισε τον Λευτέρη Σουλτάτο σαν κοινή παρέα»

«Δεν ξέρω αν μας το χρωστούσε ο Θεός, πάντως είμαστε τυχεροί που συναντηθήκαμε με τον Λευτέρη και προσπαθούμε να φτιάξουμε μία ωραία οικογένεια. Η προσπάθεια δεν σταματάει ποτέ με την καθημερινότητα, τις δουλειές, τις δυσκολίες, τα προβλήματα. Πάντα πρέπει να είσαι alert και οι σχέσεις χρειάζονται φροντίδα», είπε αρχικά. 

Βάσω Λασκαράκη: Απαθανατίζει τον Σουλτάτο να χορεύει σε κρητικό γλέντι

Η Βάσω Λασκαράκη κι ο σεφ Λευτέρης Σουλτάτος, παντρεύτηκαν το 2019 στην Κρήτη

Η Βάσω Λασκαράκη κι ο σεφ Λευτέρης Σουλτάτος, παντρεύτηκαν το 2019 στην Κρήτη /Φωτογραφία Instagram

«Φυσικά και το συζήτησα με τον Γιάννη (Τσιμιτσέλη) και έναν ειδικό για το πώς θα γνωρίσω την Εύα στον Λευτέρη. Ήρθαν πολύ φυσικά τα πράγματα, η Εύα τον γνώρισε πρώτα σαν μια κοινή παρέα το καλοκαίρι. Όταν ήμασταν σίγουροι, τότε της το είπα ότι θα μετακομίσουμε και θα μείνουμε μαζί σε ένα σπίτι», παραδέχτηκε. 

Βάσω Λασκαράκη: Η ηλικία, η κόρη και ο λόγος του διαζυγίου της

«Ο Λευτέρης τα δίνει όλα, δεν κρατάει τίποτα πίσω, είναι παρορμητικός. Πέρασε σαν οδοστρωτήρας και με ισοπέδωσε, δεν μου άφησε καθόλου αμφιβολίες, με έκανε να αισθάνομαι πολύ σίγουρη και ασφαλής», εξομολογήθηκε η Βάσω Λασκαράκη. 

Η Βάσω Λασκαράκη κι ο Γιάννης Τσιμιτσέλης απέκτησαν μαζί μια κορούλα, την Εύα

Η Βάσω Λασκαράκη κι ο Γιάννης Τσιμιτσέλης απέκτησαν μαζί μια κορούλα, την Εύα /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Θυμίζουμε ότι η ηθοποιός υπήρξε παντρεμένη με τον συναδελφό της, Γιάννη Τσιμιτσέλη, αποκτώντας μαζί την κορούλα τους, Εύα. Ακόμα και μετά το διαζύγιό τους το 2017, η μικρούλα παραμένει η πρώτη προτεραιότητα του πρώην ζευγαριού.

