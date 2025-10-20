Βάσω Λασκαράκη: Γενέθλια στο Παρίσι με την κόρη της και τον Σουλτάτο

Μια συγκινητική ανάρτηση έκανε ο Λευτέρης Σουλτάτος στη σύζυγό του, Βάσω Λασκαράκη με αφορμή τα γενέθλιά της, εκφράζοντας δημόσια την αγάπη του για εκείνη.
Η ηθοποιός έκλεισε τα 46 της χρόνια κι ο γνωστός σεφ από την Κρήτη, δημοσίευσε στο προφίλ του μια παλιά φωτογραφία του ζευγαριού, συνοδεύοντάς τη με ένα μήνυμα.
«Χαζεύοντας φωτογραφίες για να ανεβάσω τη καθιερωμένη, βρήκα μία από τις πρώτες που βγάλαμε μαζί. Παρατήρησα ξεθώριασμα στα μαλλιά, από μαύρα έγιναν άσπρα, αλλαγή στα πρόσωπα, στα κιλά, όλα άλλαξαν. Εκτός από… το πόσο όμορφη είσαι, την αγάπη μου για σένα και το πόσο σημαντική είσαι στη ζωή μου», έγραψε συγκινημένος.
Στη συνέχεια, ο Λευτέρης Σουλτάτος περιέγραψε με λόγια αγάπης τη βαθιά του εκτίμηση για τη γυναίκα της ζωής του: «Με εσένα δίπλα μου έμαθα πως η αγάπη δεν είναι λόγια, είναι πράξεις. Είναι τα μικρά καθημερινά, τα γέλια, οι στιγμές, τα όνειρα που μοιράζεσαι με τον άνθρωπό σου».
Κλείνοντας την ανάρτηση, ευχήθηκε στη Βάσω Λασκαράκη χρόνια πολλά με τρυφερότητα: «Χρόνια σου πολλά, κορίτσι μου, να είσαι πάντα χαρούμενη, πάντα φωτεινή, πάντα όπως σε γνώρισα, αληθινή».
Η ηθοποιός απάντησε στο σχόλιο του συζύγου της, γράφοντας: «Σ’ αγαπώ», επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά τον δυνατό δεσμό και την αγάπη που ενώνει το ζευγάρι.
Αυτές τις ημέρες βρίσκονται στο Παρίσι, με την κορούλα που έχει αποκτήσει η ηθοποιός με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη, την Εύα, να τους συνοδεύει.
Θυμίζουμε ότι η Βάσω Λασκαράκη κι ο Λευτέρης Σουλτάτος παντρεύτηκαν στις 29 Απριλίου του 2019 στην Κρήτη (συγκεκριμένα στην Αγία Ειρήνη στα Σπήλια Ηρακλείου), με μια μυστική τελετή σε πολύ στενό κύκλο.
Δύο μήνες αργότερα, στις 29 Ιουνίου 2019, διοργάνωσαν ένα μεγάλο γαμήλιο πάρτι και τελετή στη Νάξο για τους φίλους και συγγενείς τους.