Βάσω Λασκαράκη: Γενέθλια στο Παρίσι με την κόρη της και τον Σουλτάτο

Το τρυφερό μήνυμα του συζύγου της για τα γενέθλιά της

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Δείτε βίντεο του Λευτέρη Σουλτάτου για τα γενέθλια της Βάσως Λασκαράκη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια συγκινητική ανάρτηση έκανε ο Λευτέρης Σουλτάτος στη σύζυγό του, Βάσω Λασκαράκη με αφορμή τα γενέθλιά της, εκφράζοντας δημόσια την αγάπη του για εκείνη. 

Βάσω Λασκαράκη: Η ηλικία, η κόρη και ο λόγος του διαζυγίου της

Η ηθοποιός έκλεισε τα 46 της χρόνια κι ο γνωστός σεφ από την Κρήτη, δημοσίευσε στο προφίλ του μια παλιά φωτογραφία του ζευγαριού, συνοδεύοντάς τη με ένα μήνυμα.

Ο Λευτέρης Σουλτάτος κι η Βάσω Λασκαράκη με φόντο -τι άλλο;- τον Πύργο του Άιφελ! 

Ο Λευτέρης Σουλτάτος κι η Βάσω Λασκαράκη με φόντο -τι άλλο;- τον Πύργο του Άιφελ! /Φωτογραφία Instagram

«Χαζεύοντας φωτογραφίες για να ανεβάσω τη καθιερωμένη, βρήκα μία από τις πρώτες που βγάλαμε μαζί. Παρατήρησα ξεθώριασμα στα μαλλιά, από μαύρα έγιναν άσπρα, αλλαγή στα πρόσωπα, στα κιλά, όλα άλλαξαν. Εκτός από… το πόσο όμορφη είσαι, την αγάπη μου για σένα και το πόσο σημαντική είσαι στη ζωή μου», έγραψε συγκινημένος.

Βάσω Λασκαράκη: Απαθανατίζει τον Σουλτάτο να χορεύει σε κρητικό γλέντι

Στη συνέχεια, ο Λευτέρης Σουλτάτος περιέγραψε με λόγια αγάπης τη βαθιά του εκτίμηση για τη γυναίκα της ζωής του: «Με εσένα δίπλα μου έμαθα πως η αγάπη δεν είναι λόγια, είναι πράξεις. Είναι τα μικρά καθημερινά, τα γέλια, οι στιγμές, τα όνειρα που μοιράζεσαι με τον άνθρωπό σου».

Βάσω Λασκαράκη: Γενέθλια στο Παρίσι με την κόρη της και τον Σουλτάτο

Κλείνοντας την ανάρτηση, ευχήθηκε στη Βάσω Λασκαράκη χρόνια πολλά με τρυφερότητα: «Χρόνια σου πολλά, κορίτσι μου, να είσαι πάντα χαρούμενη, πάντα φωτεινή, πάντα όπως σε γνώρισα, αληθινή».

Η ανάρτηση του Λευτέρη Σουλτάτου

Η ηθοποιός απάντησε στο σχόλιο του συζύγου της, γράφοντας: «Σ’ αγαπώ», επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά τον δυνατό δεσμό και την αγάπη που ενώνει το ζευγάρι. 

Matchy-matchy και στιλάτες: Αέρινα look για τη Λασκαράκη και την Εύα

Αυτές τις ημέρες βρίσκονται στο Παρίσι, με την κορούλα που έχει αποκτήσει η ηθοποιός με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη, την Εύα, να τους συνοδεύει.

Ο Λευτέρης Σουλτάτος έχει κάνει τη Βάσω Λασκαράκη να αγαπήσει τον μηχανοκίνητο αθλητισμό

Ο Λευτέρης Σουλτάτος έχει κάνει τη Βάσω Λασκαράκη να αγαπήσει τον μηχανοκίνητο αθλητισμό /Φωτογραφία Instagram

Θυμίζουμε ότι η Βάσω Λασκαράκη κι ο Λευτέρης Σουλτάτος παντρεύτηκαν στις 29 Απριλίου του 2019 στην Κρήτη (συγκεκριμένα στην Αγία Ειρήνη στα Σπήλια Ηρακλείου), με μια μυστική τελετή σε πολύ στενό κύκλο.

Βάσω Λασκαράκη: Βραβεύτηκε στην Κύπρο - Στο πλευρό της ο Λευτέρης Σουλτάτος

Δύο μήνες αργότερα, στις 29 Ιουνίου 2019, διοργάνωσαν ένα μεγάλο γαμήλιο πάρτι και τελετή στη Νάξο για τους φίλους και συγγενείς τους.

ΒΑΣΩ ΛΑΣΚΑΡΑΚΗ
 |
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΣΟΥΛΤΑΤΟΣ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
 |
ΕΥΑ ΤΣΙΜΙΤΣΕΛΗ
