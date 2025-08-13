Βάσω Λασκαράκη: Βραβεύτηκε στην Κύπρο - Στο πλευρό της ο Λευτέρης Σουλτάτος

Μια πολύ σημαντική ημέρα ήταν η χθεσινή για τη Βάσω Λασκαράκη, καθώς βρέθηκε στη Λεμεσό της Κύπρου για να παραλάβει ένα ιδιαίτερο βραβείο. Στην πρώτη διοργάνωση των World Influencers and Bloggers Awards (WIBA) Mediterranean, η ηθοποιός απέσπασε το βραβείο της «Πιο Επιδραστικής Γυναίκας στα Social Media».

Η ίδια μοιράστηκε την τιμητική διάκριση με τους ακολούθους της, ανεβάζοντας μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου έγραψε: «Ευχαριστώ @wiba_mediterranean για τη μεγάλη τιμή να μου απονείετε αυτό το βραβείο. Η πιο Επιδραστική Γυναίκα στα Social Media. Ελπίζω πραγματικά όλοι μας να επικεντρωθούμε στη θετική πλευρά του διαδικτύου και των social media! Για το καλό των σημερινών και των μελλοντικών γενεών!».

Η ανάρτηση της Βάσως Λασκαράκη

Η Βάσω Λασκαράκη, γνωστή στο ευρύ κοινό για τους πρωταγωνιστικούς της ρόλους σε δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές όπως Η Πολυκατοικία, Κλεμμένα Όνειρα και Το σόι σου, επέλεξε για την περίσταση ένα εντυπωσιακό floral φόρεμα από τον κορυφαίο Έλληνα σχεδιαστή μόδας, Βασίλη Ζούλια. Ο Βασίλης Ζούλιας έχει διεθνή αναγνώριση, έχοντας ντύσει διασημότητες σε παγκόσμια βραβεία, ενώ δημιουργίες του έχουν εμφανιστεί σε διάσημες σειρές όπως το Emily in Paris.

Σε αυτή τη σημαντική στιγμή, στο πλευρό της βρισκόταν ο σύζυγός της, Λευτέρης Σουλτάτος. Ο Κρητικός chef, γνωστός για την αγάπη του στην ελληνική κουζίνα και την προώθηση των τοπικών προϊόντων, μοιράστηκε επίσης τη χαρά της συζύγου του, προσθέτοντας μια νότα οικογενειακής ευτυχίας στην λαμπερή βραδιά.

Η εκδήλωση των WIBA Mediterranean, που έλαβε χώρα στο πολυτελές Four Seasons Hotel στη Λεμεσό, συγκέντρωσε κορυφαίους influencers, επιχειρηματίες και διεθνείς προσωπικότητες, αναδεικνύοντας τη δύναμη της ψηφιακής επιρροής στην περιοχή της Μεσογείου.