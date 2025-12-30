Σύζυγος Δημήτρη Κόκοτα: «Εύχομαι η νέα χρονιά να μας τον φέρει σπίτι»

Η αγωνία για την υγεία του Δημήτρη Κόκοτα συνεχίζει να συγκινεί το κοινό και τους φίλους του, καθώς ο αγαπημένος τραγουδιστής παραμένει νοσηλευόμενος μετά την ανακοπή που υπέστη στις 28 Μαρτίου 2024, κατά τη διάρκεια προβών για το J2US.

Σε μία σπάνια δημόσια αναφορά, η σύζυγός του, Κατερίνα, μίλησε στο «Πρωινό» με τη Χριστίνα Βουδούρη, δίνοντας μία εικόνα της σημερινής κατάστασης του καλλιτέχνη.

Η Κατερίνα εξήγησε πως, παρά το μεγάλο διάστημα νοσηλείας και τις δυσκολίες, η κατάσταση του Δημήτρη παραμένει σταθερή, χωρίς σημαντικές μεταβολές. «Η σταθερότητα αυτή είναι για εμάς πηγή ελπίδας», ανέφερε, τονίζοντας ότι ο στόχος της οικογένειας παραμένει η πλήρης επιστροφή του στο σπίτι και στην καθημερινότητά του.

Με αφορμή την έλευση του νέου χρόνου, η Κατερίνα εξέφρασε την πιο θερμή της ευχή: «Για εμάς δεν έχει αλλάξει κάτι σημαντικά. Είναι σε μία σταθερά καλή κατάσταση. Ο Δημήτρης καταλαβαίνει. Εύχομαι ο καινούργιος χρόνος να φέρει σε όλους υγεία, αφθονία και σε προσωπικό επίπεδο να μας φέρει τον Δημήτρη σπίτι μας, υγιή και δυνατό. Το εύχομαι πραγματικά με όλη μου την καρδιά».

Καθ’ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας του, η οικογένεια βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό του, με τη σύζυγο και την αδελφή του Έλλη να τον επισκέπτονται καθημερινά και να του παρέχουν τη φροντίδα και τη στήριξη που χρειάζεται.

Παρά τα σημάδια βελτίωσης, ακόμα δεν υπάρχουν νεότερα για το εξιτήριο, με τους οικείους του να ελπίζουν ότι σύντομα θα επιστρέψει στην κανονική του ζωή και τη ρουτίνα που τόσο αγαπά.