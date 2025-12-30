Παράταση παραστάσεων για το «Κάπου περνούσε μια φωνή»

Η bijoux de kant συναντά ξανά την ποίηση του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη

30.12.25 , 11:49 Παράταση παραστάσεων για το «Κάπου περνούσε μια φωνή»
Κάπου περνούσε μια φωνή: Παράταση Παραστάσεων
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η bijoux de kant ανακοινώνει την παράταση της επιτυχημένης μουσικής παράστασης «Κάπου περνούσε μια φωνή» με μελοποιημένα ποιήματα του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη για φωνή και πιάνο σε μουσική Χρίστου Θεοδώρου, ερμηνεία Ody Icons και σκηνοθεσία Γιάννη Σκουρλέτη.

Πυξ Λαξ: «Για τις παλιές αγάπες...» - με τους Γ. Ζουγανέλη και Δ. Σταρόβα

Παράταση παραστάσεων για το «Κάπου περνούσε μια φωνή»

Η παράσταση θα παρουσιάζεται, μέχρι την 1η Φεβρουαρίου, στο bijoux de kant HOOD art space, σύμφωνα με τον ακόλουθο προγραμματισμό:

Σάββατο 3 & Κυριακή 4 Ιανουαρίου

& Επιπλέον Ημερομηνίες:

Σάββατο 10 Ιανουαρίου

Σάββατο 17 Ιανουαρίου

Σάββατο 24 Ιανουαρίου

Κυριακή 1 Φεβρουαρίου

Ώρα έναρξης: 20.30


«Ήταν ένα βαθύτατα παθητικό τραγούδι καθώς ερχόταν μεσ’ απ’ το σοκάκι. ένα τραγούδι μακρυνό και σαν απελπισμένο…» - Ναπολέων Λαπαθιώτης

Η bijoux de kant συναντά ξανά την ποίηση του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη, ογδόντα χρόνια μετά την αυτοχειρία του, σε μια παράσταση ωδή στη νοσταλγική αναπόληση και την έκσταση που οδηγεί ο ακραίος ερωτισμός. Ο κύκλος τραγουδιών για φωνή και πιάνο του συνθέτη Χρίστου Θεοδώρου παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία Γιάννη Σκουρλέτη για δώδεκα μόνο παραστάσεις στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της bijoux de kant στο Μοναστηράκι. Τα μελοποιημένα ποιήματα του «καταραμένου», φλανέρ ποιητή ερμηνεύει ο Ody Icons με τη συνοδεία του Αλέξανδρου Αβδελιώδη στο πιάνο.

Αριστοκρατικά μεγαλωμένος, άριστα μορφωμένος, μοναχοπαίδι υπουργού, ανανεωτής της παράδοσης, ανοιχτά ομοφυλόφιλος, συνοδοιπόρος των κομμουνιστών, τοξικομανής, αυτόχειρας, «παρακμιακός» και «περιπλανώμενος», ο Ναπολέων Λαπαθιώτης ξετυλίγει μέσα από τους στίχους του το διαχρονικό αίτημα για έρωτα, «τις σκοτεινές κι ανείπωτες λαχτάρες, όλες τις γνώριμες φωνές των Περασμένων, μέσα σ’ αλάλητες αυγές χαμένων παραδείσων».

Η bijoux de kant παρουσιάζει μια μουσική παράσταση για την αισθητική της ερωτικής επιθυμίας. Μια αισθητική η οποία είναι γεμάτη αντιφάσεις και προσεγγίζει το ωραίο -όχι ως κάτι απόλυτο- αλλά ως προσωπικό, υποκειμενικό και βαθιά σπαρακτικό.

Παράταση παραστάσεων για το «Κάπου περνούσε μια φωνή»


Συντελεστές

Κείμενο: Ναπολέων Λαπαθιώτης

Μουσική: Χρίστος Θεοδώρου

Σκηνοθεσία: Γιάννης Σκουρλέτης

Σκηνογραφία: bijoux de kant

Βίντεο: Έλενα Παληγιάννη

Φωτισμοί: Γιώργος Μαρουλάκος

Κίνηση: Διονύσης Νικολόπουλος

Βοηθός σκηνοθέτη: Έλενα Παληγιάννη

Φωτογραφίες: Μαίρη Λεονάρδου, Έλενα Παληγιάννη Οργάνωση παραγωγής: Γιώργος Παπαδάκης

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας: Μαριάννα Παπάκη, Νώντας Δουζίνας

Ερμηνεία: Ody Icons

Πιάνο: Αλέξανδρος Αβδελιώδης

Στο βίντεο: Γιώργης Παρταλίδης

Τοποθεσία: bijoux de kant HOOD art space, Πολυκλείτου 21,

Πρεμιέρα: Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025 στις 20:30

Παραστάσεις: Σάββατο 3 & Κυριακή 4 Ιανουαρίου

& Επιπλέον Ημερομηνίες:

Σάββατο 10 Ιανουαρίου

Σάββατο 17 Ιανουαρίου

Σάββατο 24 Ιανουαρίου

Κυριακή 1 Φεβρουαρίου

Ώρα έναρξης: 20.30


Διάρκεια: 70 λεπτά

Πληροφορίες: 6942259779

Τιμές εισιτηρίων: 14 € κανονικό, 12 € μειωμένο, 5 € ατέλεια (κατόπιν διαθεσιμότητας ανήμερα της εκδήλωσης χωρίς δυνατότητα κράτησης).

