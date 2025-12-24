Πυξ Λαξ: «Για τις παλιές αγάπες...» - με τους Γ. Ζουγανέλη και Δ. Σταρόβα

Στο VOX κάθε Σάββατο για όλο τον Ιανουάριο!

Πυξ Λαξ: «Για τις παλιές αγάπες...» - Live Στο VOX
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μετά τη μεγάλη επιτυχία των εμφανίσεών τους και την ανταπόκριση του κοινού, οι Πυξ Λαξ παίρνουν παράταση στο VOX και συνεχίζουν δυναμικά τις ζωντανές τους εμφανίσεις για όλα τα Σάββατα του Ιανουαρίου, προσκαλώντας μας σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο ένταση, συγκίνηση και αγαπημένες μελωδίες που όλοι έχουμε τραγουδήσει!

Η μπάλα σε λάθος πόδια: To βιβλίο για τα σκοτεινά δωμάτια του sportswashing

Κάτω από τον τίτλο «Για τις παλιές αγάπες...», οι διαχρονικοί τους ύμνοι, οι μελωδίες που σημάδεψαν γενιές και οι στίχοι που έγιναν βάλσαμο σε αμέτρητες ψυχές, συναντούν το χιούμορ, τη ζεστασιά και τη μοναδική σκηνική παρουσία δύο ξεχωριστών καλεσμένων: του Γιάννη Ζουγανέλη και του Δημήτρη Σταρόβα.  

Πυξ Λαξ: «Για τις παλιές αγάπες...» - με τους Γ. Ζουγανέλη και Δ. Σταρόβα

 Δεν πρόκειται απλώς για μια συναυλία∙ είναι μια μουσικοθεατρική γιορτή, ένα ταξίδι γεμάτο συγκίνηση, γέλιο, μνήμες και απρόσμενες στιγμές. Οι παλιές αγάπες που «πάνε στον παράδεισο» ξαναβρίσκουν τη φωνή τους, οι παρέες γίνονται ξανά μια μεγάλη αγκαλιά και το κοινό καλείται να τραγουδήσει δυνατά «εκείνα που μας ενώνουν». Τραγούδια που αγαπήθηκαν όσο λίγα, στίχοι που έγιναν συνθήματα, κι ένας ήχος που παραμένει ατόφιος, αληθινός, σημερινός.

Κουαρτέτο Μποροντίν: Το ιστορικό Κουαρτέτο επιστρέφει στο Μέγαρο

Το νέο άλμπουμ του συγκροτήματος «Λίγο χρώμα για τα σκούρα» θα μπλεχτεί με τα παλιότερα διαχρονικά τους τραγούδια και με την καλλιτεχνική πορεία, την αστείρευτη πηγή χιούμορ και την σπάνια έμπνευση των καλεσμένων τους!         

Πυξ Λαξ: «Για τις παλιές αγάπες...» - με τους Γ. Ζουγανέλη και Δ. Σταρόβα 

Με την αυθεντικότητα και τη δύναμη των Πυξ Λαξ και με τις ανατρεπτικές πινελιές του απρόβλεπτου Γιάννη Ζουγανέλη και του εκρηκτικού Δημήτρη Σταρόβα, η βραδιά υπόσχεται να μείνει αξέχαστη.

 

Συμμετέχουν οι μουσικοί:

Χάρης Μιχαηλίδης - Ηλεκτρική κιθάρα 

Νίκος Σάλτας – Πιάνο, πλήκτρα 

Ελευθερία Ναθαναήλ – Ακορντεόν, πλήκτρα 

Αλέκος Κούρτης - τύμπανα 

Άκης Αμπράζης - Ηλεκτρικό Μπάσο 

Μάκης Τσώτσης “MaCho” – Σαξόφωνο, κλαρίνο

Αλέξανδρος Ζουγανέλης - πνευστά   

Ηχοληψία: Νίκος Παππάς - Σάκης Πυριόχος 

Φωτισμοί -προβολές: Περικλής Μαθιέλλης - Φίλιππος Τρέπας 

Φωτογραφίες προβολών: Μάκης Σιδεράκης 

Οργάνωση παραγωγής: STRAY MUSIC 

 

Πληροφορίες:

VOX | ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 16

Τηλ. κρατήσεων: 210.3475900

Ημέρες παραστάσεων: Από το Σάββατο 25 Οκτωβρίου και κάθε Σάββατο

Ώρα έναρξης: 22:00

Προπώληση εισιτηρίων

