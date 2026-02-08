Εξαφάνιση Λόρα: Πώς το email της «ξεκλείδωσε» αναζητήσεις στο διαδίκτυο

Νέα μαρτυρία για έναν νεαρό που ήταν μαζί της

H μαρτυρία συνεπιβάτη της Λόρας που την είδε με έναν νεαρό στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» - Βίντεο Mega
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένας μήνας συμπληρώνεται σήμερα από την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας από το σπίτι της στην Πάτρα. Το μόνο που είναι πλέον επιβεβαιωμένο είναι ότι το κορίτσι ταξίδεψε στη Γερμανία, ωστόσο δεν έχει βρεθεί ακόμα κανένα ίχνος της. 

Εξαφάνιση Λόρα: Στη Γερμανία ο πατέρας της – Φόβοι για την τύχη της

H Λόρα που εξαφανίστηκε από την Πάτρα 1

Κανείς δε γνωρίζει αν από τη Φρανκφούρτη επιβιβάστηκε σε άλλη πτήση για άλλον προορισμό, και αν υπάρχει κάποιος γνωστός της στη συγκεκριμένη πόλη. Οι γονείς της πάντως έχουν πει στις αρχές, πως η Λόρα είχε γνωστούς μόνο στο Αμβούργο, όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, το οποίο απέχει από τη Φρανκφούρτη περίπου πέντε ώρες με αυτοκίνητο. 

Εξαφάνιση Λόρα: Ζητούσε συμβουλές για προσωπικό ζήτημα

Τόσο οι γονείς της, όσο και οι αρχές εκτιμούν ότι η Λόρα είχε βοήθεια τόσο κατά τη διάρκεια της οργάνωσης του σχεδίου διαφυγής της, όσο και τώρα που δε δίνει κανένα σημείο ζωής. 

Eξαφάνιση Λόρας: «Στο check in έδειξε χαρτί με την υπογραφή της μαμάς της»

Το email που χρησιμοποίησε για να βγάλει το αεροπορικό εισιτήριο από ταξιδιωτικό πρακτορείο στην Ομόνοια, αποδείχθηκε ψηφιακό «κλειδί», που άνοιξε πόρτες στις διαδικτυακές αναζητήσεις που έκανε η 16χρονη. 

H Λόρα που εξαφανίστηκε από την Πάτρα 2

Όπως προέκυψε, είχε απευθυνθεί σε διαδικτυακές κοινότητες ειδικού ενδιαφέροντος, όπου αναζητούσε πληροφορίες, καθοδήγηση και συμβουλές για ένα «προσωπικό ζήτημα».

Εξαφάνιση Λόρας: Στο «μικροσκόπιο» η συμπεριφορά και η στάση των γονιών της

Αυτό που προκαλεί μεγάλη ανησυχία στους γονείς της είναι πώς τα βγάζει πέρα στη Γερμανία, καθώς εκτιμούν ότι δεν είχε μαζί της ικανό χρηματικό ποσό για να μπορεί να καλύπτει τα έξοδά της τόσο καιρό. 

Εξαφάνιση Λόρα: Δεν είναι στη βάση των αγνοουμένων στη Γερμανία

Με την αγωνία τους να κορυφώνεται όσο περνούν οι μέρες, ανησυχούν ακόμα περισσότερο γιατί δεν έχει καταχωρηθεί η Λόρα στη βάση δεδομένων για τους ανθρώπους που αγνοούνται στη Γερμανία.

H Λόρα που εξαφανίστηκε από την Πάτρα 3

Σύμφωνα με την DW οι γερμανικές αρχές στις αρχές Ιανουαρίου και κατόπιν αιτήματος των ελληνικών αρχών είχαν αναζητήσει και είχαν βρει συγκεκριμένη διεύθυνση συγγενικού προσώπου της 16χρονης, χωρίς ωστόσο να προκύψουν συγκεκριμένα στοιχεία που να οδηγούν στον εντοπισμό της.

Εξαφάνιση Λόρας: Ο μυστηριώδης άνδρας κι ο ρόλος του αδελφού της

Έτσι αυτό που ξεκαθαρίζουν τώρα είναι ότι δεν έχουν αναλάβει, τουλάχιστον ακόμα, την κύρια διερεύνηση της υπόθεσης, και ότι αποτελεί επίσημα υπόθεση των ελληνικών αρχών. Επίσης εξηγούν ότι ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η προγραμματισμένη καταχώρηση της Λόρας στη γερμανική βάση δεδομένων για «αγνοουμένους, αγνώστους νεκρούς και αγνώστους αβοήθητους» γιατί αυτό προϋποθέτει την αποστολή υλικού ταυτοποίησης από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές. Με τον τρόπο αυτόν, όπως αναφέρει εκπρόσωπος των γερμανικών αρχών, διασφαλίζεται η ταυτοποίηση της αγνοούμενης σε περίπτωση εντοπισμού της ως άγνωστο αβοήθητο ή, ενδεχομένως, άγνωστο νεκρό πρόσωπο.  

Εξαφάνιση Λόρα: Οι γονείς της κλήθηκαν να δώσουν λεπτομέρειες

Αυτό που έχει γίνει είναι ότι έχει εκδοθεί επίσημη αγγελία εξαφάνισης της Λόρας από τη γερμανική οργάνωση «Vermisste Kinder» για εξαφανισμένα παιδιά.

 

 

Εξαφάνιση Λόρα: Νέα μαρτυρία για έναν άνδρα που τη συνόδευε στο ταξίδι

Την ίδια ώρα μια νέα μαρτυρία αναφέρει έναν νεαρό άνδρα που συνόδευε τη Λόρα στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος».

H Λόρα που εξαφανίστηκε από την Πάτρα 4

«Μπροστά μου στο γκισέ είναι η κοπέλα. Η Λόρα. Δεν την έχω γνωρίσει, δεν την ξέρω, αλλά βλέπω ότι είναι πολύ ανήσυχη. Εκεί είναι ένας νεαρός που έχουν επαφή με τα μάτια. Και με τα μάτια και χειρονομίες. Λέω γνωστός της θα είναι. Παρατήρησα ότι η κοπέλα που είναι στο γκισέ, της λέει ότι είστε 16 ετών και δεν μπορείτε να πετάξετε χωρίς συγκατάθεση. Πάντα στα αγγλικά. Και κοιτάει αυτή τον νεαρό και του το λέει. Και της λέει αυτός “στην τσέπη σου έχεις εξουσιοδότηση”. Ήταν πολύ αθλητικός, ψηλός γύρω στο 1.85. Μαλλιά σκούρα, πρόσωπο λίγο αγριωπό» ανέφερε ο μάρτυρας.

Η Λόρα ταξίδεψε για Φρανκφούρτη: Επίσημη επιβεβαίωση από την αεροπορική

Τέλος, όπως έγινε γνωστό ο πατέρας της Λόρας βρίσκεται στο Αμβούργο, προκειμένου να συνδράμει στις προσπάθειες εντοπισμού του παιδιού του. 

Μιλώντας στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ», ο δικηγόρος της οικογένειας, Τηλέμαχος Μπενετάτος, ανέφερε ότι οι γονείς της Λόρας έχουν έρθει σε επαφή με διάφορες δομές στη Γερμανία προκειμένου να διαπιστώσουν αν βρίσκεται εκεί το παιδί τους. 

Λόρα: Ο πατέρας της αποκάλυψε στην ΕΛ.ΑΣ. την πτήση για τη Φρανκφούρτη!

«Κάποιοι λένε ότι δεν έχουν πάει να το αναζητήσουν, αλλά αναρωτιέμαι: πού ακριβώς να πάνε; Στο Βερολίνο; Στο Μόναχο; Στη Φρανκφούρτη; Να πάρουν ένα αεροπλάνο και να πάνε πού;» αναρωτήθηκε και πρόσθεσε:

«Να χτυπούν πόρτα - πόρτα μήπως κάποιος έχει δει το παιδί τους; Λένε ακόμα και για το Αμβούργο. Ένα παιδί που θέλει να κρυφτεί και να μη βρεθεί, θα πάει σε γνώριμα μέρη; Οι άνθρωποι έχουν κάνει όσα όφειλαν να κάνουν. Επικοινώνησαν με γνωστούς τους στο Αμβούργο ώστε να έχουν τον νου τους».

