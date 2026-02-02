Λόρα: Ο πατέρας της αποκάλυψε στην ΕΛ.ΑΣ. την πτήση για τη Φρανκφούρτη!

Νέες αποκαλύψεις για την υπόθεση της Λόρα έφερε στη δημοσιότητα το ρεπορτάζ του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της Κατερίνας Ρίστα, ο πατέρας της Λόρα ήταν αυτός που αποκάλυψε στις αρχές ότι το παιδί έχει φύγει για τη Γερμανία και συγκεκριμένα για Φρανκφούρτη.

Βλέποντας ότι οι έρευνες ήταν στο «σημείο μηδέν», κάλεσε ο ίδιος τη Lufthansa και επειδή έχει πρώτου βαθμού συγγένεια του απάντησαν, κάτι που όμως δεν έκαναν στην Αστυνομία! Στη συνέχεια ο πατέρας της Λόρα ενημέρωσε την Ασφάλεια και την Τρίτη το απόγευμα κλήθηκε μαζί με τη σύζυγό του για κατάθεση.

Χαρακτηριστικό είναι ότι οι αστυνομικοί είδαν στα βλέμματά τους ανακούφιση. Το ερώτημα είναι αν αυτό συμβαίνει «επειδή ξέρουν ότι το παιδί τους είναι στη Γερμανία ή επειδή υποψιάζονται που είναι;», όπως ανέφερε η δημοσιογράφος του Star.

Τι είπαν οι γονείς της Λόρα στην ΕΛ. ΑΣ.

Πάντως σύμφωνα με πληροφορίες επίσης του Star, είπαν: «Στη Φρανκφούρτη δεν έχουμε πάει ποτέ και δεν έχουμε κανέναν. Στο Αμβούργο όμως είναι οι άνθρωποί μας. Έχουμε και φίλους αλλά και ο ετεροθαλής αδερφός της εκεί μένει. Οι φίλοι μας είναι ενήμεροι αν δουν τη Λόρα ή αν μάθουν κάτι να μας ειδοποιήσουν».

Τι κατέθεσαν οι γονείς της Λόρας

Οι γερμανικές αρχές έχουν λάβει κατάθεση και από τον αδερφό της 16χρονης, που όπως φαίνεται δεν μένει ούτε σε εκείνον.

Υπάρχει όμως ένα ακόμα πρόσωπο - κλειδί, η γυναίκα που εμπιστευόταν η Λόρα όσο κανέναν και είναι εκείνη που την είχε ως δεύτερη μάνα. Είναι η γυναίκα που είχε κάνει την καταγγελία στις γερμανικές αρχές για τον πατέρα της Λόρα με αποτέλεσμα η 16χρονη να καταλήξει για λίγες μέρες σε δομή.

Όπως επίσης ανέφερε η Κ. Ρίστα, η Ελληνική Αστυνομία περιμένει αυτή τη στιγμή την επίσημη επιβεβαίωση ότι το παιδί είναι στη Γερμανία και περιμένει επίσης τη λίστα επιβατών, που είναι αμφίβολο όμως αν θα τη λάβει.

Τέλος, οι αστυνομικοί πήραν απάντηση στο έγγραφο που έστειλαν στους Γερμανούς συναδέλφους τους για το αν το παιδί έχει αποβιβαστεί, αλλά όμως τους είπαν πως δεν μπορούν να το επιβεβαιώσουν!

Τα αναπάντητα ερωτήματα και οι «στοχευμένες» κινήσεις της 16χρονης

Το θρίλερ της εξαφάνισης της Λόρα συνεχίζεται. Κάτω από τη «μύτη» των ελληνικών και γερμανικών αρχών, αλλά και της Europol, η ανήλικη παραμένει κρυμμένη.

Όπως ανέφερε στο ρεπορτάζ του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star ο Μάνοα Σωτηρόπουλος, η Λόρα μέσα σε 12 ώρες διένυσε 2.300 χιλιόμετρα, αποφεύγοντας κάμερες και ακολουθώντας επιλεκτικές διαδρομές. Από το Ρίο βρέθηκε, για άγνωστο λόγο, στον Ζωγράφου και στη συνέχεια στην Ομόνοια, περιοχή με μικρά, σχεδόν «αόρατα» ταξιδιωτικά γραφεία.

Λόρα: Ο χάρτης με τις κινήσεις της

Σύμφωνα με ειδικούς, ακόμη και αν οι αρχές γνωρίζουν πού βρίσκεται, δεν είναι βέβαιο ότι θα ενημερωθούν οι γονείς της ή η Ελληνική Αστυνομία, εφόσον εξετάζεται το ενδεχόμενο ενδοοικογενειακής βίας.

Καθοριστική θεωρείται η κατάθεση οδηγού ταξί, καθώς οι αρχές έχουν χαρτογραφήσει τη διαδρομή προς το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και επιχειρούν να εντοπίσουν τα ηλεκτρονικά ίχνη της Λόρα, μετά τηλεφωνική επικοινωνία που φέρεται να είχε στα ρωσικά.

Το ρεπορτάζ του Star αποκάλυψε επίσης ότι η ανήλικη είχε μαζί της δύο κινητά τηλέφωνα: με το ένα έστελνε μόνο email, χρησιμοποιώντας κρυπτογραφημένη υπηρεσία ελβετικής εταιρείας, ενώ με το δεύτερο πραγματοποιούσε μόνο τηλεφωνικές κλήσεις.

Τα δύο τηλέφωνα της Λόρα

Οι γερμανικές αρχές έχουν ενημερώσει επισήμως ότι κανένας από τους σχετικούς τηλεφωνικούς αριθμούς δεν έχει ενεργοποιηθεί μέχρι στιγμής.

