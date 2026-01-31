Nέες αποκαλύψεις για τη Λόρα: Έφυγε πριν δηλωθεί η εξαφάνισή της

Οι γερμανικές αρχές δεν απαντούν στην Ελληνική Αστυνομία

STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Ρεπορτάζ Μάνος Σωτηρόπουλος, δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Nέες αποκαλύψεις βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την υπόθεση της 16χρονης Λόρα Φαίνεται πως η κοπέλα είχε προλάβει να αγοράσει το εισιτήριό της για Γερμανία, πριν καν οι γονείς της δηλώσουν την εξαφάνισή της! 

Λόρα: H στιγμή που η 16χρονη αγοράζει εισιτήριο στην Ομόνοια για Γερμανία

Ο Μάνος Σωτηρόπουλος αναφέρθηκε σε  ντοκουμέντα και πληροφορίες για τις κινήσεις της πριν μπει στο αεροπλάνο στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Star με την Κατερίνα Τσαμούρη.   

Eξαφάνιση Λόρας: Μυστήριο με 18χρονη φίλη της στου Ζωγράφου

Όπως ανέφερε στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Star,  φαίνεται η Λόρα να μπαίνει βιαστική σε ταξιδιωτικό πρακτορείο στην Ομόνοια.Το βίντεο είναι από την ημέρα που η Λόρα εξαφανίστηκε,στις 8 Ιανουαρίου και έχει τραβηχτεί στις 11. 20 το πρωί.

Η στιγμή που η Λόρα αγοράζει εισιτήριο για τη Γερμανία

Η στιγμή που η Λόρα αγοράζει εισιτήριο για τη Γερμανία  

Φορά μαύρα ρούχα και μαύρο καπέλο. Ζητά ένα εισιτήριο για Γερμανία και πληρώνει μετρητά 205 ευρω. Το εισιτήριο κλείστηκε κανονικά στο όνομά της, αφού έδειξε το διαβατήριό της, αλλά ο ιδιοκτήτης βλέποντάς την πίστεψε πως πρόκειται για ενήλικη και δεν έλεγξε την πραγματική της ηλικία της.

Η αγορά εισιτηρίου από τη Λόρα

Η αγορά εισιτηρίου από τη Λόρα 

Η πτήση της θα έφευγε στις 5.30 το απόγευμα. Δηλαδή, πριν ακόμη δηλωθεί η εξαφάνισή της από τους γονείς της κάτι που έγινε στις 7.40 ο ίδιο βράδυ. Την ώρα εκείνη η Λόρα πιθανότατα πετούσε προς Φραγκφούρτη. 

Εξαφάνιση Λόρα: Τι λέει η γυναίκα που ισχυρίζεται πως την είδε στο Βερολίνο

Στο αεροδρόμιο φαίνεται πως πήγε με ταξί που κάλεσε μέσω εφαρμογής. Μέχρι και αυτήν τη στιγμή πάντως η Λουτφχάνσα δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα στις ελληνικές αρχές ότι η Λόρα πέταξε προς τη Γερμανία. 

Μόνο με εισαγγελική παραγγελία μπορεί να δοθεί η λίστα των επιβατών. Παράλληλα δεν υπάρχει και καμία απάντηση από τη Γερμανική πλευρά για το αν έχουν εντοπίσει την ανήλικη κοπέλα στην Γερμανία. 
 

