Τα «γυρίζει» πάλι ο Τραμπ: «Δε θέλουμε βοήθεια από καμία χώρα»

«Το ΝΑΤΟ κάνει ανόητο λάθος για τα Στενά του Ορμούζ»

17.03.26 , 19:48 Ακίνητα: Οι τιμές πώλησης «τρέχουν» πιο γρήγορα από τα ενοίκια
17.03.26 , 19:46 Peugeot 308: Δείτε τις τιμές του νέου μοντέλου
17.03.26 , 19:44 Τροχός της Τύχης: Δυσκόλεψαν τα «Αντίθετα» την Αγλαΐα - Εσύ πώς θα τα πας;
17.03.26 , 19:40 Youth Pass 2026: 150 ευρώ για νέους
17.03.26 , 19:19 Χάος για την πληρωμή των «παλιών» κλήσεων της δημοτικής αστυνομίας
17.03.26 , 18:38 Πώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αποδυναμώνει την Τουρκία
17.03.26 , 18:30 Ανέστης Τεντέσκι: «Έχω αδυναμία στις μελαχρινές»
17.03.26 , 18:26 Τα «γυρίζει» πάλι ο Τραμπ: «Δε θέλουμε βοήθεια από καμία χώρα»
17.03.26 , 17:52 DS N°7: Το νέο μοντέλο ήρθε από το...διάστημα
17.03.26 , 17:50 Κυβέρνηση: Δεν στέλνουμε πλοία στα Στενά του Ορμούζ
17.03.26 , 17:40 StarLight - Κερασία Σαμαρά: «Τώρα πια, θα προτιμούσα τη σκηνοθεσία»
17.03.26 , 17:19 Παραίτηση «βόμβα» στο επιτελείο Τραμπ - «To Ιράν δεν ήταν άμεση απειλή»
17.03.26 , 17:01 Αλλάζει ο καιρός: «Έρχεται σιβηρική εισβολή με κρύο, βροχές και χιόνια»
17.03.26 , 16:51 Έλενα Μακρή για Αντώνη Λυμπέρη: «Οι 3 κολλητές μου είχαν σχέση μαζί του»
17.03.26 , 16:43 Σημαντική αύξηση στην τιμή της χρυσής λίρας
Ιωάννα Τούνη: «Το μοναδικό πρόβλημα που θέλω να έχω στη ζωή μου»
MasterChef: «Είναι ό,τι χειρότερο θα μπορούσε να συμβεί. Σατανικό»
Γνωστός δημοσιογράφος: «Με τον πατέρα μου δεν έχω σχέσεις, με πλήγωσε πολύ»
Ελένη Τσολάκη - άβολο: «Επιστρέφει» στον ΑΝΤ1 με την... κομμένη της εκπομπή
Ανθή Βούλγαρη: Το πάρτι για τα πρώτα γενέθλια του γιου της!
«Νομίζω ότι είμαι πιο δημοφιλής ως ΛΟΑΤΚΙ άτομο, παρά ως ηθοποιός»
Akylas: Η δημόσια συγγνώμη στο κοινό του
Καινούργιου – Κουτσουμπής: Η τρυφερή φωτογραφία λίγο πριν γίνουν γονείς
Πέτρος Κωστόπουλος - Αποκάλυψη: «Εγώ θα παραδώσω την Αμαλία ως νύφη»
Αθηνά Οικονομάκου - Μπρούνο Τσερέλα: Χιόνι και έρωτας στο Κουρσεβέλ
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ / Φωτογραφία AP (Alex Brandon)
«Δεν χρειαζόμαστε βοήθεια για να συνοδεύσουμε τα πλοία στα στενά του Ορμούζ», λέει τώρα ο Τραμπ / Βίντεο Ερτ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται βοήθεια από το ΝΑΤΟ για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.
  • Καταγγέλλει την απόφαση των συμμάχων του ΝΑΤΟ ως "ανόητο λάθος" και υποστηρίζει ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ είναι υποστηρικτικές προς τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ.
  • Ο Τραμπ αναφέρει ότι οι ΗΠΑ έχουν καταγράψει μεγάλη στρατιωτική επιτυχία και δεν επιθυμούν πλέον βοήθεια.
  • Ο οικονομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου επισημαίνει ότι πετρελαιοφόρα αρχίζουν να διασχίζουν το Στενό του Ορμούζ.
  • Υπάρχει ανησυχία για τη μείωση της εξαγωγής διυλισμένου πετρελαίου από την Ασία προς τις ΗΠΑ.

Tα «γυρίζει» ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την άρνηση των συμμάχων του ΝΑΤΟ να συμμετέχουν στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και λέει πλέον ότι δε χρειάζεται τη βοήθειά τους, χαρακτηρίζοντας την απόφαση της συμμαχίας ως «ανόητο λάθος».

Μέση Ανατολή: H στιγμή που ο Νετανιάχου δίνει εντολή για εξόντωση Λαριτζανί

Σε δηλώσεις που έκανε σε μια εκδήλωση στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ είπε, επίσης, πως οι χώρες του ΝΑΤΟ είναι υποστηρικτικές προς τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ, ο οποίος διανύει ήδη την τρίτη εβδομάδα του, ακόμα και αν δεν θέλουν να εμπλακούν.  

«Νομίζω ότι το ΝΑΤΟ κάνει ένα πολύ ανόητο λάθος», τόνισε ο Τραμπ. «Όλοι συμφωνούν με εμάς, όμως δε θέλουν να βοηθήσουν. Και εμείς, ξέρετε, εμείς ως ΗΠΑ πρέπει να το θυμόμαστε αυτό, διότι πιστεύουμε πως είναι αρκετά σοκαριστικό», σημείωσε.  

Λίγο νωρίτερα, αφού το αίτημά του για συνδρομή για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ είχε απορριφθεί από την πλειονότητα των συμμάχων των ΗΠΑ, ο Αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωνε πως δεν «έχει πλέον ανάγκη βοήθειας».  

«Οι ΗΠΑ ενημερώθηκαν από τους περισσότερους "συμμάχους" μας στο ΝΑΤΟ ότι δεν θέλουν να εμπλακούν στη στρατιωτική επιχείρησή μας εναντίον του τρομοκρατικού ιρανικού καθεστώτος», έγραψε στο δίκτυό του  Truth Social. 

«Λόγω του ότι καταγράψαμε τόσο μεγάλη Στρατιωτική Επιτυχία, δεν έχουμε πλέον "ανάγκη", ούτε επιθυμούμε, τη βοήθεια χωρών του ΝΑΤΟ. Ποτέ δεν είχαμε!», ανέφερε ο Τραμπ στην ανάρτησή του.  

«Δεν εξεπλάγην, ωστόσο, από τις ενέργειές τους, διότι πάντα θεωρούσα το ΝΑΤΟ, που μας στοιχίζει εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια τον χρόνο για να προστατεύουμε αυτές τις χώρες, ως ένα σύστημα μονής κατεύθυνσης», έκρινε ο επικεφαλής του αμερικανικού κράτους, χωρίς, εντούτοις, να διατυπώσει απειλές για αντίποινα.   

«Πετρελαιοφόρα άρχισαν να διασχίζουν το Στενό του Ορμούζ», λέει ο Λευκός Οίκος

Νωρίτερα, ο οικονομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Κέβιν Χάσετ, μιλώντας στο CNBC δήλωσε ότι πετρελαιοφόρα διασχίζουν το Στενό του Ορμούζ και ότι οι ενέργειες του Ιράν να περιορίσει ασφυκτικά την κυκλοφορία μέσω της ναυτιλιακής οδού δεν έχουν βλάψει την οικονομία των ΗΠΑ, επαναλαμβάνοντας τη θέση της αμερικανικής κυβέρνησης Τραμπ ότι ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει σε εβδομάδες, όχι σε μήνες.

«Ήδη βλέπετε πετρελαιοφόρα σε μικρή ροή να αρχίζουν να διασχίζουν το Στενό και νομίζω ότι αυτό είναι ένα σημάδι του πόσα λίγα έχουν απομείνει στο Ιράν», είπε.

«Είμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι αυτό θα τελειώσει σε μικρό χρονικό διάστημα και στη συνέχεια θα υπάρξει αντίκτυπος στις τιμές όταν αυτό τελειώσει σε μερικές εβδομάδες, καθώς τα πλοία θα καταφέρουν να φτάνουν στα διυλιστήρια», συμπλήρωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Σημείωσε ότι υπάρχει ανησυχία ότι η Ασία μπορεί να μην εξάγει τόσο πολύ διυλισμένο πετρέλαιο στις ΗΠΑ για να διαχειριστεί μια μείωση της προσφοράς από τη Μέση Ανατολή.

«Βλέπουμε κάποιες ενδείξεις ότι μπορεί να το αποσύρουν αυτό για να βεβαιωθούν ότι έχουν αρκετή ενέργεια για τους εαυτούς τους. Και έχουμε ένα σχέδιο για αυτό», είπε.

 

 

