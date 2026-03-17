Τα «γυρίζει» πάλι ο Τραμπ: «Δε θέλουμε βοήθεια από καμία χώρα»

«Δεν χρειαζόμαστε βοήθεια για να συνοδεύσουμε τα πλοία στα στενά του Ορμούζ», λέει τώρα ο Τραμπ

Tα «γυρίζει» ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την άρνηση των συμμάχων του ΝΑΤΟ να συμμετέχουν στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και λέει πλέον ότι δε χρειάζεται τη βοήθειά τους, χαρακτηρίζοντας την απόφαση της συμμαχίας ως «ανόητο λάθος».

Σε δηλώσεις που έκανε σε μια εκδήλωση στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ είπε, επίσης, πως οι χώρες του ΝΑΤΟ είναι υποστηρικτικές προς τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ, ο οποίος διανύει ήδη την τρίτη εβδομάδα του, ακόμα και αν δεν θέλουν να εμπλακούν.

«Νομίζω ότι το ΝΑΤΟ κάνει ένα πολύ ανόητο λάθος», τόνισε ο Τραμπ. «Όλοι συμφωνούν με εμάς, όμως δε θέλουν να βοηθήσουν. Και εμείς, ξέρετε, εμείς ως ΗΠΑ πρέπει να το θυμόμαστε αυτό, διότι πιστεύουμε πως είναι αρκετά σοκαριστικό», σημείωσε.

Λίγο νωρίτερα, αφού το αίτημά του για συνδρομή για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ είχε απορριφθεί από την πλειονότητα των συμμάχων των ΗΠΑ, ο Αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωνε πως δεν «έχει πλέον ανάγκη βοήθειας».

«Οι ΗΠΑ ενημερώθηκαν από τους περισσότερους "συμμάχους" μας στο ΝΑΤΟ ότι δεν θέλουν να εμπλακούν στη στρατιωτική επιχείρησή μας εναντίον του τρομοκρατικού ιρανικού καθεστώτος», έγραψε στο δίκτυό του Truth Social.

«Λόγω του ότι καταγράψαμε τόσο μεγάλη Στρατιωτική Επιτυχία, δεν έχουμε πλέον "ανάγκη", ούτε επιθυμούμε, τη βοήθεια χωρών του ΝΑΤΟ. Ποτέ δεν είχαμε!», ανέφερε ο Τραμπ στην ανάρτησή του.

«Δεν εξεπλάγην, ωστόσο, από τις ενέργειές τους, διότι πάντα θεωρούσα το ΝΑΤΟ, που μας στοιχίζει εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια τον χρόνο για να προστατεύουμε αυτές τις χώρες, ως ένα σύστημα μονής κατεύθυνσης», έκρινε ο επικεφαλής του αμερικανικού κράτους, χωρίς, εντούτοις, να διατυπώσει απειλές για αντίποινα.

«Πετρελαιοφόρα άρχισαν να διασχίζουν το Στενό του Ορμούζ», λέει ο Λευκός Οίκος

Νωρίτερα, ο οικονομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Κέβιν Χάσετ, μιλώντας στο CNBC δήλωσε ότι πετρελαιοφόρα διασχίζουν το Στενό του Ορμούζ και ότι οι ενέργειες του Ιράν να περιορίσει ασφυκτικά την κυκλοφορία μέσω της ναυτιλιακής οδού δεν έχουν βλάψει την οικονομία των ΗΠΑ, επαναλαμβάνοντας τη θέση της αμερικανικής κυβέρνησης Τραμπ ότι ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει σε εβδομάδες, όχι σε μήνες.

«Ήδη βλέπετε πετρελαιοφόρα σε μικρή ροή να αρχίζουν να διασχίζουν το Στενό και νομίζω ότι αυτό είναι ένα σημάδι του πόσα λίγα έχουν απομείνει στο Ιράν», είπε.

«Είμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι αυτό θα τελειώσει σε μικρό χρονικό διάστημα και στη συνέχεια θα υπάρξει αντίκτυπος στις τιμές όταν αυτό τελειώσει σε μερικές εβδομάδες, καθώς τα πλοία θα καταφέρουν να φτάνουν στα διυλιστήρια», συμπλήρωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Σημείωσε ότι υπάρχει ανησυχία ότι η Ασία μπορεί να μην εξάγει τόσο πολύ διυλισμένο πετρέλαιο στις ΗΠΑ για να διαχειριστεί μια μείωση της προσφοράς από τη Μέση Ανατολή.

«Βλέπουμε κάποιες ενδείξεις ότι μπορεί να το αποσύρουν αυτό για να βεβαιωθούν ότι έχουν αρκετή ενέργεια για τους εαυτούς τους. Και έχουμε ένα σχέδιο για αυτό», είπε.