Το Ισραήλ βομβάρδισε Ιράν και Λίβανο - Επίθεση κοντά στο γραφείο Νετανιάχου

Ανεξέλεγκτος μοιάζει ο πόλεμος στο Ιράν, που έχει αποσταθεροποιήσει όλη την περιοχή της Μέση Ανατολής για μια ακόμα φορά. Επιθέσεις με drones και ρουκέτες πραγματοποιήθηκαν εναντίον της αμερικανικής πρεσβείας στη Βαγδάτη, ενώ το Ισραήλ εξαπέλυσε ταυτόχρονους βομβαρδισμούς εναντίον της Τεχεράνης και του Λιβάνου. Το Ιράν απάντησε με επίθεση κοντά στα γραφεία του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Την ίδια ώρα σε νέες δηλώσεις του ο Ντόναλντ Τραμπ, τόνισε πως με την επέμβαση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν αποφεύχθηκε ένας Γ΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, ενώ άφησε και πάλι αιχμές εναντίον των χωρών που απέρριψαν την πρότασή του για αποστολή πολεμικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.

Πύραυλος έπεσε κοντά στο γραφείο του Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ

Σύμφωνα με το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tansim, ιρανικός πύραυλος που εκτοξεύτηκε το πρωί της Τρίτης έπεσε κοντά στο γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Οι πύραυλοι έπληξαν θέσεις «λίγα μέτρα» από το κτίριο στο κέντρο της Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Την περασμένη εβδομάδα, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι θα κυνηγήσουν τον Νετανιάχου πριν αρχίσουν να κυκλοφορούν φήμες στο διαδίκτυο για τον θάνατό του, τις οποίες διέψευσε δημοσιεύοντας ένα βίντεο στο οποίο αγοράζει καφέ.

Μέση Ανατολή: Αναφορές ότι ο ισραηλινός στρατός στοχοποίησε τον επικεφαλής ασφαλείας του Ιράν

Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο στρατός έβαλε στο στόχαστρο τον επικεφαλής ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζάνι, προσθέτοντας ότι δεν είναι σαφές αν σκοτώθηκε ή τραυματίστηκε.

O Αλί Λαριτζανί

Το Ιράν δεν έχει ακόμη σχολιάσει την είδηση.

Μέση Ανατολή: Ο στρατός του Ισραήλ βομβαρδίζει τις πρωτεύουσες του Ιράν και του Λιβάνου

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε νωρίς το πρωί ότι εξαπέλυσε αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον της Τεχεράνης και «θέσεων» του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ στη Βηρυτό.

בטהרן ובביירות במקביל: צה״ל החל בגלי תקיפות נרחבים



ראשוני: צה"ל החל כעת בגל תקיפות נרחב לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני ברחבי טהרן.



במקביל, צה״ל החל כעת בגל תקיפות נוסף לעבר תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בביירות.



פרטים נוספים בהמשך — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 17, 2026

Τρεις συνοικίες της Βηρυτού βομβαρδίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες, σύμφωνα με το λιβανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, ισραηλινά αεροσκάφη έπληξαν τις συνοικίες Κααφάτ και Χαρέτ Χρέικ, στο νότιο τμήμα της πόλης, ενώ στοχοποιήθηκε επίσης διαμέρισμα σε ψηλό όροφο πολυκατοικίας στη Ντόχα Αραμούν, στον ίδιο τομέα.

Σύμφωνα με τις IDF, οι ταυτόχρονες επιθέσεις σημειώνονται μετά από σειρά συντονισμένων επιθέσεων που εξαπέλυσαν το Ιράν και η Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ, τις οποίες, όπως υποστηρίζουν, είχαν οργανώσει από κοινού.

Ιράκ: Επίθεση με drones εναντίον της αμερικανικής πρεσβείας στη Βαγδάτη

Επίθεση με drones και ρουκέτες πραγματοποιήθηκε επίσης τις πρώτες πρωινές ώρες εναντίον της αμερικανικής πρεσβείας στη Βαγδάτη.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας να αναχαιτίζει βλήμα προτού δεύτερο πέσει πάνω στη διπλωματική αντιπροσωπεία και μαύρος καπνός αρχίσει να υψώνεται έπειτα από έκρηξη. Σύμφωνα με αξιωματικό των δυνάμεων ασφαλείας, «τουλάχιστον ένα drone έπεσε πάνω στην πρεσβεία».

Πηγές του πρακτορείου ειδήσεων Reuters ανέφεραν ότι η επίθεση έγινε με τουλάχιστον πέντε μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, κάποια από τα οποία έπληξαν την διπλωματική αντιπροσωπεία των ΗΠΑ, στην αυστηρά φυλασσόμενη πράσινη ζώνη της Βαγδάτης.

Έκαναν επίσης λόγο για την πιο έντονη επίθεση στην αμερικανική πρεσβεία από τότε που ξεκίνησε ο νέος πόλεμος στη Μέση Ανατολή

Μέση Ανατολή: Εκρήξεις σε Ντουμπάι και Ντόχα

Την ίδια ώρα, εκρήξεις ακούστηκαν στο Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, και στη Ντόχα, την πρωτεύουσα του Κατάρ, σύμφωνα με ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου.

Το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ ανέφερε ότι αναχαιτίστηκε πύραυλος.

Στο Ντουμπάι πριν από την έκρηξη στάλθηκε ειδοποίηση στα κινητά των κατοίκων, καλώντας τους να αναζητήσουν καταφύγιο «αμέσως», λόγω «απειλής» πληγμάτων με «πυραύλους».

Το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ ανέφερε πως ξέσπασε πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη εξαιτίας της πτώσης θραυσμάτων μετά την αναχαίτιση πυραύλου, προσθέτοντας πως δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Χτυπήθηκε δεξαμενόπλοιο στα ΗΑΕ

Βλήμα άγνωστου τύπου έπληξε δεξαμενόπλοιο αγκυροβολημένο κάπου 23 ναυτικά μίλια (42 χιλιόμετρα και πλέον) από τη Φουτζάιρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, προκαλώντας «περιορισμένες» ζημιές και χωρίς να τραυματιστεί κανένα από τα μέλη του πληρώματος, ανέφερε η υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO, η οποία υπάγεται στις βρετανικές ένοπλες δυνάμεις.

Κατά την ίδια πηγή, δεν υπήρξε περιβαλλοντική επίπτωση.

Μέση Ανατολή: Φωτιά σε πετρελαϊκή ζώνη στα Εμιράτα

Οι αρχές της πόλης Φουτζάιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανέφεραν επίσης ότι ξέσπασε πυρκαγιά στη Ζώνη Πετρελαϊκής Βιομηχανίας της Φουτζάιρα (FOIZ) μετά από επίθεση με drone.

«Ομάδες της Πολιτικής Άμυνας του Εμιράτου ανέλαβαν αμέσως δράση για την αντιμετώπιση του συμβάντος και συνεχίζουν τις προσπάθειές τους για να το θέσουν υπό έλεγχο», ανέφερε το γραφείο Τύπου της κυβέρνησης της Φουτζάιρα στα ΗΑΕ.

Μια «μεγάλη πυρκαγιά» ξέσπασε στην ίδια περιοχή τη Δευτέρα, αφού αυτή έγινε στόχος επίθεσης με drone.

Η FOIZ φιλοξενεί τη μεγαλύτερη εμπορική αποθήκη για προϊόντα διύλισης πετρελαίου στη Μέση Ανατολή, με χωρητικότητα περίπου 70 εκατομμυρίων βαρελιών.

Μέση Ανατολή: Τα ΗΑΕ κλείνουν προληπτικά τον εναέριο χώρο τους

Μετά από τις εξελίξεις αυτές η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανακοίνωσε το προσωρινό πλήρες κλείσιμο του εναέριου χώρους τους ως «εξαιρετικό προληπτικό μέτρο», εν μέσω αναχαιτίσεων πυραύλων και μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων.

Λίγη ώρα νωρίτερα, το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ είχε ανακοινώσει ότι η αντιαεροπορική άμυνα επιχείρησε για την αναχαίτιση πυραύλων και drones που εξαπολύθηκαν από το Ιράν, το οποίο συνεχίζει τα πλήγματα σε κράτη του Κόλπου.

Ντόναλντ Τραμπ: «Αν δεν είχαμε επιτεθεί στο Ιράν θα άρχιζε Γ΄ Παγκόσμιος Πόλεμος»

Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν απέτρεψε έναν πιθανό Γ΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, υποστηρίζοντας ότι χωρίς την αμερικανική επέμβαση η Τεχεράνη θα αποκτούσε σύντομα πυρηνικό όπλο.

Trump on Iran:



All of those missiles that were launched against their neighbors were set long ago, long before they expected to use them so quickly.



Had we not done this, you would have had a nuclear war that would have evolved into WW3. pic.twitter.com/SKJis8aGOL — Clash Report (@clashreport) March 16, 2026

Μιλώντας από το Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι αν οι ΗΠΑ δεν είχαν «αποδεκατίσει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, η χώρα θα μπορούσε να αποκτήσει πυρηνικά όπλα μέσα σε έναν μήνα και να τα χρησιμοποιήσει πρώτα εναντίον του Ισραήλ και στη συνέχεια εναντίον της υπόλοιπης Μέσης Ανατολής».

«Θα οδηγούσε σε έναν πυρηνικό πόλεμο που θα εξελισσόταν σε Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο και, το πιο σημαντικό, σε έναν πόλεμο που δεν θα άφηνε τίποτα πίσω του», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «κάναμε κάτι σπουδαίο για τον κόσμο».

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι «το Ιράν δεν πρέπει να έχει πυρηνικά όπλα», σημειώνοντας ότι η στρατιωτική επιχείρηση είχε στόχο να αποτρέψει αυτό το ενδεχόμενο.

Παράλληλα, υπερασπίστηκε την απόφασή του να προχωρήσει σε στρατιωτική δράση, λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι «αν πιστεύετε πως το Ιράν δεν πρέπει να διαθέτει πυρηνικά όπλα, τότε πρέπει να αγαπάτε αυτό που έκανα».

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο με το Ιράν ακόμη και μέσα στην εβδομάδα, αλλά δε θεωρεί πιθανό να το πράξει άμεσα.

Ντόναλντ Τραμπ: Καρφιά προς τις χώρες που δε βοηθούν στα Στενά του Ορμούζ

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του ανέφερε ότι αρκετές χώρες που εξαρτώνται ενεργειακά από τη διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ, όπως η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα και η Κίνα, θα έπρεπε —όπως είπε— να ευχαριστούν τις ΗΠΑ και να συμβάλουν στις προσπάθειες για την ασφάλεια της περιοχής.

Παράλληλα άφησε αιχμές προς τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, λέγοντας ότι ενημέρωσε το Λονδίνο πως οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται τα βρετανικά αεροπλανοφόρα που προσφέρθηκαν για την υποστήριξη των επιχειρήσεων.