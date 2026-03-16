Μαρινάκης: «Καμία εμπλοκή σε στρατιωτική επιχείρηση στα Στενά του Ορμούζ»

Η ελληνική εμπλοκή περιορίζεται μόνο στην ευρωπαϊκή αποστολή «Ασπίδες»

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελλάδα δεν θα εμπλακεί σε στρατιωτική επιχείρηση στα Στενά του Ορμούζ, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
  • Η συμμετοχή της Ελλάδας περιορίζεται στην ευρωπαϊκή επιχείρηση «Ασπίδες» στην Ερυθρά Θάλασσα, σε συνεργασία με την Ιταλία.
  • Ο στόχος της επιχείρησης «Ασπίδες» είναι η προστασία των εμπορικών πλοίων και η διασφάλιση της ναυσιπλοΐας.
  • Η ελληνική κυβέρνηση καλεί το Ιράν να σεβαστεί την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και να επιδιώξει διπλωματικές λύσεις.
  • Η Ελλάδα συμμετέχει αποκλειστικά σε επιχειρήσεις υπό την αιγίδα της ΕΕ, αποφεύγοντας πολεμικές συγκρούσεις.

Καμία εμπλοκή δε θα έχει η Ελλάδα σε ενδεχόμενη στρατιωτική επιχείρηση στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με όσα είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών. Νωρίτερα από τις Βρυξέλλες και ο υπουργός Εξωτερικών, Γ. Γεραπετρίτης είχε αποκλείσει στρατιωτική εμπλοκή της χώρας στην περιοχή. 

Μέση Ανατολή: «Τα Στενά του Ορμούζ θα κρίνουν τη διάρκεια του πολέμου»

«Δεν υπάρχει ζήτημα εμπλοκής της Ελλάδας στο Στενό του Ορμούζ» ανέφερε και πρόσθεσε ότι «η χώρα μας συμμετέχει στην επιχείρηση Ασπίδες, επιχείρηση που είναι προσδιορισμένη στην Ερυθρά Θάλασσα».

H Ελλάδα είναι μία ακόμα χώρα που αρνείται να εμπλακεί στρατιωτικά στα Στενά του Ορμούζ - AP Images

Σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη, η Ελλάδα συμμετέχει στην ευρωπαϊκή επιχείρηση «Ασπίδες» μαζί με την Ιταλία. Βασικός στόχος της συγκεκριμένης αποστολής είναι η προστασία των εμπορικών πλοίων και η διασφάλιση της ομαλής ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα. 

Ο Τραμπ απειλεί το ΝΑΤΟ για τα Στενά του Ορμούζ: «Θα έχει πολύ κακό μέλλον

«Πρόκειται για μια αποστολή περιορισμένη γεωγραφικά, η οποία δεν επεκτείνεται στα Στενά του Ορμούζ», εξήγησε ο κ. Μαρινάκης.

«Αυτή είναι η εμπλοκή της χώρας μας», συνέχισε, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι η Ελλάδα δεν έχει πρόθεση να εμπλακεί σε πολεμικές συγκρούσεις, συμμετέχοντας αποκλειστικά σε επιχειρήσεις που διεξάγονται υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως οι «Ασπίδες».

Παράλληλα, η ελληνική κυβέρνηση απηύθυνε έκκληση προς το Ιράν να αποφύγει κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Έκρηξη της τιμής του πετρελαίου: Γιατί είναι σημαντικά τα στενά του Ορμούζ

Ζητά επίσης την πλήρη εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου και της αναζήτησης λύσεων μέσω διπλωματικών μέσων, προκειμένου να διατηρηθεί η σταθερότητα και η ασφάλεια στις θαλάσσιες οδούς.

